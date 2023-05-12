Три варианта. Что приготовить на пикнике

В чем только не маринуют мясо для шашлыка — и в вине, и в пиве, и в минеральной воде. Наверное, каждый из этих рецептов по-своему хорош, но у меня есть для вас еще один вариант маринада. Я предлагаю приготовить шашлык в гранатовом соке — нежный, сочный и удивительно вкусный.
Время приготовления — 1 час 45 минут
Порции — 4
Ингредиенты
Телятина (ошеек или лопатка) — 1 кг
Гранатовый сок (лучше свежевыжатый) — 400 г
Лук — 300 г
Соль и перец — по вкусу
Пошаговый рецепт
Телятину зачистьте от жира и пленок и порежьте на небольшие кусочки (2−3 сантиметра). Лук порежьте полукольцами. Выложите в миску мясо и лук, посолите и поперчите.
Залейте мясо гранатовым соком и оставьте на полтора часа при комнатной температуре.
Нанизывайте на шампуры и жарьте на мангале до готовности (около 10 минут), постоянно переворачивая.
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