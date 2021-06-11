Туристические походы на интересным местам России. Горная Олимпийская деревня Сочи

Комфортное и безопасное восхождение на Эльбрус

Подъем на Эльбрус привлекает разных любителей активного отдыха: альпинистов, путешественников, поклонников горных лыж, сноуборда. Интересно, что данная вершина не является горой, это вулкан, приобретший в 2008 году статус одного из 7-ми чудес России. Однако статусность не главное; возможность взойти на Эльбрус, насладиться открывающимися величественными видами, с ветерком проехаться на лыжах – вот где настоящее удовольствие!

Погодные условия

Самым оптимальным периодом, подходящим, чтобы покорить Эльбрус, является середина и конец лета. В июле и августе уходит снег, четко видны даже малозаметные трещины во льду. Вообще, климат этого вулкана – испытание прочности, решительности; 1-2 градуса мороза – самая теплая погода, при этом здесь всегда обильные снегопады. Вулкан активно формирует погоду соседних районов, поэтому, когда местные жители видят облачную шапку на вершине, значит, погода испортится.

Самым суровым месяцем, когда восхождение на Эльбрус не рекомендуется, является февраль. В этот период здесь трещат сильные морозы, часто дуют крепкие ветры.

Подготовка к покорению великана

Власти Кабардино-Балкарии, правительство РФ активно поддерживают развитие туризма в Приэльбрусье. Здесь оборудованы комфортные отели, туристические базы, современные надежные подъемники, прокаты лыжного, горного снаряжения и многое другое. Для начинающих и опытных туристов есть все необходимое, чтобы устроить незабываемых отдых.

Маршрут на Эльбрус определяется видом трека, который вы выбрали. Каждый из них гарантирует вам впечатления от потрясающих видов; иногда кажется, что это какая-то иная, неземная красота. Однако, чтобы получить ожидаемые эмоции, необходима грамотная подготовка.

Вам обязательно необходим гид на Эльбрус, имеющий практический опыт. Оцените состояние своего здоровья, перед тем как оплачивать стоимость того или иного трека. Восхождение на Эльбрус требует вполне определенных физических данных, а еще специальной одежды – теплой, не сковывающей движения.

Восхождение

От того, с какой стороны вы будете подниматься, зависит «вид» впечатлений и сложность вояжа:

Подъем на Эльбрус с запада мы рекомендуем заказывать искушенным альпинистам, потому это самый сложный вариант, хотя очень интересный: впечатления от мощного оледенения или знаменитой стены Кюкюртлю будут невероятными.

Восхождение на Эльбрус с востока не является популярным, тут не будет очереди около подъема из-за сложности. Зато как красив этот маршрут! Песчаные скальные выходы, роскошный водопад, минеральные источники – есть все причины заказать тур по этому маршруту.

Подъем на Эльбрус с юга – классика жанра, поэтому мы разнообразили данный вариант путешествия, продумав несколько треков, бюджетных и VIP с максимальным кофортом. В любом случае здесь вы получите удовольствие от блюд кухни Кавказа, нарзанов, сервиса отелей. Восхождение с этой стороны на вулкан доступно как новичкам, так и бывалым.

Восхождение на Эльбрус с севера не так популяризировано туристическими фирмами, следовательно, тут не будет того комфорта, ожидающего вас с южного склона. Однако этим и интересно данное мероприятие, ведь треки не истоптаны туристами, значит, данный поход на Эльбрус по праву может называться уникальным.

Кроме этой классификации походов, мы предлагаем встретить Новый год или отметить майские праздники в окружении ледяной красоты снежного вулкана. Наша команда постоянно работает с целью предложить вам еще более интересные туры на Эльбрус, сочетающие самые разные возможности: испытать свою прочность, получить удовольствие от нереальной красоты видов, насладиться комфортом отелей и так далее.

Также наша цель – приятная цена предложенных туров, которую мы делаем максимально привлекательной. С 2016 года действует предложение,что даже, если вы не взойдете, то повторная попытка восхождения в течении 1 года для вас в любое время будет со скидкой -20%. А для тех, кто не взошел на вершину с любой другой компанией — для вас скидка -20% в течении 1 года с момента подачи нам заявки.

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