Три варианта. Что приготовить на пикнике

Предлагаю замариновать шашлык в гранатовом соке — он получится нежным, сочным и изумительно вкусным С наступлением тёплых дней тема пикников и рецептов для них становится очень популярной. И действительно, для нас, городских жителей — это прекрасная возможность практически весь день провести на природе, вкусно поесть и вообще просто сменить обстановку. На природе можно готовить все что угодно: стейки из мяса, рыбу, делать овощи-гриль и экспериментировать с соусами. Я очень люблю это время за свежий воздух, запах дыма и возможность собраться большой компанией. А чем полакомиться? У меня есть три варианта.

Телячий шашлык в гранатовом соке

В чем только не маринуют мясо для шашлыка — и в вине, и в пиве, и в минеральной воде. Наверное, каждый из этих рецептов по-своему хорош, но у меня есть для вас еще один вариант маринада. Я предлагаю приготовить шашлык в гранатовом соке — нежный, сочный и удивительно вкусный.

Время приготовления — 1 час 45 минут

Порции — 4

Ингредиенты

Телятина (ошеек или лопатка) — 1 кг

Гранатовый сок (лучше свежевыжатый) — 400 г

Лук — 300 г

Соль и перец — по вкусу

Пошаговый рецепт

Телятину зачистьте от жира и пленок и порежьте на небольшие кусочки (2−3 сантиметра). Лук порежьте полукольцами. Выложите в миску мясо и лук, посолите и поперчите.

Залейте мясо гранатовым соком и оставьте на полтора часа при комнатной температуре.

Нанизывайте на шампуры и жарьте на мангале до готовности (около 10 минут), постоянно переворачивая.

Форель на мангале со специями

Рыба на мангале — отличный вариант для пикника. Готовится она гораздо проще и быстрее мяса. Ее не нужно долго мариновать и жарить нужно гораздо меньше. Я хочу предложить совсем быстрый способ, который позволит вам наслаждаться удивительно вкусной рыбой уже через 15 минут. Итак, сегодня готовим форель на мангале со специями.

Время приготовления — 25 минут

Порции — 2

Ингредиенты