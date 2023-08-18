Тушеная капуста на сковороде – это простое и аппетитное угощение для вашего обеда или ужина. Такой продукт можно подавать как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира к горячим блюдам. Для приготовления используйте кулинарную подборку из десяти рецептов с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Классическая тушеная капуста на сковороде

Классическая тушеная капуста на сковороде выходит удивительно сочной и аппетитной. Такое угощение можно есть просто так или подавать с горячими обеденными блюдами. Например, с мясом или рыбой. Для приготовления овощного угощения используйте наш проверенный рецепт.

Ингредиенты –+4 порц.

Капуста белокочанная 300 гр.

Лук репчатый 1 шт.

Морковь 1 шт.

Перец болгарский 1 шт.

Помидоры 4 шт.

Соль по вкусу

Сахар-песок ½ ч.л.

Перец чёрный молотый по вкусу

Масло растительное 1 ст.л.

Шаги 60 мин.

Тушеная капуста на сковороде готовится очень просто. Мелко рубим репчатый лук и натираем на терке морковь. Тонкой соломкой режем болгарский перец. Мелко шинкуем белокочанную капусту. Тушим овощи на растительном масле около 15 минут. Измельчаем помидоры в блендере до состояния кашицы. Овощи в сковороде солим и перчим. Перемешиваем. Добавляем сахар и вливаем томатное пюре. Снова все перемешиваем. Томим угощение под крышкой около 30 минут. Классическая тушеная капуста на сковороде готова. Можно подавать к столу!

Тушеная капуста с мясом на сковороде

Тушеная капуста с мясом на сковороде получается сочной и невероятно аппетитной. Такое вкусное и питательное блюдо станет настоящим украшением вашего стола. Порадуйте родных с помощью нашего проверенного рецепта с пошаговыми фотографиями. Получится даже у новичков.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Капуста белокочанная крупная – ¼ шт.

Мясо – 400 гр.

Лук репчатый крупный – 1 шт.

Морковь крупная – 1 шт.

Паста томатная – 2 ст.л.

Соль – 0,5 ст.л.

Перец черный горошек – 10 шт.

Лист лавровый – 2 шт.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Измельчаем репчатый лук и жарим его до мягкости на растительное масле.

Шаг 2. Добавляем к луку тертую на терке морковь. Перемешиваем и жарим еще две-три минуты.

Шаг 3. Дополняем овощи кусочками мяса.

Шаг 4. Пару минут жарим мясо с овощами.

Шаг 5. Дополняем содержимое мелко шинкованной капустой.

Шаг 6. Перемешиваем и тушим около 15-20 минут.

Шаг 7. За 5 минут до готовности солим блюдо и дополняем специями.

Шаг 8. Тушеная капуста с мясом на сковороде готова. Раскладывайте по тарелкам и подавайте к столу!

Классическая тушеная капуста с томатной пастой

Классическая тушеная капуста с томатной пастой – это удивительно сочное и яркое угощение для вашего стола. Его можно подавать как самостоятельную закуску или использовать в качестве гарнира к горячим обеденным блюдам. Обязательно берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 500 гр.

Лук репчатый крупный – 1 шт.

Морковь крупная – 1 шт.

Паста томатная – 100 гр.

Масло растительное – 30 мл.

Лук зеленый – 1 пучок.

Перец душистый горошек – 3 шт.

Лист лавровый – 2 шт.

Перец черный молотый – 3 гр.

Соль – 3 гр.

Тмин – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мелко шинкуем капусту, слегка солим ее и отжимаем руками.

Шаг 2. Измельчаем репчатый лук и натираем на терке морковь. Тушим их около трех минут на растительном масле.

Шаг 3. Сюда же выкладываем капусту. Перемешиваем и тушим около 15 минут под крышкой. При необходимости, вливаем немного воды.

Шаг 4. Добавляем томатную пасту и перемешиваем.

Шаг 5. Дополняем заготовку солью и специями. Перемешиваем и томим еще 7-8 минут.

Шаг 6. Для подачи мелко рубим зеленый лук.

Шаг 7. Классическая тушеная капуста с томатной пастой готова. Посыпайте зеленым луком и угощайтесь!

