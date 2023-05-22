Рецепты Три лучших весенних салата – лучших еще не ели По Admin - 22 мая, 2023 0 60 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Что лучше в весенних салатах, так это их легкость. Они не нуждаются в долгом приготовлении и незаурядных знаниях повара. Мы подобрали три оригинальных и интересных рецепта весенних салатов, которые точно придутся вам по вкусу. Выбирайте тот, который больше всего понравился, или готовьте все. Читайте также Сложные блюда дома – это «Легко!»: как быстро приготовить котлеты по-киевски или границу блю Весенний овощной салат с мятным песто. Время: 30 минут Порции: 4 Ингредиенты: – 1/4 стакана целого миндаля с кожурой; – зеленая стручковая фасоль; – 1,5 стакана замороженного горошка; – 4 редиса; – 1 столовая ложка оливкового масла; – 1,5 столовой ложки красного винного уксуса; – 1/4 чайной ложки соли; – 1/8 чайной ложки свежемолотого черного перца; – 1/3 стакана песто; – 1/2 стакана свежих листьев мяты; – 1/2 стакана измельченной феты. Приготовление: Разогреваем духовку до 180 градусов. Выкладываем миндаль на противень и обжариваем в духовке 8 – 10 минут, пока он не станет ароматным. Охлаждаем его и измельчаем. Бланшируем фасоль и зеленый горошек. Добавляем фасоль в кипящую воду и варим 3 минуты. Далее погружаем в холодную воду, чтобы прекратить процесс бланширования. Свежий салат / Фото Simply recipes Заправляем и подаем салат: в большой миске перемешиваем фасоль, горошек и редис с маслом, уксусом, солью и перцем. Добавляем мятное песто и снова перемешиваем. Посыпаем миндалем, фетой и листьями мяты. Приятного аппетита! Салат с клубникой и сыром Время: 20 минут Порции: 4 Ингредиенты для заправки: – 2 столовые ложки яблочного уксуса; – 1 столовая ложка свежего лимонного сока; – 1 чайная ложка меда; – соль; – черный перец; – 1/4 стакана оливкового масла. Ингредиенты для салата: – 1/3 стакана нарезанного миндаля – 1 пучок кресс-салата – 1/2 стакана листьев мяты или базилика – 16 спелых ягод клубники – 6 редисок – 1 огурец – сыр фета. Приготовление: Разогреваем духовку до 180 градусов. Выкладываем миндаль на противень и обжариваем в духовке 8 – 10 минут, пока он не станет ароматным. Охлаждаем его и измельчаем. В маленькой миске взбиваем уксус, лимонный сок, мед, соль и перец. Постепенно вливаем растительное масло. Свежий салат из клубники / Фото Simply recipes Нарезаем овощи тонкими ломтиками, клубнику разрезаем пополам, или тоже ломтиками. В миске для салата перемешиваем кресс-салат, мяту и/или базилик, клубнику, редис и огурец с половиной заправки. Попробуйте по вкусу и продолжаем добавлять дополнительную заправку, пока салат не будет равномерно покрыт заправкой и будет иметь аромат. Посыпаем измельченной фетой и поджаренным миндалем. Приятного аппетита! Салат со спаржей Время: 15 минут Порции: 4 Ингредиенты для салата: – 10 штучек спаржи; – 2 средние морковки; – 1/2 пучка укропа; – 6 редисок. Для заправки: – 1 столовая ложка плюс 1 чайная ложка лимонного сока – цедра половины лимона – 2 столовые ложки оливкового масла; – 1 чайная ложка меда – 1/2 чайной ложки соли – 1/4 стакана грубо нарезанной свежей мяты. Для гарнира: – 1/3 стакана измельченных грецких орехов; – пармезан. Приготовление: Нарезаем овощи очень тонкими ломтиками с помощью мандолины (для спаржи и моркови попробуйте сделать более длинные, диагональные ломтики). Переводим в большую миску. Свежий салат из спаржи / Фото Simply recipes В небольшой миске смешиваем ингредиенты для заправки: сок лимонный, цедру, оливковое масло, мед и соль. Заправляем салат перед подачей. Посыпаем все ломтиками сыра пармезан и орешками. Приятного аппетита! На Перекоп.инфо можно прочитать про:Для хорошего начала недели: готовим яичницу по особому рецептуЖелейный торт без выпечки – яркий десерт без трудаЧесночно сырный багет – простое блюдо из доступных ингредиентовЛучшие рецепты тортов без выпечки ко Дню материВы захотите всегда иметь это в холодильнике: как легко законсервировать лимоны