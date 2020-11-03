Тротуар возле детского сада №112 отремонтируют в начале следующего года

Телеканал «НТС» получил оперативный комментарий Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя по вопросу ремонта тротуара возле детского сада №112. 2 ноября мы рассказывали о том, что внутридворовый проезд по адресу: Проспект Октябрьской Революции, 83 заасфальтировали в апреле прошлого года, тогда же отремонтировали дорожки вдоль второй гимназии и у главного входа в детский сад №112. Однако тротуар протяжённостью чуть более 50 метров, соединяющий эти образовательные учреждения, оставили в прежнем состоянии. Начальник Управления благоустройства Николай Аралин рассказал, что рабочие дополнительно заасфальтировали несколько дорожек по просьбе местных жителей. Также в этом году в Департаменте городского хозяйства разработали проект ремонта пешеходной дорожки от 83-го до 89-го дома по проспекту Октябрьской Революции.

НИКОЛАЙ АРАЛИН, начальник Управления благоустройства Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «Гагаринскому муниципалитету в сентябре этого года была доведена дополнительная субвенция на реализацию в том числе и мероприятий по обустройству тротуаров. Мы сейчас в адрес муниципалитета этот проект предоставим. Если у них будет правовая и техническая возможность реализовать в этом году, значит в этом. Если такой возможности не будет, тогда мы перенесём на начало следующего года. Я думаю, в первом квартале уже выйдем и закончим, там объём достаточно небольшой. И инструменты, как оперативно процедуру по определению подрядчика провести у нас тоже имеются».

Николай Аралин отметил, что тротуар приведут в порядок не только вдоль детского сада №112, то есть от 83-го до 85-го дома, а отремонтируют около 150 метров вплоть до 89-го дома. На это потратят около 800 тысяч рублей.

НИКОЛАЙ АРАЛИН, начальник Управления благоустройства Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «Сейчас у нас, к сожалению, в Департаменте городского хозяйства отсутствуют лимиты бюджетных средств 2020 года, чтобы до конца года можно было это сделать. Будут лимиты на 2021 год. Целых 400 миллионов рублей по бюджету Департамента городского хозяйства предусмотрено на ремонт тротуаров в следующем году. Поэтому, если мы сейчас с муниципалитетом не выработаем правовой подход по реализации более оперативного, скажем так, вмешательства в этот вопрос, тогда мы это перенесём на начало следующего года. Но, как мы и до этого обещали, мы везде свои обязательства выполняли».