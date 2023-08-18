Тушеная капуста на сковороде – это простое и аппетитное угощение для вашего обеда или ужина. Такой продукт можно подавать как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира к горячим блюдам. Для приготовления используйте кулинарную подборку из десяти рецептов с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.
Классическая тушеная капуста на сковороде
Классическая тушеная капуста на сковороде выходит удивительно сочной и аппетитной. Такое угощение можно есть просто так или подавать с горячими обеденными блюдами. Например, с мясом или рыбой. Для приготовления овощного угощения используйте наш проверенный рецепт.
Ингредиенты –+4 порц.
- Капуста белокочанная 300 гр.
- Лук репчатый 1 шт.
- Морковь 1 шт.
- Перец болгарский 1 шт.
- Помидоры 4 шт.
- Соль по вкусу
- Сахар-песок ½ ч.л.
- Перец чёрный молотый по вкусу
- Масло растительное 1 ст.л.
Шаги 60 мин.
-
Тушеная капуста на сковороде готовится очень просто. Мелко рубим репчатый лук и натираем на терке морковь.
-
Тонкой соломкой режем болгарский перец.
-
Мелко шинкуем белокочанную капусту.
-
Тушим овощи на растительном масле около 15 минут.
-
Измельчаем помидоры в блендере до состояния кашицы.
-
Овощи в сковороде солим и перчим. Перемешиваем.
-
Добавляем сахар и вливаем томатное пюре. Снова все перемешиваем.
-
Томим угощение под крышкой около 30 минут.
-
Классическая тушеная капуста на сковороде готова. Можно подавать к столу!
Тушеная капуста с мясом на сковороде
Тушеная капуста с мясом на сковороде получается сочной и невероятно аппетитной. Такое вкусное и питательное блюдо станет настоящим украшением вашего стола. Порадуйте родных с помощью нашего проверенного рецепта с пошаговыми фотографиями. Получится даже у новичков.
Время готовки – 40 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Капуста белокочанная крупная – ¼ шт.
- Мясо – 400 гр.
- Лук репчатый крупный – 1 шт.
- Морковь крупная – 1 шт.
- Паста томатная – 2 ст.л.
- Соль – 0,5 ст.л.
- Перец черный горошек – 10 шт.
- Лист лавровый – 2 шт.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Измельчаем репчатый лук и жарим его до мягкости на растительное масле.
Шаг 2. Добавляем к луку тертую на терке морковь. Перемешиваем и жарим еще две-три минуты.
Шаг 3. Дополняем овощи кусочками мяса.
Шаг 4. Пару минут жарим мясо с овощами.
Шаг 5. Дополняем содержимое мелко шинкованной капустой.
Шаг 6. Перемешиваем и тушим около 15-20 минут.
Шаг 7. За 5 минут до готовности солим блюдо и дополняем специями.
Шаг 8. Тушеная капуста с мясом на сковороде готова. Раскладывайте по тарелкам и подавайте к столу!
Классическая тушеная капуста с томатной пастой
Классическая тушеная капуста с томатной пастой – это удивительно сочное и яркое угощение для вашего стола. Его можно подавать как самостоятельную закуску или использовать в качестве гарнира к горячим обеденным блюдам. Обязательно берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.
Время готовки – 40 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Капуста белокочанная – 500 гр.
- Лук репчатый крупный – 1 шт.
- Морковь крупная – 1 шт.
- Паста томатная – 100 гр.
- Масло растительное – 30 мл.
- Лук зеленый – 1 пучок.
- Перец душистый горошек – 3 шт.
- Лист лавровый – 2 шт.
- Перец черный молотый – 3 гр.
- Соль – 3 гр.
- Тмин – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Мелко шинкуем капусту, слегка солим ее и отжимаем руками.
Шаг 2. Измельчаем репчатый лук и натираем на терке морковь. Тушим их около трех минут на растительном масле.
Шаг 3. Сюда же выкладываем капусту. Перемешиваем и тушим около 15 минут под крышкой. При необходимости, вливаем немного воды.
Шаг 4. Добавляем томатную пасту и перемешиваем.
Шаг 5. Дополняем заготовку солью и специями. Перемешиваем и томим еще 7-8 минут.
Шаг 6. Для подачи мелко рубим зеленый лук.
Шаг 7. Классическая тушеная капуста с томатной пастой готова. Посыпайте зеленым луком и угощайтесь!
Тушеная капуста с курицей на сковороде
Тушеная капуста с курицей на сковороде получается невероятно вкусной, сочной и питательной. Перед таким угощением никто не сможет устоять, а приготовить его в домашних условиях совсем не сложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фото из нашей подборки.
