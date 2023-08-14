Рецепты Три лучших рецепта зимних салатов для домашней консервации По Admin - 14 августа, 2023 0 46 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Зимняя консервация всегда выручает, когда нужно быстро накрыть стол. Разнообразные закуски всегда популярны среди родственников и друзей. У нас есть несколько интересных вариантов на зиму. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Не знаете, с чего начать, чтобы успеть закрыть все заготовки и ничего не забыть? 24 канал подготовил подборку рецептов зимней консервации, которые должны быть у каждого. Читайте также Аппетитный куриный шашлык – хит летнего сезона: как его приготовить с овощами Выбирайте те, которые больше всего понравились, или готовьте все. Нежинский салат Время: 4 часа Порции: 2 Ингредиенты: – 2 килограмма огурцов; – 700 граммов лука; – 1 ложка соли; – 50 – 100 граммов укропа. Для маринада на банке 0,5: – 1 чайная ложка соли; – 2 ложки 9% уксуса; – 1 ложка масла; – 4 – 5 штук черного перца горошком. Приготовление: Огурцы промываем в проточной воде и режем ножом, чтобы получились очень тонкие кружочки. Лук нарезаем тонкими полукольцами. Укроп измельчаем ножом. Смешиваем в большой посуде огурцы, лук и укроп, добавляем соль. Все тщательно перемешиваем и оставляем настаиваться на 1 – 1,5 часа. Промываем банки в проточной воде с пищевой содой или жидким моющим средством, вытираем досуха. На дно каждой банки выкладываем лавровый лист и черный перец горошком. Далее накладываем нежинский салат в банки, заливаем выделившимся соком. Сверху в каждую банку высыпаем по 1 чайной ложке сахара, соли, 1 столовой ложке растительного масла, 2 столовые ложки уксуса. Ставим на плиту большую кастрюлю, на дно которой кладем полотенце. Выкладываем в нее банки с огурцами, накрываем чистыми крышками, заливаем теплой водой по горло. Стерилизуем банки 0,5 литра с момента закипания воды 20 минут (если банки 1 литра: 35 – 40 минут). Закрываем все крышками и переворачиваем вверх дном. Когда закрутка охладится, переворачиваем и отправляем на хранение в темное и прохладное место. Приятного аппетита! Салат из болгарского перца на зиму Время: 1 час Порции: 1 Ингредиенты: – 1 килограмм сладкого перца; – 1 килограмм помидоров; – 1 килограмм моркови; – 1 килограмм лука; – 120 граммов масла; – 130 граммов сахара; – 1,5 ложки соли; – 60 граммов уксуса. Приготовление: Нарезаем овощи произвольными кусочками, присыпая специями, солью и сахаром. Полим маслом и тушим пол часа на среднем огне. Добавляем уксус и тушим еще 10 минут. Раскладываем салат в заранее стерилизованные банки и закрываем крышками. Приятного аппетита! Салат из кабачков на зиму Время: 2 часа Порции: 2 Ингредиенты: – 1 килограмм кабачков; – 150 граммов лука; – 200 граммов моркови; – 1 ложка соли – 2 ложки сахара – 100 граммов масла – 2 ложки уксуса – 1 пучок укропа – 1 головка чеснока – 6 ароматных перцев – 10 перцев горошком – 2 лавровых листа. Приготовление: Моем и нарезаем кабачки средним кубиком, морковь – четверть кольцами, а лук – мелким кубиком. Порубите укроп и пропускаем через пресс головку чеснока. В кастрюле разогреваем масло, выкладываем лук. Через 3 – 4 минуты добавляем морковь, а через столько минут – кабачки, столовую ложку соли и две столовые ложки сахара. Также добавляем все специи: 2 лавровых листа, 6 горошин душистого перца и 10 горошков. Перемешиваем и тушим 15 минут. Добавляем изрезанный укроп, измельченный чеснок и уксус, готовим еще 3 – 4 минуты под крышкой. Раскладываем салат из кабачков по стерилизованным банкам, закрываем крышками. Приятного аппетита! Понравились рецепты? Попытайтесь также приготовить маринованные огурцы с медом. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Рецепт кабачковой икры, как из магазинаРецепты проверены временем: как закрутить огурцы на зиму, чтобы было вкусноРецепт идеальной кабачковой икры к гарниру или бутербродуБаклажаны, как грибы: теперь только так и готовимХоть 100 банок закройте, будет мало: рецепт корнишонов