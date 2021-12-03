Труп младенца нашли в мусорном контейнере в Балаклаве

3 декабря в Балаклаве был обнаружен труп новорожденного ребёнка. В связи с этим по поручению исполняющего обязанности прокурора Севастополя Максима Жука, была организована проверка, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Выехавший на место прокурор Балаклавского района Сергей Журавлёв установил, что труп младенца был обнаружен около 11.30 в мусорном контейнере на улице Новикова.

В настоящее время следственными органами проводятся оперативные действия по установлению обстоятельств случившегося и личности родителей погибшего. Ход и результаты проверки находятся на контроле городской прокуратуры.