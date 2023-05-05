Три любимых блюда королевской семьи – рецепты Даррена Макгрейди

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Ко Дню коронации Короля Чарльза III мы подготовили интересный сборник рецептов, специально разработанных для монаршей семьи Дарреном Макгрейди.

Если вы думаете, что в монаршей семье Великобритании едят только изысканную пищу, как лобстеры, икра или трюфели – нет. Любимым блюдом с детства у принцев Уильяма и Гарри есть макароны с сыром, а Меган Маркл с ума сходит от запеченного сладкого картофеля.

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Королевского паштета из рыбы для Елизаветы II

  • Время: 45 минут
  • Порции: 2

Ингредиенты:
– 125 граммов копченого лосося;
– 60 граммов сливочного масла;
– 60 граммов мягкого крем-сыра;
– 1,5 столовой ложки лимонного сока;
– 1 столовая ложка томатного пюре;
– укроп;
– соль;
– черный молотый перец.
Для подачи:
– свежий салат;
– тостовый хлеб.

Приготовление:

  • Нарезаем филе копченого лосося без кожуры на кусочки. Подготовьте масло, творог, томатную пасту и лимонный сок. Нарезаем немного вымытого и высушенного укропа.
  • Выкладываем в миску кусочки лосося, добавляем сливочное масло, мягкий творог, сок лимона, укроп, соль и перец. Взбиваем смесь в пюре с помощью блендера или миксера. Закрываем миску с паштетом пищевой пленкой и отправляем в холодильник как минимум на 30 минут.
  • Для подачи раскладываем по тарелкам листья салата и выкладываем сверху порции паштета. Подаем с тостами.

Приятного аппетита!

Макароны с сыром и жареной курицей для сыновей принцессы Дианы

  • Время: 80 минут
  • Порции: 2

Ингредиенты:
– 1 стакан макарон;
– 1 стакан сыра чедер (плюс 1/2 стакана для посыпки);
– 1/2 стакана сыра пармезан;
– 1/2 сыра моцарелла (необязательно);
– 2 столовые ложки сливочного масла;
– 2 столовые ложки муки;
– 3/4 стакана молока;
– 3/4 стакана жирных сливок;
– соль и черный молотый перец.

Приготовление:

  • Разогреваем духовку до 220 градусов.
  • Посыпаем курицу солью и выкладываем на решетку или противень. Запекаем в духовке 30 – 45 минут, пока кожура не станет золотистой и хрустящей, а мясо не приготовится.

Макароны с сыром / Фото mama gourmeat

  • В большой сковороде растапливаем сливочное масло и добавляем муку. Вливаем сливки и молоко, готовим на слабом огне, пока соус не загустеет.
  • Добавляем пармезан и чедер. Приправляем солью и перцем. Добавляем отваренные в состояние аль-денте макароны, перемешиваем.
  • Выкладываем соус с макаронами в форму для запекания, посыпаем чедером и запекаем около 20 минут.

Приятного аппетита!

Сладкий картофель в глазури для Меган Маркл

  • Время: 35 минут
  • Порции: 2

Ингредиенты:
– 2 средних батата;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– сок половины лимона;
– 1 столовая ложка кленового сиропа;
– половина чайной ложки каенского перца;
– горсть тыквенных семян;
– соль.

Приготовление:

  • Нарезаем картофель кусочками и смазываем смесью растительного масла, лимонного и кленового сока.
  • Перемешиваем, затем посыпаем острым каенским перцем и солью.

Батат / Фото The spruce eat

  • Выкладываем на застеленный пергаментом противень и выпекаем 15 минут при температуре 220 градусов.
  • Перемешиваем сладкий картофель, добавляем тыквенные семена и возвращаем в духовку еще на 15 минут.

Приятного аппетита!

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