Три любимых блюда королевской семьи – рецепты Даррена Макгрейди

Ко Дню коронации Короля Чарльза III мы подготовили интересный сборник рецептов, специально разработанных для монаршей семьи Дарреном Макгрейди. Если вы думаете, что в монаршей семье Великобритании едят только изысканную пищу, как лобстеры, икра или трюфели – нет. Любимым блюдом с детства у принцев Уильяма и Гарри есть макароны с сыром, а Меган Маркл с ума сходит от запеченного сладкого картофеля. Читайте также Как организовать идеальный пикник: рецепты из курятины на любой вкус Королевского паштета из рыбы для Елизаветы II Время: 45 минут

45 минут Порции: 2 Ингредиенты:

– 125 граммов копченого лосося;

– 60 граммов сливочного масла;

– 60 граммов мягкого крем-сыра;

– 1,5 столовой ложки лимонного сока;

– 1 столовая ложка томатного пюре;

– укроп;

– соль;

– черный молотый перец.

Для подачи:

– свежий салат;

– тостовый хлеб. Приготовление: Нарезаем филе копченого лосося без кожуры на кусочки. Подготовьте масло, творог, томатную пасту и лимонный сок. Нарезаем немного вымытого и высушенного укропа.

Выкладываем в миску кусочки лосося, добавляем сливочное масло, мягкий творог, сок лимона, укроп, соль и перец. Взбиваем смесь в пюре с помощью блендера или миксера. Закрываем миску с паштетом пищевой пленкой и отправляем в холодильник как минимум на 30 минут.

Для подачи раскладываем по тарелкам листья салата и выкладываем сверху порции паштета. Подаем с тостами. Приятного аппетита! Макароны с сыром и жареной курицей для сыновей принцессы Дианы Время: 80 минут

80 минут Порции: 2 Ингредиенты:

– 1 стакан макарон;

– 1 стакан сыра чедер (плюс 1/2 стакана для посыпки);

– 1/2 стакана сыра пармезан;

– 1/2 сыра моцарелла (необязательно);

– 2 столовые ложки сливочного масла;

– 2 столовые ложки муки;

– 3/4 стакана молока;

– 3/4 стакана жирных сливок;

– соль и черный молотый перец. Приготовление: Разогреваем духовку до 220 градусов.

Посыпаем курицу солью и выкладываем на решетку или противень. Запекаем в духовке 30 – 45 минут, пока кожура не станет золотистой и хрустящей, а мясо не приготовится. Макароны с сыром / Фото mama gourmeat В большой сковороде растапливаем сливочное масло и добавляем муку. Вливаем сливки и молоко, готовим на слабом огне, пока соус не загустеет.

Добавляем пармезан и чедер. Приправляем солью и перцем. Добавляем отваренные в состояние аль-денте макароны, перемешиваем.

Выкладываем соус с макаронами в форму для запекания, посыпаем чедером и запекаем около 20 минут. Приятного аппетита! Сладкий картофель в глазури для Меган Маркл Время: 35 минут

35 минут Порции: 2 Ингредиенты:

– 2 средних батата;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– сок половины лимона;

– 1 столовая ложка кленового сиропа;

– половина чайной ложки каенского перца;

– горсть тыквенных семян;

– соль. Приготовление: Нарезаем картофель кусочками и смазываем смесью растительного масла, лимонного и кленового сока.

Перемешиваем, затем посыпаем острым каенским перцем и солью. Батат / Фото The spruce eat Выкладываем на застеленный пергаментом противень и выпекаем 15 минут при температуре 220 градусов.

Перемешиваем сладкий картофель, добавляем тыквенные семена и возвращаем в духовку еще на 15 минут. Приятного аппетита!