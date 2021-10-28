Трое крымчан избили и ограбили пенсионерку

Перед судом предстанут трое жителей Красноперекопска. Они подозреваются в разбойном нападении на пожилую женщину, краже денег с банковской карты и ряде других преступлений, передает пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и Севастополю.

Жителю Симферополя грозит срок за кражу 20 тысяч рублей из банкомата В ведомстве уточнили, что в марте этого года злоумышленники совершили разбойное нападение на одинокую 64-летнюю женщину, которая проживала по соседству с ними. Они ворвались в дом к пенсионерке в маске и перчатках, скрутили ее, нанесли телесные повреждения и похитили банковскую карту.

«Чтобы женщина не смогла вызвать полицию, злоумышленники сломали сим-карту ее мобильного телефона и оборвали телефонный кабель. Один из сообщников, угрожая убийством, совершил в отношении женщины насильственное преступление. Впоследствии их задержали полицейские», — уточнили в сообщении.