Троллейбусы под напряжением: Севэлектроавтотранс получил иск на 414 миллионов

Как выяснила редакция НТС, в Арбитражный суд Севастополя поступил иск к ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподеров». Истец – ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» – требует взыскать с севастопольского транспортного предприятия 414,8 миллионов рублей.

Как указано в определении суда, речь идет о взыскании лизинговых платежей: 176,2 миллиона рублей по контракту от 25 декабря 2017 года и 195,1 миллионов рублей плюс 43,4 миллиона рублей — по контракту от 7 марта 2018 года.

Каким образом у севастопольского ГУП образовалась такая задолженность перед ПАО «ГТЛК», выяснится уже в процессе рассмотрения дела в суде. Однако известно, что часть новых транспортных средств, полученных по этой программе, уже вышла из строя.

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Напомним, это не единственная финансовая проблема предприятия. В мае этого года ГУП «Севэлектроавтотранс» получил субсидию из бюджета на погашение задолженности по зарплате в сумме 12 миллионов рублей и страховым взносам в сумме 37 миллионов рублей.

Если лизинговая компания выиграет процесс на такую крупную сумму, над транспортным госпредприятием нависнет угроза банкротства. Для этого достаточно, чтобы выплаты задолженности после решения суда были просрочены на 3 месяца. Остается только надеяться, что в Правительстве города не оставят подведомственный ГУП без юридической и финансовой помощи.

Лариса Петренко