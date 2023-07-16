Тушеная картошка с мясом в казане – это вкусное, сытное и сочное блюдо для всей семьи, которое идеально подойдет для обеда или ужина. Для приготовления яркого угощения в домашних условиях, используйте проверенную кулинарную подборку из восьми аппетитных рецептов с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Тушеная картошка с мясом в казане на плите

Тушеная картошка с мясом в казане на плите – отличное кулинарное решение для вашего домашнего стола. Разнообразьте привычное меню вместе с нашим проверенным пошаговым рецептом. Готовое блюдо порадует питательными свойствами, ярким вкусом и аппетитным внешним видом.

Ингредиенты –+5 порц.

Мясо 500 гр.

Картофель 1 кг

Лук репчатый 2 шт.

Морковь 1 шт.

Томатный соус 5 ст.л.

Чеснок 3 зуб.

Соль по вкусу

Специи для мяса по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Перец чили по вкусу (красный)

Сахар-песок ½ ч.л.

Прованские травы по вкусу

Лавровый лист по вкусу

Масло растительное 4 ст.л.

Зелень для подачи

Шаги 100 мин.

Тушеная картошка с мясом в казане готовится очень просто. Мясо выбираем по вкусу. Промываем, обсушиваем его и режем кусочками. Очищаем репчатый лук и мелко рубим его ножом. Казан разогреваем с растительным маслом. Выкладываем сюда кусочки мяса. Жарим мясо до румянца около 10 минут. Сюда же выкладываем лук. Перемешиваем и жарим до румянца лука. Заливаем продукты в казане водой и томим около 30 минут. Очищаем морковь и некрупно нарезаем ее. В казан отправляем томатный соус, добавляем немного сахара. Перемешиваем. Выкладываем сюда морковь. Перемешиваем и жарим около 5 минут. Очищаем картофель от кожуры и режем его на куски среднего размера. Выкладываем в казан картофель, доливаем воду и тушим под крышкой около 20 минут. Добавляем чеснок, соль и все специи из списка. Уменьшаем огонь и тушим еще 10 минут. Тушеная картошка с мясом в казане на плите готова. Раскладывайте по тарелкам и дополняйте зеленью!

Тушеная картошка с мясом на костре в казане

Тушеная картошка с мясом на костре в казане – это аппетитное блюдо для вашего домашнего стола. Такое угощение никого не оставит равнодушным, порадует вас своим насыщенным вкусом и питательными свойствами. Для приготовления берите на заметку проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Свинина – 1 кг.

Картофель – 1 кг.

Лук репчатый – 3 шт.

Чеснок – 4 зубчика.

Помидоры – 6 шт.

Укроп – 1 пучок.

Базилик – 1 пучок.

Кинза – 1 пучок.

Масло растительное – 800-900 мл.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Паприка молотая – по вкусу.

Зерна граната – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем и обсушиваем свинину, затем режем ее на порционные куски.

Шаг 2. Очищаем картошку и режем дольками.

Шаг 3. Полукольцами режем репчатый лук.

Шаг 4. Тонкими пластинками разделываем зубчики чеснока.

Шаг 5. На дольки разделываем помидоры.

Шаг 6. Измельчаем зелень из списка.

Шаг 7. Устанавливаем казан над огнем. Вливаем сюда растительное масло. Погружаем в него картофель и жарим их около 10 минут. Затем достаем его из казана на время.

Шаг 8. В этом же масле обжариваем лук со свининой.

Шаг 9. Затем выкладываем в казан ранее обжаренный картофель. Добавляем в массу чеснок, соль и специи. Перемешиваем и тушим около 15 минут.

Шаг 10. Присоединяем помидоры и зелень. Перемешиваем и готовим под крышкой еще 5 минут.

Шаг 11. Тушеная картошка с мясом на костре в казане готова. Раскладывайте по тарелкам и подавайте к столу, украсив зернами граната!

Тушеная картошка с мясом грибами в казане

Тушеная картошка с мясом и грибами в казане приятно удивит вас своим насыщенным и сочным вкусом. Аппетитное блюдо станет настоящим украшением для вашего стола. Отличная идея для семейного обеда или ужина. Для приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фото.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Свинина – 0,6 кг.

