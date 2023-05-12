Трогательное поздравление для мамы: рецепт печенья, которое приготовит даже ребенок

Особый десерт / Фото unsplash
Ингредиенты:
– пол стакана размягченного сливочного масла;
– пол стакана сахара;
– 1 большое яйцо;
– 1 чайная ложка ванильного экстракта;
– пол стакана муки;
– пол чайной ложки соды;
– четверть чайной ложки соли;
– 1 чашка измельченного черного шоколада.
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 175 градусов.
- Выстелите противень пергаментной бумагой.
- В большой миске взбейте размягченное масло, сахар до легкой и пышной массы.
- Дети могут использовать для этого шага крепкую деревянную лопатку или электрический ручной миксер (под наблюдением взрослых).
- Добавьте яйцо и ванильный экстракт к масляно-сахарной смеси. Хорошо перемешайте до полного сочетания.
- В отдельной миске смешайте муку, пищевую соду и соль. Постепенно добавьте сухие ингредиенты к влажным, перемешивая после каждого добавления.
- Предложите ребенку добавлять поочередно сухие ингредиенты и замешивать тесто.
- Пора добавить шоколад. Пусть ребенок добавит шоколад в тесто к равномерному распределению.
- С помощью ложки сформуйте печенье и выложите на подготовленный противень. Обязательно оставляйте достаточно места между каждым печеньем.
- Выпекайте в разогретой духовке примерно 10 – 12 минут или пока края не станут золотисто-коричневыми. Следите за ними, чтобы не перепечь.
- После выпечки осторожно извлеките печенье из духовки и дайте ему остыть на противне в течение нескольких минут. Затем переложите их на решетку для полного охлаждения.
- Наслаждайтесь свежеиспеченным шоколадным печеньем!