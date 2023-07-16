Тушеная картошка с мясом в казане

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Тушеная картошка с мясом в казане – это вкусное, сытное и сочное блюдо для всей семьи, которое идеально подойдет для обеда или ужина. Для приготовления яркого угощения в домашних условиях, используйте проверенную кулинарную подборку из восьми аппетитных рецептов с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Тушеная картошка с мясом в казане на плите

Тушеная картошка с мясом в казане на плите – отличное кулинарное решение для вашего домашнего стола. Разнообразьте привычное меню вместе с нашим проверенным пошаговым рецептом. Готовое блюдо порадует питательными свойствами, ярким вкусом и аппетитным внешним видом.

Тушеная картошка с мясом в казане

Ингредиенты –+5 порц.

  • Мясо 500 гр.
  • Картофель 1 кг
  • Лук репчатый 2 шт.
  • Морковь 1 шт.
  • Томатный соус 5 ст.л.
  • Чеснок 3 зуб.
  • Соль  по вкусу
  • Специи для мяса  по вкусу
  • Перец чёрный молотый  по вкусу
  • Перец чили  по вкусу (красный)
  • Сахар-песок ½ ч.л.
  • Прованские травы  по вкусу
  • Лавровый лист  по вкусу
  • Масло растительное 4 ст.л.
  • Зелень  для подачи

Шаги 100 мин.

  1. Тушеная картошка с мясом в казане

    Тушеная картошка с мясом в казане готовится очень просто. Мясо выбираем по вкусу. Промываем, обсушиваем его и режем кусочками.

  2. Тушеная картошка с мясом в казане

    Очищаем репчатый лук и мелко рубим его ножом.

  3. Тушеная картошка с мясом в казане

    Казан разогреваем с растительным маслом. Выкладываем сюда кусочки мяса.

  4. Тушеная картошка с мясом в казане

    Жарим мясо до румянца около 10 минут.

  5. Тушеная картошка с мясом в казане

    Сюда же выкладываем лук. Перемешиваем и жарим до румянца лука.

  6. Тушеная картошка с мясом в казане

    Заливаем продукты в казане водой и томим около 30 минут.

  7. Тушеная картошка с мясом в казане

    Очищаем морковь и некрупно нарезаем ее.

  8. Тушеная картошка с мясом в казане

    В казан отправляем томатный соус, добавляем немного сахара. Перемешиваем.

  9. Тушеная картошка с мясом в казане

    Выкладываем сюда морковь. Перемешиваем и жарим около 5 минут.

  10. Тушеная картошка с мясом в казане

    Очищаем картофель от кожуры и режем его на куски среднего размера.

  11. Тушеная картошка с мясом в казане

    Выкладываем в казан картофель, доливаем воду и тушим под крышкой около 20 минут.

  12. Тушеная картошка с мясом в казане

    Добавляем чеснок, соль и все специи из списка. Уменьшаем огонь и тушим еще 10 минут.

  13. Тушеная картошка с мясом в казане

    Тушеная картошка с мясом в казане на плите готова. Раскладывайте по тарелкам и дополняйте зеленью!

Тушеная картошка с мясом на костре в казане

Тушеная картошка с мясом на костре в казане – это аппетитное блюдо для вашего домашнего стола. Такое угощение никого не оставит равнодушным, порадует вас своим насыщенным вкусом и питательными свойствами. Для приготовления берите на заметку проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Свинина – 1 кг.
  • Картофель – 1 кг.
  • Лук репчатый – 3 шт.
  • Чеснок – 4 зубчика.
  • Помидоры – 6 шт.
  • Укроп – 1 пучок.
  • Базилик – 1 пучок.
  • Кинза – 1 пучок.
  • Масло растительное – 800-900 мл.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Паприка молотая – по вкусу.
  • Зерна граната – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем и обсушиваем свинину, затем режем ее на порционные куски.

Тушеная картошка с мясом в казане

Шаг 2. Очищаем картошку и режем дольками.

Тушеная картошка с мясом в казане

Шаг 3. Полукольцами режем репчатый лук.

