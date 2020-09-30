Твердотопливный котел Зубр и его преимущества

С бурно возрастающим в цене природным газом большинство переоценило возможности, которые могут предоставить своим хозяевам твёрдотопливные котлы. И пусть они менее удобны в работе, нежели газовые, но насколько они более экономны! Рекомендуем вам заказать котлы Зубр.

Впрочем, повысить уровень комфорта при обслуживании своего котла и заставить работать данный агрегат куда более эффективно можно легко – достаточно установить систему для автоматического управления котлом. В комплект, позволяющий автоматизировать работу котла и снять со с плеч часть забот о нём входят вентилятор и блок управления (а подобную систему отличного качества можно найти на сайте протех плюс). Она позволяет обеспечить:

стабильность температуры теплоносителя;

высокое значение КПД котла;

повысить эффективность отопительного агрегата;

стабильность работы при любом качестве топлива.

Установка автоматики на твёрдотопливный котёл даст возможность задавать температуру теплоносителя, а также повысить интервал между загрузками топлива где-то на 25-35%.

Всего есть два вида автоматических систем управления горением котла: энергозависимая и механическая.

Механическая – неприхотливая, не требующая электроэнергии и очень популярная использует регулировку тяги. Для задачи температуры достаточно поворотом головки регулятора задать необходимый диапазон температур.

В результате регулятор тяги, задавая нужную температуру теплоносителя, позволит повысить возможность горения одной закладки на 15-20%. Обладает следующими достоинствами:

дешевизна;

лёгкость монтажа;

не нужна электроэнергия.

Куда более эффективная автоматика, работающая на электроэнергии отлично способна обеспечить стабильность температуры теплоносителя, а также задавать интенсивность работы турбины (вентилятора) не только попеременно включая и отключая его, но и изменяя скорость вращения. В некоторых моделях, чуть подороже обычных, конструкторы закладывают возможность подключить насос, отвечающие за циркуляцию теплоносителя в отопительной системе. В общем, если у вас есть или будет твёрдотопливный котёл, то стоит задуматься об покупке автоматики, если хотите сделать «общение» со своим котлом менее интенсивным, а отопление более эффективным.