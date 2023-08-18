Тушеная капуста на сковороде классическая

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Тушеная капуста на сковороде – это простое и аппетитное угощение для вашего обеда или ужина. Такой продукт можно подавать как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира к горячим блюдам. Для приготовления используйте кулинарную подборку из десяти рецептов с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Классическая тушеная капуста на сковороде

Классическая тушеная капуста на сковороде выходит удивительно сочной и аппетитной. Такое угощение можно есть просто так или подавать с горячими обеденными блюдами. Например, с мясом или рыбой. Для приготовления овощного угощения используйте наш проверенный рецепт.

Тушеная капуста на сковороде классическая

Ингредиенты –+4 порц.

  • Капуста белокочанная 300 гр.
  • Лук репчатый 1 шт.
  • Морковь 1 шт.
  • Перец болгарский 1 шт.
  • Помидоры 4 шт.
  • Соль  по вкусу
  • Сахар-песок ½ ч.л.
  • Перец чёрный молотый  по вкусу
  • Масло растительное 1 ст.л.

Шаги 60 мин.

  1. Тушеная капуста на сковороде классическая

    Тушеная капуста на сковороде готовится очень просто. Мелко рубим репчатый лук и натираем на терке морковь.

  2. Тушеная капуста на сковороде классическая

    Тонкой соломкой режем болгарский перец.

  3. Тушеная капуста на сковороде классическая

    Мелко шинкуем белокочанную капусту.

  4. Тушеная капуста на сковороде классическая

    Тушим овощи на растительном масле около 15 минут.

  5. Тушеная капуста на сковороде классическая

    Измельчаем помидоры в блендере до состояния кашицы.

  6. Тушеная капуста на сковороде классическая

    Овощи в сковороде солим и перчим. Перемешиваем.

  7. Тушеная капуста на сковороде классическая

    Добавляем сахар и вливаем томатное пюре. Снова все перемешиваем.

  8. Тушеная капуста на сковороде классическая

    Томим угощение под крышкой около 30 минут.

  9. Тушеная капуста на сковороде классическая

    Классическая тушеная капуста на сковороде готова. Можно подавать к столу!

Тушеная капуста с мясом на сковороде

Тушеная капуста с мясом на сковороде получается сочной и невероятно аппетитной. Такое вкусное и питательное блюдо станет настоящим украшением вашего стола. Порадуйте родных с помощью нашего проверенного рецепта с пошаговыми фотографиями. Получится даже у новичков.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Капуста белокочанная крупная – ¼ шт.
  • Мясо – 400 гр.
  • Лук репчатый крупный – 1 шт.
  • Морковь крупная – 1 шт.
  • Паста томатная – 2 ст.л.
  • Соль – 0,5 ст.л.
  • Перец черный горошек – 10 шт.
  • Лист лавровый – 2 шт.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Измельчаем репчатый лук и жарим его до мягкости на растительное масле.

Тушеная капуста на сковороде классическая

Шаг 2. Добавляем к луку тертую на терке морковь. Перемешиваем и жарим еще две-три минуты.

Тушеная капуста на сковороде классическая

Шаг 3. Дополняем овощи кусочками мяса.

Тушеная капуста на сковороде классическая

Шаг 4. Пару минут жарим мясо с овощами.

Тушеная капуста на сковороде классическая

Шаг 5. Дополняем содержимое мелко шинкованной капустой.

Тушеная капуста на сковороде классическая

Шаг 6. Перемешиваем и тушим около 15-20 минут.

Тушеная капуста на сковороде классическая

Шаг 7. За 5 минут до готовности солим блюдо и дополняем специями.

Тушеная капуста на сковороде классическая

Шаг 8. Тушеная капуста с мясом на сковороде готова. Раскладывайте по тарелкам и подавайте к столу!

