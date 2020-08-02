Трое новых заболевших COVID-19 в Севастополе: два случая — завозные

Фото: pxhere.com

По состоянию на утро 2 августа зарегистрированы 3 новых случая заболевания COVID-19 в Севастополе. Двое заболевших – мужчины, приехавшие в город-герой на заработки из других регионов России. Также диагноз подтверждён у женщины, контактировавшей с ранее заболевшими.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболел 351 человек. В настоящий момент в стационарах находится 41 пациент. Всего выздоровел 291 человек, 9 – умерло. В режиме обсерваторов работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко».

За 1 августа на территории Крыма зарегистрировано 28 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом на своих официальных страницах в социальных сетях сообщает глава республики Сергей Аксёнов.

«10 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 9 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 9 – при скрининге здоровых лиц», — уточняет глава соседнего региона.

Всего на текущий период в Республике Крым зарегистрировано 1269 случаев заражения коронавирусом нового типа. 72 из них завозные из-за границы, 108 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 928 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 161 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

По информации, озвученной Сергеем Аксёновым, за истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики обследовано 2412 человек. Выздоровевших за весь период – 923 человека.