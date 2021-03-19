Три сотрудника администрации Ялты задержаны за взяточничество

Глава Ялты Янина Павленко рассказала о задержании трех сотрудников местной администрации, которые подозреваются во взяточничестве. Подробнее она рассказала на своей странице в соцсети Facebook.

Должностные лица из Евпатории получили взятку в размере более 10,5 млн руб «Задержаны сотрудники из департамент муниципального контроля. Подозреваются в получении взятки за непривлечение лиц к ответственности. Сейчас с ними работают правоохранители», – уточнила Павленко.

Она также обратилась к жителям города с просьбой сообщать в правоохранительные органы обо всех фактах неправомерных действий сотрудников администрации.