К 60-летию самый длинный в мире горный троллейбусный маршрут «Симферополь – Ялта» оснастят электронным экскурсоводом, передает пресс-служба Минкурортов РК.

Должен ли родитель в троллейбусе платить за ребёнка школьного возраста? Интерактивные экскурсии будут синхронизированы с маршрутом следования троллейбуса с помощью аудио оповещения и оборудования спутниковой навигации ГЛОНАСС.

«Идея разработки аудиоэкскурсии о достопримечательностях и исторических фактах по уникальному троллейбусному маршруту в Ялту реализована впервые. Символично, что один из старейших и уникальных маршрутов получит современную аудиоэкскурсию с применением технологий ГЛОНАСС к своему 60-летию. Это позволит дать маршруту туристическую ценность и внимание как туристов, так и жителей Крыма», — сказал министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.