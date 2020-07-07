«Троянский конь» США: что будет в случае нападения Украины на Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. НАТО и США вкладывают большие средства в модернизацию украинских вооруженных сил, но у ВСУ нет потенциала вести войну с Россией. Такое мнение высказал военный эксперт Юрий Кнутов.

Ранее командующий боевым флотом Украины Алексей Неижпапа заявил, что военно-морские силы «готовятся к полномасштабной военной конфронтации» с Россией и потерям во время борьбы за Крым». Главком не исключает, что российские военные попытаются «прорваться» в Херсонскую область, чтобы обеспечить полуостров водой.

«При распаде СССР у Украины был огромный потенциал. У них остались целые склады Центральной и Южной групп войск. Но все это было распродано и разворовано. На сегодняшний день армия Украины не имеет таких возможностей, как в советский период. США обучают украинскую армию по стандартам НАТО для ведения боевых действий. Вооруженные силы Украины прошли достаточно серьезную подготовку. Это уже не та армия, которая была в 2014 году», – сказал эксперт в комментарии изданию «Вечерняя Москва».

По его мнению, вооруженные силы Украины призваны выполнять такую же роль, как в свое время Афганистан для СССР: создавать напряжение, вытягивать ресурсы из социально-экономического сектора в оборону.

«Это один из элементов стратегии «троянского коня» США в отношении России, — подчеркнул он.

Кнутов добавил, что ВСУ сегодня «полностью подконтрольны» Североатлантическому альянсу. В этой связи слова главкома военно-морских сил Украины в большей степени отражает настроение тех сил в НАТО, которые нацелены на усиление давления на РФ.

Военный эксперт назвал заявление Неижпапы «политической бравадой» с целью привлечь внимание к Украине, о которой на фоне пандемии коронавируса «забыл весь мир».

Кнутов добавил, что в случае удара украинских военных по Крыму вооруженные силы РФ нанесут удар не только по частям, которые будут штурмовать Крым, но и по базам и штабам противника.