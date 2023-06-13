Тушенка в автоклаве – это невероятно вкусный и натуральный продукт, который запросто можно приготовить собственными руками, главное – использовать свежее и качественное мясо в качестве основы. Автоклав – очень полезное изобретение, которое на отлично справляется с приготовлением мясных консервов собственного производства, которые отлично хранятся даже при комнатной температуре. В этой статье вы узнаете, как приготовить наивкуснейшую тушенку не только из мяса, но и из птицы.

Тушенка в автоклаве в домашних условиях

Тушенка в автоклаве в домашних условиях – это простой способ заготовить сочное и натуральное мясо в собственном соку без каких-либо примесей и химикатов. Для приготовления кулинару потребуется лишь несколько компонентов, которые всегда есть под рукой.

Ингредиенты –+0.5 л.

Свинина 450 гр.

Томатный соус 2 ст.л.

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Шаги 24 ч.

Тушенка в автоклаве легко готовится в домашних условиях. Свинину тщательно промываем под струей воды и даем время обсохнуть. Нарезаем основной компонент достаточно крупными кусочками, примерно, как для шашлыка. Посыпаем мясо молотым перцем и солью, ориентируясь на свой вкус, и хорошенько перемешиваем. Открываем баночку с насыщенным томатным соусом. Дополняем свинину соусом – мешаем до равномерного распределения. Распределяем заготовку по банкам и закрываем крышками, помещаем заготовки в автоклав и заливаем водой на три сантиметра выше уровня посуды. Включаем давление на 1,2 атмосфер. Ставим агрегат на конфорку и греем до 120 градусов, продолжаем процесс 20 минут и переходим к охлаждению, в несколько этапов спуская давление. Готовую тушенку переносим в место хранения. Приятного аппетита!

Домашняя тушенка в автоклаве в стеклянной банке

Домашняя тушенка в автоклаве в стеклянной банке – это простая в приготовлении и очень вкусная заготовка, которая всегда «придет на помощь», когда у вас нет времени на приготовление обеда или ужина для всей семьи. Открыв банку с тушенкой, вам останется лишь поработать над гарниром!

Время готовки – 13 ч.

Время приготовления – 40 мин.

Порции – 0,5 л.

Ингредиенты:

Свинина – 450 гр.

Соль – 6-7 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промытое и обсушенное мясо нарезаем произвольными кусочками, солим и раскладываем по стерильным банкам (до плечиков). Закатываем горячими крышками.

Шаг 2. Помещаем банки в автоклав и заливаем водой так, чтобы банка была полностью покрыта жидкостью и даже на 2 сантиметра выше. Плотно закрываем крышку и поднимаем давление до одной атмосферы, на 50 минут включаем 110 градусов.

Шаг 3. Поутру емкости извлекаем и обтираем полотенцем, переносим в место хранения.

Шаг 4. Открыв такую заготовку, на поверхности вы увидите слой застывшего жира – его можно использовать для заправки каш.

Шаг 5. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Тушенка из курицы в автоклаве

Тушенка из курицы в автоклаве – это не только очень вкусный продукт, но еще и полезный, так как готовится он в собственном соку с использований соли и натуральных специй. Возьмите такую заготовку с собой в поход или на рыбалку, либо просто добавьте в отварные макароны – будет очень вкусно!

Время готовки – 13 ч.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 500 мл.

Ингредиенты:

Курица – 500 гр.

Перец черный горошком – 3-4 шт.

Соль – 5 гр.

Лист лавра – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Курицу разделываем на небольшие сегменты, для готовки рекомендуется использовать бедра, грудку и голени. Параллельно тщательно промываем банки с использование соды, стерилизуем вместе с крышками.

Шаг 2. Емкости заполняем мясом, оставляя до горлышка около 2 сантиметров.

Шаг 3. Сверху всыпаем соль.

Шаг 4. Добавляем такие специи, как горошины перца и лаврушку.

Шаг 5. Банки плотно закупориваем крышками и переставляем в автоклав, вливаем воду на 3-4 сантиметра выше уровня банки.

Шаг 6. Помещаем агрегат на огонь, и нагреваем до температурной отметки в 110 градусов, давление не должно превышать 0,8 атмосфер. Спустя 25-30 минут огонь выключаем.

Шаг 7. Крышку открываем только в тот момент, когда температуры спала до 40 градусов. Остужаем тушенку, поставив банки дном вверх и обернув в полотенце.

Шаг 8. Храним закатки в погребе либо при комнатной температуре. Приятного аппетита!

Тушенка из свинины в автоклаве

Тушенка из свинины в автоклаве – это вкусная и очень сытная заготовка, которая избавит вас от длительного процесса приготовления основного блюда, потому как просто открыв баночку и выложив содержимое к отварному картофелю или гречке, ваш прием пищи будет готов через несколько секунд!

Время готовки – 5 ч.

Время приготовления – 40 мин.

Порции – 20 банок по 500 мл.

Ингредиенты:

Свинина – 10 кг.

Перец черный горошком – 100 гр.

Соль – 10 ч.л.

Лист лавра – 7 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Под струей воды промываем мясо, обсушиваем и режем на небольшие ломтики произвольной формы.

Шаг 2. В каждую банку кладем по несколько горошин перца и лавр, вливаем около полсантиметра воды.

Шаг 3. Выкладываем в стеклянную банку свинину, в середине заполнения насыпая чайную ложку соли.

Шаг 4. Не доходя доверху 1-2 сантиметра, при помощи специального ключа банки закатываем стерильными крышками. Ставим заготовки в автоклав и готовим 4 часа и 10 минут при давлении в 1,5 атмосфер.

Шаг 5. По истечении времени, спускаем воздух и через 10 минут извлекаем заготовки. Переносим в место хранения. Приятного аппетита!

Тушенка из говядины в автоклаве

Тушенка из говядины в автоклаве готовится настолько просто и легко, что самое трудное в этом процессе – нарезать свежее мясо кусочками одинакового размера для равномерного приготовления. Помимо говядины, нам также потребуются жестяные банки.

Время готовки – 10 ч.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6 банок по 320 мл.

Ингредиенты:

Говядина – 1,5 кг.

Луковица – 1 шт.

Соль – 1 ч.л.

Лист лавра – 6 шт.

Перец черный горошком – 18 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кусок говядины ополаскиваем водой, обрезаем пленки.

Шаг 2. Также очищаем луковицу.

Шаг 3. Мелко нарезаем лук, мясо нарезаем кубиками среднего размера – два компонента перемешиваем и солим.

Шаг 4. На дно тщательно промытых банок забрасываем по три горошина перца и по одному лавровому листу.

Шаг 5. Плотно заполняем баночки говядиной, немного не доходя доверху. Закатываем при помощи специальной машинки.

Шаг 6. Заготовки отправляем в автоклав и заливаем водой так, чтобы жидкость покрывала банки на 3-4 сантиметра.

Шаг 7. Стерилизуем тушенку на протяжении получаса при 120 градусах, давление не должно превышать двух атмосфер.

Шаг 8. Далее выключаем огонь и остужаем агрегат до 40-50 градусов, после чего стравливаем давление и извлекаем заготовки. Приятного аппетита!