Тушеная картошка с мясом в казане

Шаг 4. Тонкими пластинками разделываем зубчики чеснока.

Тушеная картошка с мясом в казане

Шаг 5. На дольки разделываем помидоры.

Тушеная картошка с мясом в казане

Шаг 6. Измельчаем зелень из списка.

Тушеная картошка с мясом в казане

Шаг 7. Устанавливаем казан над огнем. Вливаем сюда растительное масло. Погружаем в него картофель и жарим их около 10 минут. Затем достаем его из казана на время.

Тушеная картошка с мясом в казане

Шаг 8. В этом же масле обжариваем лук со свининой.

Тушеная картошка с мясом в казане

Шаг 9. Затем выкладываем в казан ранее обжаренный картофель. Добавляем в массу чеснок, соль и специи. Перемешиваем и тушим около 15 минут.

Тушеная картошка с мясом в казане

Шаг 10. Присоединяем помидоры и зелень. Перемешиваем и готовим под крышкой еще 5 минут.

Тушеная картошка с мясом в казане

Шаг 11. Тушеная картошка с мясом на костре в казане готова. Раскладывайте по тарелкам и подавайте к столу, украсив зернами граната!

Тушеная картошка с мясом в казане

Тушеная картошка с мясом грибами в казане

Тушеная картошка с мясом и грибами в казане приятно удивит вас своим насыщенным и сочным вкусом. Аппетитное блюдо станет настоящим украшением для вашего стола. Отличная идея для семейного обеда или ужина. Для приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фото.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Свинина – 0,6 кг.
  • Картофель – 1 кг.
  • Грибы шампиньоны – 150 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Сок томатный – 250 мл.
  • Сахар – 1,5 ч.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Вода – 0,5 ст.
  • Специи – 1 ч.л.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Лист лавровый – по вкусу.
  • Масло растительное – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем и обсушиваем свинину, затем режем ее на небольшие кусочки.

Тушеная картошка с мясом в казане

Шаг 2. Жарим мясо около трех минут на большом огне на растительном масле. Нужно придать свиным кусочкам румянец.

Тушеная картошка с мясом в казане

Шаг 3. Перекладываем мясо в казан, дополняем специями и половиной стакана воды. Сюда же добавляем порезанный лук и морковь. Тушим на небольшом огне около 20-30 минут.

Тушеная картошка с мясом в казане

Шаг 4. Выкладываем сюда предварительно очищенный и порезанный на кусочки картофель. Добавляем сахар, лавровый лист и томатный сок. Томим около 15 минут.

Тушеная картошка с мясом в казане

Шаг 5. Выкладываем в общую массу пластинки грибов. Солим, перчим и всыпаем по вкусу специи во всю массу.

Тушеная картошка с мясом в казане

Шаг 6. Перемешиваем и тушим угощение до готовности картофеля около 10-12 минут.

Тушеная картошка с мясом в казане

Шаг 7. Тушеная картошка с мясом и грибами в казане готова. Можете подавать к столу и угощайтесь!

Тушеная картошка с мясом в казане

Картошка с мясом, тушенные в афганском казане

Картошка с мясом, тушенные в афганском казане – яркое и невероятно вкусное блюдо для вашего стола. Разнообразьте свое меню с помощью проверенного рецепта с пошаговыми фото из нашей подборки. Готовый продукт выйдет невероятно аппетитным и питательным. Берите на заметку!

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 12

Ингредиенты:

  • Свинина – 1,5 кг.
  • Картофель – 1,5 кг.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Морковь – 2 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Специи – по вкусу.
  • Вода – 1,5 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Готовить аппетитное блюдо будем в афганском казане.

Тушеная картошка с мясом в казане

Шаг 2. Очищаем репчатый лук и режем его тонкими полукольцами.

Тушеная картошка с мясом в казане

Шаг 3. Очищенную морковь разделываем на небольшие кубики.

Тушеная картошка с мясом в казане

Шаг 4. Картошку разрезаем на половинки или четвертинки.

