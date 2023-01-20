Туристическая поездка к реке Ли

Данный водоём получил почётное звание одного из самых красивых мест планеты. Река берёт своё начало в горных массивах Маоэр, протекаю в сторону Китая по Ганси-Чжуанскому округу. Затем её бурный поток уходит южнее, огибая малонаселённые деревни. После этого водоём принимает в себя иные течения, которые дают необходимое питание, но меняют название на «Гуй». Кроме того, общая протяжённость реки с двумя названиями равна более 430 километров.

Природные особенности

Если говорить о китайцах, то они называют реку не тем сокращённым именем, к которому давно привыкли туристы. Местные жители используют полное имя водоёма «Лицзян». Его окружают холмистая и плодородная местность, а над уровнем моря простираются пики горных вершин. Кроме того, воды Ли невероятно чисты, поражая приезжих путешественников своей прозрачностью. Самым привлекательным местом для туристов признана территория меж городом Гуйлинь и городом Яншо.

Именно там можно полюбоваться на громадные скалистые горы, таинственные пещеры и небольшие, но по-своему уютные поселения. Побережье водоёма хранит в себе огромные отложения карстовой породы, количество которой подсчитать очень сложно. Берег облюбовал плотный и густой тростник, который можно использовать для сотворения музыкальных инструментов. Такой объект подарит не только чистую мелодию, но и напоминание о том, как поют птицы в рассветные часы.

Веками формировались удивительные горы данной местности, позже получив название в соответствии со своим внешним видом и особенностями. Пик «9 подков» является наиболее известным и популярным среди туристов, приезжающих сюда полюбоваться природой. Такое название было дано по той причине, что на вершине располагаются полукруглые фигуры из камня, которые отдалённо напоминают следы, оставленные дикими представителями лошадей, мустангами. Кроме того, местные всегда готовы рассказать миф о том, как на этой земле некогда проживал и царствовал Король обезьян, владеющий девятью райскими жеребцами.

Считается, что в один момент вольные лошади взбунтовались и ушли от хозяина, сбежав на удивительное побережье Лицзян. Именно тут они обрели свободу перемещения и резвого отдыха, вместо служения правителю. Однако, властный король практически сразу отыскал беглецов и, разгневавшись за предательство, обратил каждого в каменную фигуру. Сейчас же, остались лишь подковы, а человек, который сможет отыскать все, считается крайне разумным.

Информация для туристов

Погода. Очарование данного места не исчезает со сменой времён года, поражая приезжих своей красотой. Солнечные дни позволяют насладиться отражением горных склонов в водах реки, а пасмурные окутывают местность густым и загадочным туманом. Однако, в летнее время данная территория обильно принимает влагу от ливней, поэтому в поездку придётся одеться соответствующе, если выбор падёт на лето.

Круиз. Он пролегает меж двух гор, и глупо было бы посетить Китай, но не пройтись на судне по удивительному пути. Чаще всего, перевозчиками по данному круизному пути служит пара суден, которые отходят в начале десятого, в утреннее время. Туристы отправляются в увлекательное путешествие на несколько часов, в завершении которого их ждут развлечения, обеды в небольших ресторанах и номера в отеле.

По материалам сайта https://redplanetchina.com