«Твой ход» — всероссийский конкурс, раскрывающий потенциал студентов

ФОТО: группа Вконтакте Всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход»

8 апреля во всех регионах России состоялся запуск Всероссийского студенческого конкурса «Твой ход». Его цель — способствовать профессиональной реализации участников и помочь им построить индивидуальную траекторию личностного роста.

РОМАН ДЗЮБАБА, региональный координатор Всероссийского студенческого конкурса «Твой ход»: «Особенность его, наверное, в том, что нет региональных этапов. Конкурс сразу всероссийский. Это, конечно, не освобождает ребят от того, что у них будет серьёзная конкуренция, в том числе с ребятами из их региона».

В конкурсе может принять участие любой желающий студент невыпускного семестра бакалавриата и специалитета российских университетов, предложив идею в сфере экологии, экономики, урбанистики, культуры и искусства, науки и технологий.

РОМАН ДЗЮБАБА, региональный координатор Всероссийского студенческого конкурса «Твой ход»: «Будет проведено большое количество треков. Все они освещаются на платформе «Твой ход». Это сайт, на котором любой желающий, не только студент выпускных курсов, может зарегистрироваться и наблюдать за работой конкурса, принять участие в некоторых треках, попробовать свои силы».

Одной из привлекательных для студентов особенностей конкурса является то, что определённую часть материальных средств из поощрительного фонда призёры смогут потратить на личные нужды.

РОМАН ДЗЮБАБА, региональный координатор Всероссийского студенческого конкурса «Твой ход»: «Пять процентов от победного миллиона, а это 50 тысяч рублей, ребята могут потратить на любую свою, как мы её называем, «хотелку». Хотите джинсы «Louis Vuitton», хотите «Jordan» купите, хотите — I—pad, и рисуйте на нём».

Подробнее об особенностях проведения Всероссийского студенческого конкурса «Твой ход» Роман Дзюбаба расскажет в новом выпуске программы «Актуальное интервью».