Тушеная капуста на сковороде классическая

Классическая тушеная капуста с томатной пастой

Классическая тушеная капуста с томатной пастой – это удивительно сочное и яркое угощение для вашего стола. Его можно подавать как самостоятельную закуску или использовать в качестве гарнира к горячим обеденным блюдам. Обязательно берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Капуста белокочанная – 500 гр.
  • Лук репчатый крупный – 1 шт.
  • Морковь крупная – 1 шт.
  • Паста томатная – 100 гр.
  • Масло растительное – 30 мл.
  • Лук зеленый – 1 пучок.
  • Перец душистый горошек – 3 шт.
  • Лист лавровый – 2 шт.
  • Перец черный молотый – 3 гр.
  • Соль – 3 гр.
  • Тмин – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мелко шинкуем капусту, слегка солим ее и отжимаем руками.

Тушеная капуста на сковороде классическая

Шаг 2. Измельчаем репчатый лук и натираем на терке морковь. Тушим их около трех минут на растительном масле.

Тушеная капуста на сковороде классическая

Шаг 3. Сюда же выкладываем капусту. Перемешиваем и тушим около 15 минут под крышкой. При необходимости, вливаем немного воды.

Тушеная капуста на сковороде классическая

Шаг 4. Добавляем томатную пасту и перемешиваем.

Тушеная капуста на сковороде классическая

Шаг 5. Дополняем заготовку солью и специями. Перемешиваем и томим еще 7-8 минут.

Тушеная капуста на сковороде классическая

Шаг 6. Для подачи мелко рубим зеленый лук.

Тушеная капуста на сковороде классическая

Шаг 7. Классическая тушеная капуста с томатной пастой готова. Посыпайте зеленым луком и угощайтесь!

Тушеная капуста на сковороде классическая

Тушеная капуста с курицей на сковороде

Тушеная капуста с курицей на сковороде получается невероятно вкусной, сочной и питательной. Перед таким угощением никто не сможет устоять, а приготовить его в домашних условиях совсем не сложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фото из нашей подборки.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Капуста белокочанная – 500 гр.
  • Филе куриное – 300 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Паста томатная/кетчуп – 2,5 ст.л.
  • Вода – 1 ст.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриное филе режем небольшим кубиком.

Тушеная капуста на сковороде классическая

Шаг 2. Обжариваем курицу на растительном масле до румянца.

Тушеная капуста на сковороде классическая

Шаг 3. В отдельной сковороде до мягкости жарим измельченный лук и тертую на терке морковь.

Тушеная капуста на сковороде классическая

Шаг 4. Сюда же выкладываем мелко шинкованную капусту. Перемешиваем и тушим около 20 минут на небольшом огне. Добавляем в овощи курицу.

Тушеная капуста на сковороде классическая

Шаг 5. Томатную пасту смешиваем с водой, солью и специями.

Тушеная капуста на сковороде классическая

Шаг 6. Выливаем томатную смесь в сковороду с содержимым. Закрываем крышкой и тушим еще 5-10 минут.

Тушеная капуста на сковороде классическая

Шаг 7. Тушеная капуста с курицей на сковороде готова. Подавайте к столу и угощайтесь!

Тушеная капуста на сковороде классическая

Классическая тушеная капуста с фаршем

Классическая тушеная капуста с фаршем – это аппетитное угощение для вашего домашнего обеда или ужина. Такое блюдо порадует вас ярким вкусом, удивительной сочностью и питательными свойствами. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Капуста белокочанная – 1 кг.
  • Фарш мясной – 300 гр.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Помидоры – 3 шт.
  • Сахар – 1 ч.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мелко шинкуем капусту, посыпаем сахаром и хорошенько разминаем руками.

Тушеная капуста на сковороде классическая

Шаг 2. Обжариваем мясной фарш на растительном масле около 6-7 минут.

Тушеная капуста на сковороде классическая

Шаг 3. Дополняем фарш измельченным луком и морковью.

Тушеная капуста на сковороде классическая

Шаг 4. Перемешиваем и жарим все вместе около 5 минут.

Тушеная капуста на сковороде классическая

Шаг 5. Сюда же отправляем мелко шинкованную капусту. Перемешиваем и тушим все вместе.

Тушеная капуста на сковороде классическая

Шаг 6. Добавляем измельченные помидоры.

Тушеная капуста на сковороде классическая

Шаг 7. Солим содержимое. Томим под крышкой 20 минут.

Тушеная капуста на сковороде классическая

Шаг 8. Классическая тушеная капуста с фаршем готова. Подавайте к столу и угощайтесь!

