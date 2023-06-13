Рецепты Три старинных украинских блюда, о которых мы начали забывать По Admin - 13 июня, 2023 0 51 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Украинская кухня богата разнообразными блюдами, которые начали забываться рядом с ее современной версией. Мы предлагаем вспомнить несколько старинных блюд и приготовить их дома. Если такие блюда как вареники, борщ, кулеш, творожник нам известны с детства, то о мазуриках или бабке-шарпанине мы мало что знаем. Читайте также Сезон отдыха на природе: как приготовить шашлык из курятины на любой вкус Чтобы древние украинские блюда не забывались, мы решили поделиться их рецептами. Молочная каша Ингредиенты: – 1,3 литра молока; – 5 яиц; – соль; – ягоды – для украшения. Приготовление: Молоко и яйца тщательно и долго взбиваем с помощью миксера. Солим. Затем смесь выливаем в керамическую или жаростойкую стеклянную форму с высокими бортами. Форму ставим в духовку при 180 – 190 градусах. Запекаем до румяной корочки примерно 15 – 20 минут. Приятного аппетита! Мазурики Ингредиенты: – 600 граммов фарша из индейки; – 1 куриное яйцо; – 25 граммов молока; – 50 граммов сливочного масла; – 50 граммов твердого сыра; – 50 – 70 грамм панировочных сухарей; – 3 – 4 столовых ложки масла; – соль; – черный молотый перец; – зелень. Приготовление: В фарш добавляем молоко, яйцо, сыр, растопленное сливочное масло, соль и специи. Тщательно вымешиваем все в однородную массу. Формируем котлеты-колбаски и обваливаем в панировочных сухарях. Чтобы мазурики лучше держали форму, нужно отправить их на 20 – 30 минут в морозилку. Мазурики / Фото Аутентичная Украина Полученные колбаски обжариваем на растительном масле с двух сторон. Украшаем зеленью. Приятного аппетита! Баба-шарпанина Ингредиенты: – 1 килограмм судака; – 1 стакан пшеничной муки; – 2 – 3 столовые ложки масла; – половина моркови; – половина корня петрушки; – 2 репчатых лука; – 3 горошины перца; – лавровый лист; – 500 граммов рыбного бульона; – соль. Приготовление: Судак очищаем от чешуи, удаляем внутренности и кости, промываем, нарезаем кусками. Рыбу, корень петрушки, луковицу и морковь укладываем в кастрюлю, заливаем водой. Добавляем лавровый лист, душистый перец, соль. Ставим на средний огонь, доводим до кипения и варим 30 минут. Отдельно на сковороде обжариваем лук. Затем тщательно просеиваем муку в кастрюлю или миску, добавляем обжаренный лук, медленно вливаем рыбный бульон, в котором варился судак. Замешиваем тесто, чтобы напоминало по консистенции нежирную сметану. Сваренный судак разделяем руками на мелкие кусочки, выложите в смазанную маслом форму для запекания. Посыпаем перцем и заливаем тестом. Запекаем блюдо в разогретой до 180 градусов духовке 40 минут. Приятного аппетита! На Перекоп.инфо можно прочитать про:Десерт на скорую руку: готовим из ревеня и клубникиТри лучших весенних салата – лучших еще не елиСамый вкусный рецепт курицы – готовим в кисло-сладком соусеНе торт, произведение искусства – рецепт муссового десерта с клубникой и лимономСовершенно потрясающий рецепт кваса, который готовили еще наши предки: используем бузину