Тушеная капуста с курицей на сковороде

Тушеная капуста с курицей на сковороде получается невероятно вкусной, сочной и питательной. Перед таким угощением никто не сможет устоять, а приготовить его в домашних условиях совсем не сложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фото из нашей подборки.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 500 гр.

Филе куриное – 300 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Паста томатная/кетчуп – 2,5 ст.л.

Вода – 1 ст.

Масло растительное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриное филе режем небольшим кубиком.

Шаг 2. Обжариваем курицу на растительном масле до румянца.

Шаг 3. В отдельной сковороде до мягкости жарим измельченный лук и тертую на терке морковь.

Шаг 4. Сюда же выкладываем мелко шинкованную капусту. Перемешиваем и тушим около 20 минут на небольшом огне. Добавляем в овощи курицу.

Шаг 5. Томатную пасту смешиваем с водой, солью и специями.

Шаг 6. Выливаем томатную смесь в сковороду с содержимым. Закрываем крышкой и тушим еще 5-10 минут.

Шаг 7. Тушеная капуста с курицей на сковороде готова. Подавайте к столу и угощайтесь!

Классическая тушеная капуста с фаршем

Классическая тушеная капуста с фаршем – это аппетитное угощение для вашего домашнего обеда или ужина. Такое блюдо порадует вас ярким вкусом, удивительной сочностью и питательными свойствами. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 1 кг.

Фарш мясной – 300 гр.

Лук репчатый – 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Помидоры – 3 шт.

Сахар – 1 ч.л.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мелко шинкуем капусту, посыпаем сахаром и хорошенько разминаем руками.

Шаг 2. Обжариваем мясной фарш на растительном масле около 6-7 минут.

Шаг 3. Дополняем фарш измельченным луком и морковью.

Шаг 4. Перемешиваем и жарим все вместе около 5 минут.

Шаг 5. Сюда же отправляем мелко шинкованную капусту. Перемешиваем и тушим все вместе.

Шаг 6. Добавляем измельченные помидоры.

Шаг 7. Солим содержимое. Томим под крышкой 20 минут.

Шаг 8. Классическая тушеная капуста с фаршем готова. Подавайте к столу и угощайтесь!

Тушеная капуста с сосисками

Тушеная капуста с сосисками – это вкусная и сытная идея для домашнего стола, которую несложно приготовить своими руками. Такое угощение можно просто есть с черным хлебом. Обязательно воспользуйтесь нашим проверенным кулинарным рецептом с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 0,5 кг.

Сосиски – 3 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Паста томатная – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Измельчаем репчатый лук и натираем на крупной терке морковь.

Шаг 2. Мелко шинкуем белокочанную капусту.

Шаг 3. Обжариваем лук на растительном масле до мягкости.

Шаг 4. Дополняем лук тертой морковью. Перемешиваем и жарим еще в течение трех-пяти минут.

Шаг 5. Выкладываем капусту. Перемешиваем и томим на слабом огне 20 минут.

Шаг 6. Дополняем овощи томатной пастой, солим и перчим. Перемешиваем и тушим еще 20 минут.

Шаг 7. Сосиски режем кружками и обжариваем в отдельной сковороде до румянца. Выкладываем к капусте.

Шаг 8. Тушеная капуста с сосисками готова. Подавайте к столу и скорее пробуйте!

Тушеная капуста с луком и морковью

Тушеная капуста с луком и морковью – это сочное и насыщенное по вкусу угощение для вашего стола. Его можно подавать как самостоятельную закуску или вместе с горячими обеденными блюдами. Обязательно берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 500 гр.

Лук репчатый – 150 гр.

Морковь – 200 гр.

Кефир – 400 мл.

Масло растительное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим нужные продукты по списку.

Шаг 2. Мелко режем репчатый лук и натираем на терке морковь.

Шаг 3. Шинкуем белокочанную капусту и разминаем ее руками.

Шаг 4. Лук обжариваем на растительном масле до румянца.

Шаг 5. Добавляем морковь и капусту, жарим еще 10 минут. Солим, посыпаем специями и поливаем кефиром.

Шаг 6. Перемешиваем содержимое и готовим еще около 25 минут.