Тушеная капуста на сковороде классическая

Тушеная капуста с сосисками

Тушеная капуста с сосисками – это вкусная и сытная идея для домашнего стола, которую несложно приготовить своими руками. Такое угощение можно просто есть с черным хлебом. Обязательно воспользуйтесь нашим проверенным кулинарным рецептом с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Капуста белокочанная – 0,5 кг.
  • Сосиски – 3 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Паста томатная – 2 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Измельчаем репчатый лук и натираем на крупной терке морковь.

Тушеная капуста на сковороде классическая

Шаг 2. Мелко шинкуем белокочанную капусту.

Тушеная капуста на сковороде классическая

Шаг 3. Обжариваем лук на растительном масле до мягкости.

Тушеная капуста на сковороде классическая

Шаг 4. Дополняем лук тертой морковью. Перемешиваем и жарим еще в течение трех-пяти минут.

Тушеная капуста на сковороде классическая

Шаг 5. Выкладываем капусту. Перемешиваем и томим на слабом огне 20 минут.

Тушеная капуста на сковороде классическая

Шаг 6. Дополняем овощи томатной пастой, солим и перчим. Перемешиваем и тушим еще 20 минут.

Тушеная капуста на сковороде классическая

Шаг 7. Сосиски режем кружками и обжариваем в отдельной сковороде до румянца. Выкладываем к капусте.

Тушеная капуста на сковороде классическая

Шаг 8. Тушеная капуста с сосисками готова. Подавайте к столу и скорее пробуйте!

Тушеная капуста на сковороде классическая

Тушеная капуста с луком и морковью

Тушеная капуста с луком и морковью – это сочное и насыщенное по вкусу угощение для вашего стола. Его можно подавать как самостоятельную закуску или вместе с горячими обеденными блюдами. Обязательно берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Капуста белокочанная – 500 гр.
  • Лук репчатый – 150 гр.
  • Морковь – 200 гр.
  • Кефир – 400 мл.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Соль – по вкусу.
  • Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим нужные продукты по списку.

Тушеная капуста на сковороде классическая

Шаг 2. Мелко режем репчатый лук и натираем на терке морковь.

Тушеная капуста на сковороде классическая

Шаг 3. Шинкуем белокочанную капусту и разминаем ее руками.

Тушеная капуста на сковороде классическая

Шаг 4. Лук обжариваем на растительном масле до румянца.

Тушеная капуста на сковороде классическая

Шаг 5. Добавляем морковь и капусту, жарим еще 10 минут. Солим, посыпаем специями и поливаем кефиром.

Тушеная капуста на сковороде классическая

Шаг 6. Перемешиваем содержимое и готовим еще около 25 минут.

Тушеная капуста на сковороде классическая

Шаг 7. Тушеная капуста с луком и морковью готова. Угощайтесь!

Тушеная капуста на сковороде классическая

Как приготовить тушеную капусту с картошкой

Как приготовить тушеную капусту с картошкой, рассказываем в нашем проверенном рецепте с пошаговым описанием процесса. Яркое и сочное блюдо получится даже у новичков. Обязательно попробуйте! Готовое угощение идеально подойдет в качестве гарнира к горячим мясным или рыбным блюдам.

Время готовки – 45 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Капуста белокочанная – 500 гр.
  • Лук репчатый – 120 гр.
  • Морковь – 150 гр.
  • Картофель – 500 гр.
  • Паста томатная – 2 ст.л.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Сахар – 1 ч.л.
  • Перец черный молотый – 1/3 ч.л.
  • Вода – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Натираем морковь на крупной терке и мелко рубим репчатый лук.

Тушеная капуста на сковороде классическая

Шаг 2. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Жарим на нем лук около 4-5 минут.

Тушеная капуста на сковороде классическая

Шаг 3. Мелко шинкуем промытую белокочанную капусту.

Тушеная капуста на сковороде классическая

Шаг 4. Выкладываем капусту в сковороду с луком и морковью.

Тушеная капуста на сковороде классическая

Шаг 5. Перемешиваем и томим около 5-6 минут.