Время готовки – 50 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 6
Ингредиенты:
- Капуста белокочанная – 500 гр.
- Филе куриное – 300 гр.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Паста томатная/кетчуп – 2,5 ст.л.
- Вода – 1 ст.
- Масло растительное – для жарки.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Специи – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Куриное филе режем небольшим кубиком.
Шаг 2. Обжариваем курицу на растительном масле до румянца.
Шаг 3. В отдельной сковороде до мягкости жарим измельченный лук и тертую на терке морковь.
Шаг 4. Сюда же выкладываем мелко шинкованную капусту. Перемешиваем и тушим около 20 минут на небольшом огне. Добавляем в овощи курицу.
Шаг 5. Томатную пасту смешиваем с водой, солью и специями.
Шаг 6. Выливаем томатную смесь в сковороду с содержимым. Закрываем крышкой и тушим еще 5-10 минут.
Шаг 7. Тушеная капуста с курицей на сковороде готова. Подавайте к столу и угощайтесь!
Классическая тушеная капуста с фаршем
Классическая тушеная капуста с фаршем – это аппетитное угощение для вашего домашнего обеда или ужина. Такое блюдо порадует вас ярким вкусом, удивительной сочностью и питательными свойствами. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.
Время готовки – 50 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 8
Ингредиенты:
- Капуста белокочанная – 1 кг.
- Фарш мясной – 300 гр.
- Лук репчатый – 2 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Помидоры – 3 шт.
- Сахар – 1 ч.л.
- Соль – по вкусу.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Мелко шинкуем капусту, посыпаем сахаром и хорошенько разминаем руками.
Шаг 2. Обжариваем мясной фарш на растительном масле около 6-7 минут.
Шаг 3. Дополняем фарш измельченным луком и морковью.
Шаг 4. Перемешиваем и жарим все вместе около 5 минут.
Шаг 5. Сюда же отправляем мелко шинкованную капусту. Перемешиваем и тушим все вместе.
Шаг 6. Добавляем измельченные помидоры.
Шаг 7. Солим содержимое. Томим под крышкой 20 минут.
Шаг 8. Классическая тушеная капуста с фаршем готова. Подавайте к столу и угощайтесь!
Тушеная капуста с сосисками
Тушеная капуста с сосисками – это вкусная и сытная идея для домашнего стола, которую несложно приготовить своими руками. Такое угощение можно просто есть с черным хлебом. Обязательно воспользуйтесь нашим проверенным кулинарным рецептом с пошаговыми фотографиями.
Время готовки – 1 час
Время приготовления – 20 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Капуста белокочанная – 0,5 кг.
- Сосиски – 3 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Паста томатная – 2 ст.л.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Измельчаем репчатый лук и натираем на крупной терке морковь.
Шаг 2. Мелко шинкуем белокочанную капусту.
Шаг 3. Обжариваем лук на растительном масле до мягкости.
Шаг 4. Дополняем лук тертой морковью. Перемешиваем и жарим еще в течение трех-пяти минут.
Шаг 5. Выкладываем капусту. Перемешиваем и томим на слабом огне 20 минут.
Шаг 6. Дополняем овощи томатной пастой, солим и перчим. Перемешиваем и тушим еще 20 минут.
Шаг 7. Сосиски режем кружками и обжариваем в отдельной сковороде до румянца. Выкладываем к капусте.
Шаг 8. Тушеная капуста с сосисками готова. Подавайте к столу и скорее пробуйте!
Тушеная капуста с луком и морковью
Тушеная капуста с луком и морковью – это сочное и насыщенное по вкусу угощение для вашего стола. Его можно подавать как самостоятельную закуску или вместе с горячими обеденными блюдами. Обязательно берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.
Время готовки – 1 час
Время приготовления – 20 минут
Порции – 6
Ингредиенты:
- Капуста белокочанная – 500 гр.
- Лук репчатый – 150 гр.
- Морковь – 200 гр.
- Кефир – 400 мл.
- Масло растительное – для жарки.
- Соль – по вкусу.
- Специи – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим нужные продукты по списку.
Шаг 2. Мелко режем репчатый лук и натираем на терке морковь.
Шаг 3. Шинкуем белокочанную капусту и разминаем ее руками.
Шаг 4. Лук обжариваем на растительном масле до румянца.
Шаг 5. Добавляем морковь и капусту, жарим еще 10 минут. Солим, посыпаем специями и поливаем кефиром.
