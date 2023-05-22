Три лучших весенних салата – лучших еще не ели

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Что лучше в весенних салатах, так это их легкость. Они не нуждаются в долгом приготовлении и незаурядных знаниях повара.

Мы подобрали три оригинальных и интересных рецепта весенних салатов, которые точно придутся вам по вкусу. Выбирайте тот, который больше всего понравился, или готовьте все.

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Весенний овощной салат с мятным песто.

  • Время: 30 минут
  • Порции: 4

Ингредиенты:
– 1/4 стакана целого миндаля с кожурой;
– зеленая стручковая фасоль;
– 1,5 стакана замороженного горошка;
– 4 редиса;
– 1 столовая ложка оливкового масла;
– 1,5 столовой ложки красного винного уксуса;
– 1/4 чайной ложки соли;
– 1/8 чайной ложки свежемолотого черного перца;
– 1/3 стакана песто;
– 1/2 стакана свежих листьев мяты;
– 1/2 стакана измельченной феты.

Приготовление:

  • Разогреваем духовку до 180 градусов. Выкладываем миндаль на противень и обжариваем в духовке 8 – 10 минут, пока он не станет ароматным.
  • Охлаждаем его и измельчаем.
  • Бланшируем фасоль и зеленый горошек. Добавляем фасоль в кипящую воду и варим 3 минуты. Далее погружаем в холодную воду, чтобы прекратить процесс бланширования.

Свежий салат / Фото Simply recipes

  • Заправляем и подаем салат: в большой миске перемешиваем фасоль, горошек и редис с маслом, уксусом, солью и перцем. Добавляем мятное песто и снова перемешиваем.
  • Посыпаем миндалем, фетой и листьями мяты.

Приятного аппетита!

Салат с клубникой и сыром

  • Время: 20 минут
  • Порции: 4

Ингредиенты для заправки:
– 2 столовые ложки яблочного уксуса;
– 1 столовая ложка свежего лимонного сока;
– 1 чайная ложка меда;
– соль;
– черный перец;
– 1/4 стакана оливкового масла.
Ингредиенты для салата:
– 1/3 стакана нарезанного миндаля
– 1 пучок кресс-салата
– 1/2 стакана листьев мяты или базилика
– 16 спелых ягод клубники
– 6 редисок
– 1 огурец
– сыр фета.

Приготовление:

  • Разогреваем духовку до 180 градусов. Выкладываем миндаль на противень и обжариваем в духовке 8 – 10 минут, пока он не станет ароматным.
  • Охлаждаем его и измельчаем.
  • В маленькой миске взбиваем уксус, лимонный сок, мед, соль и перец. Постепенно вливаем растительное масло.

Свежий салат из клубники / Фото Simply recipes

  • Нарезаем овощи тонкими ломтиками, клубнику разрезаем пополам, или тоже ломтиками.
  • В миске для салата перемешиваем кресс-салат, мяту и/или базилик, клубнику, редис и огурец с половиной заправки. Попробуйте по вкусу и продолжаем добавлять дополнительную заправку, пока салат не будет равномерно покрыт заправкой и будет иметь аромат.
  • Посыпаем измельченной фетой и поджаренным миндалем.

Приятного аппетита!

Салат со спаржей

  • Время: 15 минут
  • Порции: 4

Ингредиенты для салата:
– 10 штучек спаржи;
– 2 средние морковки;
– 1/2 пучка укропа;
– 6 редисок.
Для заправки:
– 1 столовая ложка плюс 1 чайная ложка лимонного сока
– цедра половины лимона
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– 1 чайная ложка меда
– 1/2 чайной ложки соли
– 1/4 стакана грубо нарезанной свежей мяты.
Для гарнира:
– 1/3 стакана измельченных грецких орехов;
– пармезан.

Приготовление:

  • Нарезаем овощи очень тонкими ломтиками с помощью мандолины (для спаржи и моркови попробуйте сделать более длинные, диагональные ломтики). Переводим в большую миску.

Свежий салат из спаржи / Фото Simply recipes

  • В небольшой миске смешиваем ингредиенты для заправки: сок лимонный, цедру, оливковое масло, мед и соль. Заправляем салат перед подачей.
  • Посыпаем все ломтиками сыра пармезан и орешками.

Приятного аппетита!

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