Тушеная картошка с мясом в казане

Шаг 5. Предварительно размороженную свинину режем на порционные куски.

Тушеная картошка с мясом в казане

Шаг 6. Слоями выкладываем в казан репчатый лук, свинину, морковь, соль и специи. Можно добавить 1-2 перчика чили в качестве специи.

Тушеная картошка с мясом в казане

Шаг 7. Кладем сюда картошку. Вливаем полтора литра воды. Закрываем крышкой и убираем на небольшой огонь.

Тушеная картошка с мясом в казане

Шаг 8. Готовим блюдо в течение 45 минут.

Тушеная картошка с мясом в казане

Шаг 9. Картошка с мясом, тушенная в афганском казане, готова. Раскладывайте угощение по тарелкам и подавайте к столу!

Тушеная картошка с мясом в казане

Овощное рагу с мясом и картошкой в казане

Овощное рагу с мясом и картошкой в казане порадует вас ярким вкусом, питательными свойствами и аппетитным внешним видом. Такое блюдо послужит отличным решением для вашего семейного обеда или ужина. Для приготовления берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Говядина – 400 гр.
  • Картофель – 0,7 кг.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Масло растительное – 3 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный горошек – 5 шт.
  • Специи для мяса – 1 ч.л.
  • Лист лавровый – 1 шт.
  • Зелень – по вкусу.
  • Вода – по необходимости.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты. Овощи очищаем и промываем.

Тушеная картошка с мясом в казане

Шаг 2. Режем говядину на небольшие кусочки. Обжариваем их в казане с растительным маслом до румянца.

Тушеная картошка с мясом в казане

Шаг 3. Выкладываем к мясу колечки лука и тонкие кружки морковки.

Тушеная картошка с мясом в казане

Шаг 4. Обжариваем овощи в течение 5 минут, помешивая.

Тушеная картошка с мясом в казане

Шаг 5. Солим содержимое и дополняем специями. Томим еще пару минут.

Тушеная картошка с мясом в казане

Шаг 6. Сюда же отправляем кусочки очищенного картофеля.

Тушеная картошка с мясом в казане

Шаг 7. Вливаем столько воды, чтобы она полностью покрыла картофель. Кладем сюда лавровый листок.

Тушеная картошка с мясом в казане

Шаг 8. Доводим содержимое до кипения и затем томим около 1 часа, накрыв крышкой.

Тушеная картошка с мясом в казане

Шаг 9. В конце готовки блюдо посыпаем измельченной зеленью.

Тушеная картошка с мясом в казане

Шаг 10. Овощное рагу с мясом и картошкой в казане готово. Раскладывайте по тарелкам и подавайте к столу!

Тушеная картошка с мясом в казане

Тушеная картошка с капустой и мясом в казане

Тушеная картошка с капустой и мясом в казане – это вкусное и любимое во многих семьях блюдо. Его можно подавать в качестве питательного обеда или ужина. Для несложного приготовления в казане используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Картофель – 5 шт.
  • Фарш мясной – 250 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Капуста свежая – 250 гр.
  • Масло растительное – 3 ст.л.
  • Паста томатная – 1 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Вода – 1 ст.
  • Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Разогреваем казан с растительным маслом. Жарим на нем до мягкости порезанный лук и морковь.

Тушеная картошка с мясом в казане

Шаг 2. Мелко шинкуем капусту и выкладываем ее в казан. Перемешиваем овощи и томим их около 5 минут.

Тушеная картошка с мясом в казане

Шаг 3. Выкладываем к овощам мясной фарш. При желании, можно использовать кусочки мяса.

Тушеная картошка с мясом в казане

Шаг 4. Очищаем картофель, режем небольшими кусками. Кладем их в казан к остальным ингредиентам.

Тушеная картошка с мясом в казане

Шаг 5. Солим, перчим содержимое, дополняем томатной пастой и водой. Закрываем крышкой и готовим около 40 минут.

Тушеная картошка с мясом в казане

Шаг 6. В конце готовки посыпаем угощение измельченной зеленью.