Шаг 7. Тушеная капуста с луком и морковью готова. Угощайтесь!

Как приготовить тушеную капусту с картошкой

Как приготовить тушеную капусту с картошкой, рассказываем в нашем проверенном рецепте с пошаговым описанием процесса. Яркое и сочное блюдо получится даже у новичков. Обязательно попробуйте! Готовое угощение идеально подойдет в качестве гарнира к горячим мясным или рыбным блюдам.

Время готовки – 45 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 500 гр.

Лук репчатый – 120 гр.

Морковь – 150 гр.

Картофель – 500 гр.

Паста томатная – 2 ст.л.

Масло растительное – для жарки.

Соль – 1 ч.л.

Сахар – 1 ч.л.

Перец черный молотый – 1/3 ч.л.

Вода – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Натираем морковь на крупной терке и мелко рубим репчатый лук.

Шаг 2. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Жарим на нем лук около 4-5 минут.

Шаг 3. Мелко шинкуем промытую белокочанную капусту.

Шаг 4. Выкладываем капусту в сковороду с луком и морковью.

Шаг 5. Перемешиваем и томим около 5-6 минут.

Шаг 6. Выливаем 100 мл воды. Закрываем блюдо крышкой и тушим около 8-10 минут.

Шаг 7. Очищаем картофель и режем его кубиками среднего размера.

Шаг 8. В сковороду с овощами отправляем сахар, соль и вливаем еще 100 мл воды.

Шаг 9. Добавляем картофель и тушим под крышкой 15 минут на слабом огне.

Шаг 10. По центру сковороды кладем томатную пасту. Даем ей обжариться две минуты и перемешиваем с овощами.

Шаг 11. Добавляем молотый перец и тушим угощение под крышкой 5 минут.

Шаг 12. Теперь вы знаете, как приготовить тушеную капусту с картошкой. Попробуйте!

Тушеная капуста с колбасой

Тушеная капуста с колбасой – это сытное, вкусное и простое в исполнении решение для домашнего обеда или перекуса. Подавайте угощение с хлебом или дополнив ароматной зеленью. Для приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фото из нашей подборки.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 400 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Масло растительное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Колбаса вареная – 300 гр.

Паста томатная – 1 ст.л.

Лук зеленый – 0,5 пучок.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мелко шинкуем белокочанную капусту и выкладываем ее в сковороду с растительным маслом.

Шаг 2. Солим и перемешиваем овощ.

Шаг 3. Дополняем капусту тертой на терке морковью и измельченным луком.

Шаг 4. Тушим овощи около 15 минут, периодически помешивая.

Шаг 5. Дополняем заготовку томатной пастой.

Шаг 6. Перемешиваем и тушим еще около 5 минут.

Шаг 7. Выкладываем к овощам вареную колбасу, нарезанную кубиком. Перемешиваем и готовим 5 минут.

Шаг 8. Выключаем плиту и дополняем блюдо измельченным зеленым луком.

Шаг 9. Тушеная капуста с колбасой готова. Угощайтесь!

Тушеная капуста с рисом на сковороде

Тушеная капуста с рисом на сковороде – это невероятно питательное и яркое угощение для вашего стола. Его можно подавать как самостоятельную закуску или использовать в качестве гарнира к горячим обеденным блюдам. Обязательно берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 300 гр.

Рис отварной – 200 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Соус томатный – 3 ст.л.

Масло растительное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Смесь перцев – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мелкими кубиками нарезаем очищенные морковь и лук.

Шаг 2. Обжариваем овощи на растительное масле до мягкого состояния около 5 минут.

Шаг 3. Мелко шинкуем белокочанную капусту.

Шаг 4. Выкладываем капусту в сковороду. Солим и перчим заготовку. Перемешиваем и жарим около 7-10 минут.

Шаг 5. Выкладываем к овощам предварительно отваренный рис.

Шаг 6. Добавляем томатный соус и перемешиваем.

Шаг 7. Томим еще 5-7 минут до готовности на небольшом огне.

Шаг 8. Тушеная капуста с рисом на сковороде готова. Раскладывайте по порционным тарелкам и подавайте к столу!