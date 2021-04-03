Трубопроводные системы

Водосточные системы: цена и преимущества

Водосточные системы, цена которых зависит от множества факторов, необходимо устанавливать на любую постройку — как коммерческую, так и жилую. При их использовании выполняется отвод воды по построенному каналу. А вы знали, что отводы применяются в качестве соединительных элементов трубопроводных систем для изменения направленности трубопровода? Отводы 530 рекомендуем вам заказать!

Более того, современные системы данного типа выполняются в различных дизайнерских решениях, что дает возможность использовать их в качестве дополнительного декора. Давайте рассмотрим более детально их типы и особенности.

Купить водосточные системы: особенности и типы

В большинстве случаев, материалами для создания таких устройств выступают металл либо же особый пластик высокой прочности.

Металлические водосточные системы собраны из металла с цинковым покрытием, который вскрыт специальными полимерами. Слой полимеров защищает системы от возникновения ржавчины, что существенно увеличивает срок их эксплуатации и показатели устойчивости к различным внешним факторам. Металлические конструкции имеют высокую прочность, устанавливаются на жесткие кронштейны, при этом имеют возможность выдерживать очень высокие нагрузки. Проще говоря, существенное количество жидкости, осадки в виде снега или льда, град — никаких образом не повредят такую систему.

Пластиковые водосточные системы, цена которых на порядок ниже, чем у металлических, выполняются не из стандартного пластика, а с использованием поливинилхлорида. Стоит отметить, из такого же пластика выполняется облицовочный сайдинг. Системы из этого материала обладают повышенной прочностью и устойчивостью к различного рода износам. Они не портятся под воздействием ультрафиолетовых лучей, не способны выгорать, трескаться и, конечно же, ржаветь.

Итоговая стоимость таких систем рассчитывается в индивидуальном порядке и зависит от целого ряда факторов, в том числе: используемых материалов, особенностей формы каждого элемента, а также от компании-производителя. Пластиковые системы на порядок дешевле металлических, однако, их выносливость значительно ниже, что, впрочем, не мешает им быть достаточно популярными среди потребителей.

Отдельно обращают внимание на дизайн элементов, который также влияет на итоговую стоимость системы.

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