Тушеная картошка с мясом в казане

Шаг 7. Тушеная картошка с капустой и мясом в казане готова. Раскладывайте по тарелкам и подавайте к столу!

Тушеная картошка с мясом в казане

Мясо с картошкой по-узбекски в казане

Мясо с картошкой по-узбекски в казане – это интересное блюдо для вашего обеда или ужина. Такое угощение никого не оставит равнодушным, порадует вас своим насыщенным вкусом и питательными свойствами. Для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час 50 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 12

Ингредиенты:

  • Картофель – 2 кг.
  • Говядина/баранина – 1,5 кг.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Помидоры – 2 шт.
  • Морковь – 400 гр.
  • Перец болгарский – 1 шт.
  • Соль – 3 ч.л.
  • Перец черный молотый – 1 ч.л.
  • Зира – 2 ч.л.
  • Вода/бульон – 2 ст.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты. Овощи очищаем и промываем.

Тушеная картошка с мясом в казане

Шаг 2. Мясо промываем и обсушиваем, затем режем их на небольшие кусочки.

Тушеная картошка с мясом в казане

Шаг 3. Обжариваем мясо в казане с растительным маслом. Готовим до румянца.

Тушеная картошка с мясом в казане

Шаг 4. Добавляем к мясу колечки репчатого лука.

Тушеная картошка с мясом в казане

Шаг 5. Очищенную морковь режем кружочками.

Тушеная картошка с мясом в казане

Шаг 6. Болгарский перец разделываем кубиком.

Тушеная картошка с мясом в казане

Шаг 7. Выкладываем морковь с перцем в казан. Перемешиваем содержимое.

Тушеная картошка с мясом в казане

Шаг 8. Выкладываем сюда порезанные помидоры. Снова перемешиваем, дополняем солью и специями.

Тушеная картошка с мясом в казане

Шаг 9. Очищаем и промываем картофель, затем делим их на небольшие дольки.

Тушеная картошка с мясом в казане

Шаг 10. Выкладываем картофель в казан. Вливаем воду и готовим угощение после закипания 1 час, накрыв крышкой.

Тушеная картошка с мясом в казане

Шаг 11. Мясо с картошкой по-узбекски в казане готово. Подавайте угощение к столу!

Тушеная картошка с мясом в казане

Картошка с мясом и баклажанами, тушенные в казане

Картошка с мясом и баклажанами, тушенные в казане отлично разнообразит ваше домашнее меню, а также порадует простым кулинарным процессом. Для несложного приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями. Порадуйте себя и близких аппетитным угощением.

Время готовки – 1 час 50 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Картофель крупный – 4 шт.
  • Мясо – 0,5 кг.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Баклажан – 1 шт.
  • Перец болгарский – 1 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Специи – по вкусу.
  • Зелень – 1 пучок.
  • Растительное масло – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Режем лук с морковью. Обжариваем овощи в казане с растительным маслом до мягкости.

Тушеная картошка с мясом в казане

Шаг 2. Промываем и обсушиваем свинину, режем ее на порционные кусочки.

Тушеная картошка с мясом в казане

Шаг 3. Выкладываем свинину в казан к овощам. Солим, перчим и дополняем специями.

Тушеная картошка с мясом в казане

Шаг 4. Очищаем и режем средними кубиками картофель. Выкладываем его в общую массу. Пару минут обжариваем и вливаем воду. Кипятим и затем тушим на слабом огне до мягкости картофеля.

Тушеная картошка с мясом в казане

Шаг 5. Режем кубиками баклажан и отправляем в казан, когда картофель будет готов наполовину. Сюда же кладем измельченный болгарский перец.

Тушеная картошка с мясом в казане

Шаг 6. Дополняем угощение измельченной зеленью. Закрываем блюдо крышкой, убираем с огня и даем ему настояться.

Тушеная картошка с мясом в казане

Шаг 7. Картошка с мясом и баклажанами, тушенные в казане, готовы. Подавайте к столу и скорее угощайтесь!

Тушеная картошка с мясом в казане

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