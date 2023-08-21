Тромбы больше не страшны — врачи собрали топ кроверазжижающих продуктов

Диетолог Ирина Гуляева назвала продукты, которые снижают риск тромбообразования: в список вошли специи, крупы и вино.

По словам специалиста, самым главным помощником человека в борьбе с тромбами является куркума, пишут «Кубанские новости». Содержащееся в специи вещество — куркумин — обладает антикоагулянтными свойствами и оказывает противовоспалительный эффект на сердце и сосуды.

Не хуже куркумы с разжижением крови справляются корица, имбирь и чеснок. Они снижают риск тромбоза и оказывают положительное действие на сердечно-сосудистую систему в целом. Также диетолог рекомендует добавить в свой рацион миндаль, цельнозерновые крупы, сухое красное вино, жирную рыбу, семечки подсолнечника и масло.

Елена Малышева, известная врач и телеведущая, добавила бы в этот список еще и огурцы. В эфире программы «Жить здорово!» она рассказала, что вещество кукурбитацин не дает крови «слипаться» в тромбы. Кроме того, огурцы могут снизить риск развития рака молочной железы и уберечь организм от обезвоживания.