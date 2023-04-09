Туристы назвали ТОП-5 красивейших мысов Крыма

На территории Крыма находится около 100 самых разных мысов. Все они чем-то интересны и по-своему красивы. Очень трудно выбрать наиболее привлекательные. Тем не менее, для туристического маршрута самыми красивыми и интересными могут стать, что приведены ниже.

Чарующий Сарыч

Чудо природы это расположено между бухтой Ласпи и поселком Форос, в 30-ти километрах от Севастополя. Есть две версии, почему мыс назван именно так. Согласно первой теории, Сарыч это хищная птица, которая обитала в этих местах.

Вторая версия больше похожа на правду. Мыс получил свое название благодаря желтому цвету, который преобладает в почве горного образования. Сам мыс и местность вокруг него каменистая с большим количеством массивных валунов.

Поэтому для туристов, путешествующих с маленькими детьми, Сарыч не самое подходящее место для отдыха. Зато романтично настроенным парам великолепные виды и безлюдные пляжи в окрестностях, точно придутся по душе.

Загадочный мыс Ай-Фока

Величественный мыс расположен неподалеку от поселков Веселое и Морское. Он глубоко вдается в Кутлатскую бухту и является окончанием скалы Папайа-Кая. Ай-Фока не очень высокий, в верхней точке едва достигает 400 м. Путешественников он привлекает в первую очередь своими шикарными песчаными пляжами и грандиозными видами.

Со стороны кажется, что дикий кабан прилег на живот и зарылся головой в море. Поэтому второе название Ай-Фока – «Кабаний». История мыса также весьма интересна. Археологи обнаружили здесь остатки фундамента древней церкви, датируемой примерно 8-м веком н.э.

Предположительно, данное строение было посвящено Святому Луке, покровителю моряков и путешественников. 4 августа каждый год верующие люди совершают сюда паломничества. Бухта, прилегающая к мысу, будет интересна любителям подводных видов, поскольку морская флора и фауна здесь очень разнообразна.

Удивительный Алчак

Невысокий, но очень красивый мыс является окончанием живописной бухты в районе Судака. Высота его всего около 150 метров, но это обстоятельство может стать одним из главных плюсов в выборе места для семейного отдыха. Мысу около 10 миллионов лет, когда-то его покрывали воды древнего океана Тетис.

Прогуливаясь по склонам образования, можно обнаружить окаменевшие отпечатки раковин, моллюсков, даже веточки древнейших кораллов. Алчак – это настоящая находка для любителей истории, археологии и геологии под открытым небом, а еще место, которое регулярно попадает в список лучших достопримечательностей Судака.

Куполообразный Плака

Очень интересный мыс, имеющий форму купола. Он находится вблизи поселка Утес, примерно посередине между Алуштой и Партенитом. С его вершины можно насладиться прекрасным видом на бухту, море и Партенит.

На территории природной достопримечательности расположен дворец княгини Гагариной (в данный момент это санаторий) и большой парк с редкими растениями. Подводный растительный и животный мир также очень богат и разнообразен.

Неповторимый Зюк

Ученые считают, что этот мыс образовался еще во времена юрского периода. По сей день он представляет интерес для археологов и историков. Во времена своей юности Зюк был коралловым рифом, который постепенно появлялся из-под воды.

Оказавшись на суше, он начал разрушаться, и этот процесс продолжается в настоящее время. Поэтому стоит побывать на песчаных пляжах древнего мыса и насладиться его видами пока он не разрушился полностью. Находится он в окрестностях Керчи.