Тушеная капуста на сковороде классическая

Шаг 6. Выливаем 100 мл воды. Закрываем блюдо крышкой и тушим около 8-10 минут.

Тушеная капуста на сковороде классическая

Шаг 7. Очищаем картофель и режем его кубиками среднего размера.

Тушеная капуста на сковороде классическая

Шаг 8. В сковороду с овощами отправляем сахар, соль и вливаем еще 100 мл воды.

Тушеная капуста на сковороде классическая

Шаг 9. Добавляем картофель и тушим под крышкой 15 минут на слабом огне.

Тушеная капуста на сковороде классическая

Шаг 10. По центру сковороды кладем томатную пасту. Даем ей обжариться две минуты и перемешиваем с овощами.

Тушеная капуста на сковороде классическая

Шаг 11. Добавляем молотый перец и тушим угощение под крышкой 5 минут.

Тушеная капуста на сковороде классическая

Шаг 12. Теперь вы знаете, как приготовить тушеную капусту с картошкой. Попробуйте!

Тушеная капуста на сковороде классическая

Тушеная капуста с колбасой

Тушеная капуста с колбасой – это сытное, вкусное и простое в исполнении решение для домашнего обеда или перекуса. Подавайте угощение с хлебом или дополнив ароматной зеленью. Для приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фото из нашей подборки.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Капуста белокочанная – 400 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Соль – по вкусу.
  • Колбаса вареная – 300 гр.
  • Паста томатная – 1 ст.л.
  • Лук зеленый – 0,5 пучок.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мелко шинкуем белокочанную капусту и выкладываем ее в сковороду с растительным маслом.

Тушеная капуста на сковороде классическая

Шаг 2. Солим и перемешиваем овощ.

Тушеная капуста на сковороде классическая

Шаг 3. Дополняем капусту тертой на терке морковью и измельченным луком.

Тушеная капуста на сковороде классическая

Шаг 4. Тушим овощи около 15 минут, периодически помешивая.

Тушеная капуста на сковороде классическая

Шаг 5. Дополняем заготовку томатной пастой.

Тушеная капуста на сковороде классическая

Шаг 6. Перемешиваем и тушим еще около 5 минут.

Тушеная капуста на сковороде классическая

Шаг 7. Выкладываем к овощам вареную колбасу, нарезанную кубиком. Перемешиваем и готовим 5 минут.

Тушеная капуста на сковороде классическая

Шаг 8. Выключаем плиту и дополняем блюдо измельченным зеленым луком.

Тушеная капуста на сковороде классическая

Шаг 9. Тушеная капуста с колбасой готова. Угощайтесь!

Тушеная капуста на сковороде классическая

Тушеная капуста с рисом на сковороде

Тушеная капуста с рисом на сковороде – это невероятно питательное и яркое угощение для вашего стола. Его можно подавать как самостоятельную закуску или использовать в качестве гарнира к горячим обеденным блюдам. Обязательно берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Капуста белокочанная – 300 гр.
  • Рис отварной – 200 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Соус томатный – 3 ст.л.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Соль – по вкусу.
  • Смесь перцев – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мелкими кубиками нарезаем очищенные морковь и лук.

Тушеная капуста на сковороде классическая

Шаг 2. Обжариваем овощи на растительное масле до мягкого состояния около 5 минут.

Тушеная капуста на сковороде классическая

Шаг 3. Мелко шинкуем белокочанную капусту.

Тушеная капуста на сковороде классическая

Шаг 4. Выкладываем капусту в сковороду. Солим и перчим заготовку. Перемешиваем и жарим около 7-10 минут.

Тушеная капуста на сковороде классическая

Шаг 5. Выкладываем к овощам предварительно отваренный рис.

Тушеная капуста на сковороде классическая

Шаг 6. Добавляем томатный соус и перемешиваем.

Тушеная капуста на сковороде классическая

Шаг 7. Томим еще 5-7 минут до готовности на небольшом огне.

Тушеная капуста на сковороде классическая

Шаг 8. Тушеная капуста с рисом на сковороде готова. Раскладывайте по порционным тарелкам и подавайте к столу!

Тушеная капуста на сковороде классическая

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