Рецепты Три лучших рецепта огурцов на зиму, которые точно понравятся каждому По Admin - 5 августа, 2023 0 53 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Самое время готовиться к зиме и закручивать огурчики. Мы подобрали три варианта зимней консервации, которая точно придётся по вкусу каждому. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ 24 канал выбрал три самых популярных рецепта закруток из огурцов: квашеные, маринованные и острые с кетчупом. Выбирайте тот, который понравился больше всего, или готовьте все три. Читайте также Отдых без лишней мороки: аппетитная курочка с овощами Рецепт маринованных огурцов с кетчупом Время: 3 – 4 часа Порции: 1 Ингредиенты: – огурцы; – черный перец горошком; – чеснок; – листья хрена; – листья смородины и вишни; – зонтики укропа. Для маринада на 1 литровую банку: – 1 чайная ложка соли; – 1 ложка сахара; – 100 граммов уксуса; – 2 ложки кетчупа чили. Приготовление: Огурцы промойте под проточной водой, просушите и срежьте с обеих сторон кончики, чтобы не горчили. В стерилизованные банки выложите листья хрена, смородины и вишни. Также положите один или два зонтика укропа. Разрежьте почищенный чеснок пополам и добавьте вместе с черным перцем в банки. Плотно уложите огурцы в банку. Для приготовления маринада в горячую воду положите сахар и соль. Когда вода закипит, добавьте уксус и кетчуп, прокипятите несколько минут. Залейте огурцы горячим маринадом и укройте крышками. Отправьте банки в кастрюлю с теплой водой, доведите до кипения. Стерилизуют литровую банку в кипящей воде 15 минут, 2-х литровую – 20 минут, 3-х литровую – 25 минут. Закройте банки и переверните вверх дном. Накройте теплым покрывалом и оставьте его до полного охлаждения. Позже можете спрятать огурцы в темное прохладное место. Приятного аппетита! Рецепт маринованных огурцов с горчицей Время: 2 часа Порции: 3 – 4 Ингредиенты для маринада: – 3 литра огурцов; – 1,5 литра воды; – 200 граммов сахара; – 200 граммов 9% уксуса; – 75 граммов соли; – чеснок; – лавровый лист; – соцветие укропа; – зерна горчицы. Приготовление: Свежие огурцы залейте водой на несколько часов. Тщательно вымойте и обрежьте кончики. В каждую банку выложите на дно соцветия укропа несколько разрезанных зубчиков чеснока. Сверху выложите огурчики – плотно. Для маринада соедините в кастрюле воду, сахар, уксус, соль и лавровый лист. Доведите до кипения, чтобы все ингредиенты растворились. Залейте огурцы горячим маринадом и накройте крышками. На дно большой кастрюли выложите кухонное полотенце, сверху банки с огурцами. Залейте все горячей водой так, чтобы она не доставала горловины банок. Стерилизуйте огурцы 10 минут после закипания. Выньте огурцы в банках и плотно докрутите крышки. Охладите огурцы при комнатной температуре. Приятного аппетита! Рецепт квашеных огурцов Время: 3 суток Порции: 1 Ингредиенты на 1 литровую банку: – 1 соцветие укропа; – 1 лавровый лист; – 2 зубчика чеснока; – 0,5 чайной ложки душистого перца; – 3 – 4 сантиметра хрена; – листья хрена; – 400 граммов огурцов; – 1 столовая ложка соли с горкой и 1 столовая ложка соли в конце. Приготовление: Вымойте огурцы, замочите их на один час в холодной воде. Осторожно срежьте кончики огурцов. На дно банки выложите зонтики укропа, лавровый лист, нарезанный чеснок и корень хрена, а также сами листья хрена. Посыпьте горошком перцем и выложите огурцы. Количество зависит от размера. Высыпьте 1 столовую ложку соли и залейте к венцу холодной водой. Не закройте плотно крышкой и оберните банкой, чтобы вся соль разошлась. Поставьте банку в миску (вытекает жидкость) и оставьте засоливаться огурцы в темном месте, но при комнатной температуре на 3 суток. Один раз в сутки взбалтывайте банку с огурцами, чтобы процесс брожения происходил равномерно. Слейте жидкость из банки в отдельную посуду. Огурцы снова посолите и залейте крутым кипятком. Закройте крышкой и переверните вверх дном на 5 минут, чтобы простерилизовалась крышка. Переверните банку с огурцами и храните дома. Приятного аппетита! На Перекоп.инфо можно прочитать про:Давний гуцульский рецепт – готовим коломыйские кныдли из картофеляДесерт из замороженной вишни – рецепт торта за 20 минутБандеровские вареники по рецепту, который так любил выдающийся украинецВы еще так не готовили: рецепт чипсов из жареных макаронРецепты проверены временем: как закрутить огурцы на зиму, чтобы было вкусно