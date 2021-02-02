Трое полицейских погибли в Крыму в ДТП

В Кировском районе Крыма в ДТП погибли три человека, а всего пострадали семь, передает пресс-служба МВД по республике.

В центре Симферополя водитель иномарки сбил пешехода и он скончался По данным ведомства, ДТП произошло с участием авто Skoda Fabia и Lada Priora. Погибли те, кто находился в отечественном автомобиле. Согласно информации пресс-службы, это сотрудники полиции.

«Водитель автомобиля Skoda Fabia, двигаясь при объезде препятствия, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем полиции «ВАЗ», в котором находились четыре сотрудника полиции при исполнении служебных обязанностей и гражданин», — уточнили в сообщении.