Картофель – 1 кг.

Грибы шампиньоны – 150 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Сок томатный – 250 мл.

Сахар – 1,5 ч.л.

Соль – по вкусу.

Вода – 0,5 ст.

Специи – 1 ч.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Лист лавровый – по вкусу.

Масло растительное – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем и обсушиваем свинину, затем режем ее на небольшие кусочки.

Шаг 2. Жарим мясо около трех минут на большом огне на растительном масле. Нужно придать свиным кусочкам румянец.

Шаг 3. Перекладываем мясо в казан, дополняем специями и половиной стакана воды. Сюда же добавляем порезанный лук и морковь. Тушим на небольшом огне около 20-30 минут.

Шаг 4. Выкладываем сюда предварительно очищенный и порезанный на кусочки картофель. Добавляем сахар, лавровый лист и томатный сок. Томим около 15 минут.

Шаг 5. Выкладываем в общую массу пластинки грибов. Солим, перчим и всыпаем по вкусу специи во всю массу.

Шаг 6. Перемешиваем и тушим угощение до готовности картофеля около 10-12 минут.

Шаг 7. Тушеная картошка с мясом и грибами в казане готова. Можете подавать к столу и угощайтесь!

Картошка с мясом, тушенные в афганском казане

Картошка с мясом, тушенные в афганском казане – яркое и невероятно вкусное блюдо для вашего стола. Разнообразьте свое меню с помощью проверенного рецепта с пошаговыми фото из нашей подборки. Готовый продукт выйдет невероятно аппетитным и питательным. Берите на заметку!

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 12

Ингредиенты:

Свинина – 1,5 кг.

Картофель – 1,5 кг.

Лук репчатый – 2 шт.

Морковь – 2 шт.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Вода – 1,5 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Готовить аппетитное блюдо будем в афганском казане.

Шаг 2. Очищаем репчатый лук и режем его тонкими полукольцами.

Шаг 3. Очищенную морковь разделываем на небольшие кубики.

Шаг 4. Картошку разрезаем на половинки или четвертинки.

Шаг 5. Предварительно размороженную свинину режем на порционные куски.

Шаг 6. Слоями выкладываем в казан репчатый лук, свинину, морковь, соль и специи. Можно добавить 1-2 перчика чили в качестве специи.

Шаг 7. Кладем сюда картошку. Вливаем полтора литра воды. Закрываем крышкой и убираем на небольшой огонь.

Шаг 8. Готовим блюдо в течение 45 минут.

Шаг 9. Картошка с мясом, тушенная в афганском казане, готова. Раскладывайте угощение по тарелкам и подавайте к столу!

Овощное рагу с мясом и картошкой в казане

Овощное рагу с мясом и картошкой в казане порадует вас ярким вкусом, питательными свойствами и аппетитным внешним видом. Такое блюдо послужит отличным решением для вашего семейного обеда или ужина. Для приготовления берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Говядина – 400 гр.

Картофель – 0,7 кг.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Масло растительное – 3 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный горошек – 5 шт.

Специи для мяса – 1 ч.л.

Лист лавровый – 1 шт.

Зелень – по вкусу.

Вода – по необходимости.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты. Овощи очищаем и промываем.

Шаг 2. Режем говядину на небольшие кусочки. Обжариваем их в казане с растительным маслом до румянца.

Шаг 3. Выкладываем к мясу колечки лука и тонкие кружки морковки.

Шаг 4. Обжариваем овощи в течение 5 минут, помешивая.

Шаг 5. Солим содержимое и дополняем специями. Томим еще пару минут.

Шаг 6. Сюда же отправляем кусочки очищенного картофеля.

Шаг 7. Вливаем столько воды, чтобы она полностью покрыла картофель. Кладем сюда лавровый листок.

Шаг 8. Доводим содержимое до кипения и затем томим около 1 часа, накрыв крышкой.

Шаг 9. В конце готовки блюдо посыпаем измельченной зеленью.

Шаг 10. Овощное рагу с мясом и картошкой в казане готово. Раскладывайте по тарелкам и подавайте к столу!

