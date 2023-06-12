Рецепты Три лучших рецепта маринадов для шашлыка По Admin - 12 июня, 2023 0 34 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp На выходных погода обещает быть солнечной, а это значит, что пришло время отдыха на природе. Мы предлагаем вам выбрать свежее мясо и как следует замариновать его для лучшего вкуса. Мы выбрали три рецепта лучших маринадов для шашлыка, которые вы с легкостью можете повторить дома. Выбирайте свежее мясо и готовьте с удовольствием. Читайте также Вкусный выбор для маленьких гурманов: почему куриные голени так нравятся детям Среди перечня три самых популярных маринада: на кефире, с горчицей и майонезом и с киви. Маринад с кефиром Ингредиенты: – 500 граммов свинины; – 1 литр кефира; – 2 головки репчатого лука; – соль, черный молотый перец, кинза. Приготовление: Свинину нарезаем кусками. Выкладываем мясо одним слоем, далее добавляем кольца лука. Солим, перчим и посыпаем кинзой. Заливаем кефиром. Затем повторяем то же самое, сделав второй слой. Маринуем все в холодильнике сутки. Маринад из киви Ингредиенты: – 1 килограмм любого мяса; – 3 – 4 большие луковицы; – 1 киви; – 1 стакан минеральной воды с газом; – соль, специи. Приготовление: Смешиваем большие куски мяса с луком и специями. Перекладываем в кастрюлю или эмалированную посуду и заливаем минералкой так, чтобы покрыть все кусочки. Убираем в холодильник на 10 – 12 часов. Готовим из киви кашицу. В зависимости от вида мяса задаем время, когда добавить кашицу: в говядину – за 1,5 часа до приготовления, в баранину – за 40 минут, в свинину – за 20 минут. Маринад готов. Горчичный маринад Ингредиенты: – 1 столовая ложка горчицы; – 2 столовая ложка майонеза; – 4 – 5 луковиц; – черный перец; – 1 лимон; – лавровый лист; – хмели-суннели; – соль. Приготовление: Свинина и горчично-майонезный соус очень хорошо смешиваются. Мясо нарезаем кусками, смешиваем с солью, перцем, хмели-сунели, майонезом и горчицей. Выкладываем слоями: слой мяса, слой лука. Сверху заливаем соком лимона. Оставляем на час в тепле, а затем перекладываем в холодильник на 5 – 7 часов. Приятного аппетита! Понравились рецепты? попробуйте также приготовить на зиму варенье из клубники. Это очень вкусно и легко! На Перекоп.инфо можно прочитать про:Дешево и мгновенно готово: летний салат из молодого картофеляВы захотите всегда иметь это в холодильнике: как легко законсервировать лимоныКлубничное наслаждение – рецепт холодного сырника без выпечкиСамый вкусный рецепт курицы – готовим в кисло-сладком соусеЛегендарный львовский сырник – рецепт Клопотенко