Шаг 6. Перемешиваем содержимое и готовим еще около 25 минут.
Шаг 7. Тушеная капуста с луком и морковью готова. Угощайтесь!
Как приготовить тушеную капусту с картошкой
Как приготовить тушеную капусту с картошкой, рассказываем в нашем проверенном рецепте с пошаговым описанием процесса. Яркое и сочное блюдо получится даже у новичков. Обязательно попробуйте! Готовое угощение идеально подойдет в качестве гарнира к горячим мясным или рыбным блюдам.
Время готовки – 45 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Капуста белокочанная – 500 гр.
- Лук репчатый – 120 гр.
- Морковь – 150 гр.
- Картофель – 500 гр.
- Паста томатная – 2 ст.л.
- Масло растительное – для жарки.
- Соль – 1 ч.л.
- Сахар – 1 ч.л.
- Перец черный молотый – 1/3 ч.л.
- Вода – 100 мл.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Натираем морковь на крупной терке и мелко рубим репчатый лук.
Шаг 2. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Жарим на нем лук около 4-5 минут.
Шаг 3. Мелко шинкуем промытую белокочанную капусту.
Шаг 4. Выкладываем капусту в сковороду с луком и морковью.
Шаг 5. Перемешиваем и томим около 5-6 минут.
Шаг 6. Выливаем 100 мл воды. Закрываем блюдо крышкой и тушим около 8-10 минут.
Шаг 7. Очищаем картофель и режем его кубиками среднего размера.
Шаг 8. В сковороду с овощами отправляем сахар, соль и вливаем еще 100 мл воды.
Шаг 9. Добавляем картофель и тушим под крышкой 15 минут на слабом огне.
Шаг 10. По центру сковороды кладем томатную пасту. Даем ей обжариться две минуты и перемешиваем с овощами.
Шаг 11. Добавляем молотый перец и тушим угощение под крышкой 5 минут.
Шаг 12. Теперь вы знаете, как приготовить тушеную капусту с картошкой. Попробуйте!
Тушеная капуста с колбасой
Тушеная капуста с колбасой – это сытное, вкусное и простое в исполнении решение для домашнего обеда или перекуса. Подавайте угощение с хлебом или дополнив ароматной зеленью. Для приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фото из нашей подборки.
Время готовки – 35 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Капуста белокочанная – 400 гр.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Масло растительное – для жарки.
- Соль – по вкусу.
- Колбаса вареная – 300 гр.
- Паста томатная – 1 ст.л.
- Лук зеленый – 0,5 пучок.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Мелко шинкуем белокочанную капусту и выкладываем ее в сковороду с растительным маслом.
Шаг 2. Солим и перемешиваем овощ.
Шаг 3. Дополняем капусту тертой на терке морковью и измельченным луком.
Шаг 4. Тушим овощи около 15 минут, периодически помешивая.
Шаг 5. Дополняем заготовку томатной пастой.
Шаг 6. Перемешиваем и тушим еще около 5 минут.
Шаг 7. Выкладываем к овощам вареную колбасу, нарезанную кубиком. Перемешиваем и готовим 5 минут.
Шаг 8. Выключаем плиту и дополняем блюдо измельченным зеленым луком.
Шаг 9. Тушеная капуста с колбасой готова. Угощайтесь!
Тушеная капуста с рисом на сковороде
Тушеная капуста с рисом на сковороде – это невероятно питательное и яркое угощение для вашего стола. Его можно подавать как самостоятельную закуску или использовать в качестве гарнира к горячим обеденным блюдам. Обязательно берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.
Время готовки – 40 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 2
Ингредиенты:
- Капуста белокочанная – 300 гр.
- Рис отварной – 200 гр.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Соус томатный – 3 ст.л.
- Масло растительное – для жарки.
- Соль – по вкусу.
- Смесь перцев – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Мелкими кубиками нарезаем очищенные морковь и лук.
Шаг 2. Обжариваем овощи на растительное масле до мягкого состояния около 5 минут.
Шаг 3. Мелко шинкуем белокочанную капусту.
Шаг 4. Выкладываем капусту в сковороду. Солим и перчим заготовку. Перемешиваем и жарим около 7-10 минут.
Шаг 5. Выкладываем к овощам предварительно отваренный рис.
Шаг 6. Добавляем томатный соус и перемешиваем.
Шаг 7. Томим еще 5-7 минут до готовности на небольшом огне.
Шаг 8. Тушеная капуста с рисом на сковороде готова. Раскладывайте по порционным тарелкам и подавайте к столу!