Тушеная картошка с капустой и мясом в казане

Тушеная картошка с капустой и мясом в казане – это вкусное и любимое во многих семьях блюдо. Его можно подавать в качестве питательного обеда или ужина. Для несложного приготовления в казане используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Картофель – 5 шт.

Фарш мясной – 250 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Капуста свежая – 250 гр.

Масло растительное – 3 ст.л.

Паста томатная – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Вода – 1 ст.

Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Разогреваем казан с растительным маслом. Жарим на нем до мягкости порезанный лук и морковь.

Шаг 2. Мелко шинкуем капусту и выкладываем ее в казан. Перемешиваем овощи и томим их около 5 минут.

Шаг 3. Выкладываем к овощам мясной фарш. При желании, можно использовать кусочки мяса.

Шаг 4. Очищаем картофель, режем небольшими кусками. Кладем их в казан к остальным ингредиентам.

Шаг 5. Солим, перчим содержимое, дополняем томатной пастой и водой. Закрываем крышкой и готовим около 40 минут.

Шаг 6. В конце готовки посыпаем угощение измельченной зеленью.

Шаг 7. Тушеная картошка с капустой и мясом в казане готова. Раскладывайте по тарелкам и подавайте к столу!

Мясо с картошкой по-узбекски в казане

Мясо с картошкой по-узбекски в казане – это интересное блюдо для вашего обеда или ужина. Такое угощение никого не оставит равнодушным, порадует вас своим насыщенным вкусом и питательными свойствами. Для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час 50 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 12

Ингредиенты:

Картофель – 2 кг.

Говядина/баранина – 1,5 кг.

Лук репчатый – 2 шт.

Помидоры – 2 шт.

Морковь – 400 гр.

Перец болгарский – 1 шт.

Соль – 3 ч.л.

Перец черный молотый – 1 ч.л.

Зира – 2 ч.л.

Вода/бульон – 2 ст.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты. Овощи очищаем и промываем.

Шаг 2. Мясо промываем и обсушиваем, затем режем их на небольшие кусочки.

Шаг 3. Обжариваем мясо в казане с растительным маслом. Готовим до румянца.

Шаг 4. Добавляем к мясу колечки репчатого лука.

Шаг 5. Очищенную морковь режем кружочками.

Шаг 6. Болгарский перец разделываем кубиком.

Шаг 7. Выкладываем морковь с перцем в казан. Перемешиваем содержимое.

Шаг 8. Выкладываем сюда порезанные помидоры. Снова перемешиваем, дополняем солью и специями.

Шаг 9. Очищаем и промываем картофель, затем делим их на небольшие дольки.

Шаг 10. Выкладываем картофель в казан. Вливаем воду и готовим угощение после закипания 1 час, накрыв крышкой.

Шаг 11. Мясо с картошкой по-узбекски в казане готово. Подавайте угощение к столу!

Картошка с мясом и баклажанами, тушенные в казане

Картошка с мясом и баклажанами, тушенные в казане отлично разнообразит ваше домашнее меню, а также порадует простым кулинарным процессом. Для несложного приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями. Порадуйте себя и близких аппетитным угощением.

Время готовки – 1 час 50 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Картофель крупный – 4 шт.

Мясо – 0,5 кг.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Баклажан – 1 шт.

Перец болгарский – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Зелень – 1 пучок.

Растительное масло – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Режем лук с морковью. Обжариваем овощи в казане с растительным маслом до мягкости.

Шаг 2. Промываем и обсушиваем свинину, режем ее на порционные кусочки.

Шаг 3. Выкладываем свинину в казан к овощам. Солим, перчим и дополняем специями.

Шаг 4. Очищаем и режем средними кубиками картофель. Выкладываем его в общую массу. Пару минут обжариваем и вливаем воду. Кипятим и затем тушим на слабом огне до мягкости картофеля.

Шаг 5. Режем кубиками баклажан и отправляем в казан, когда картофель будет готов наполовину. Сюда же кладем измельченный болгарский перец.

Шаг 6. Дополняем угощение измельченной зеленью. Закрываем блюдо крышкой, убираем с огня и даем ему настояться.

Шаг 7. Картошка с мясом и баклажанами, тушенные в казане, готовы. Подавайте к столу и скорее угощайтесь!