Рецепты Три любимых блюда королевской семьи – рецепты Даррена Макгрейди По Admin - 5 мая, 2023 0 61 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Ко Дню коронации Короля Чарльза III мы подготовили интересный сборник рецептов, специально разработанных для монаршей семьи Дарреном Макгрейди. Если вы думаете, что в монаршей семье Великобритании едят только изысканную пищу, как лобстеры, икра или трюфели – нет. Любимым блюдом с детства у принцев Уильяма и Гарри есть макароны с сыром, а Меган Маркл с ума сходит от запеченного сладкого картофеля. Читайте также Как организовать идеальный пикник: рецепты из курятины на любой вкус Королевского паштета из рыбы для Елизаветы II Время: 45 минут Порции: 2 Ингредиенты: – 125 граммов копченого лосося; – 60 граммов сливочного масла; – 60 граммов мягкого крем-сыра; – 1,5 столовой ложки лимонного сока; – 1 столовая ложка томатного пюре; – укроп; – соль; – черный молотый перец. Для подачи: – свежий салат; – тостовый хлеб. Приготовление: Нарезаем филе копченого лосося без кожуры на кусочки. Подготовьте масло, творог, томатную пасту и лимонный сок. Нарезаем немного вымытого и высушенного укропа. Выкладываем в миску кусочки лосося, добавляем сливочное масло, мягкий творог, сок лимона, укроп, соль и перец. Взбиваем смесь в пюре с помощью блендера или миксера. Закрываем миску с паштетом пищевой пленкой и отправляем в холодильник как минимум на 30 минут. Для подачи раскладываем по тарелкам листья салата и выкладываем сверху порции паштета. Подаем с тостами. Приятного аппетита! Макароны с сыром и жареной курицей для сыновей принцессы Дианы Время: 80 минут Порции: 2 Ингредиенты: – 1 стакан макарон; – 1 стакан сыра чедер (плюс 1/2 стакана для посыпки); – 1/2 стакана сыра пармезан; – 1/2 сыра моцарелла (необязательно); – 2 столовые ложки сливочного масла; – 2 столовые ложки муки; – 3/4 стакана молока; – 3/4 стакана жирных сливок; – соль и черный молотый перец. Приготовление: Разогреваем духовку до 220 градусов. Посыпаем курицу солью и выкладываем на решетку или противень. Запекаем в духовке 30 – 45 минут, пока кожура не станет золотистой и хрустящей, а мясо не приготовится. Макароны с сыром / Фото mama gourmeat В большой сковороде растапливаем сливочное масло и добавляем муку. Вливаем сливки и молоко, готовим на слабом огне, пока соус не загустеет. Добавляем пармезан и чедер. Приправляем солью и перцем. Добавляем отваренные в состояние аль-денте макароны, перемешиваем. Выкладываем соус с макаронами в форму для запекания, посыпаем чедером и запекаем около 20 минут. Приятного аппетита! Сладкий картофель в глазури для Меган Маркл Время: 35 минут Порции: 2 Ингредиенты: – 2 средних батата; – 2 столовые ложки оливкового масла; – сок половины лимона; – 1 столовая ложка кленового сиропа; – половина чайной ложки каенского перца; – горсть тыквенных семян; – соль. Приготовление: Нарезаем картофель кусочками и смазываем смесью растительного масла, лимонного и кленового сока. Перемешиваем, затем посыпаем острым каенским перцем и солью. Батат / Фото The spruce eat Выкладываем на застеленный пергаментом противень и выпекаем 15 минут при температуре 220 градусов. Перемешиваем сладкий картофель, добавляем тыквенные семена и возвращаем в духовку еще на 15 минут. Приятного аппетита! На Перекоп.инфо можно прочитать про:Чесночно сырный багет – простое блюдо из доступных ингредиентовДавний гуцульский рецепт – готовим коломыйские кныдли из картофеляИз нежного ошейка. Как приготовить шпигованную буженинуСамый вкусный рецепт курицы – готовим в кисло-сладком соусеУкраинские крученики из курятины – вкус, который невозможно забыть