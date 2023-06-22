Описание приготовления:

Такой творог можно использовать сразу или приготовить из него сырники, запеканку, начинки для ватрушек и пирогов. Сыворотку не выливайте, а используйте для приготовления блинов и оладушек.

Основной ингредиент: Молочные продукты / Йогурт

Состав / Ингредиенты:

Йогурт 1 Килограмм

Количество порций 1

Калорийность

60 ккал

Калорийность

4 г

Белки

2 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Творог из йогурта в микроволновке»

Подготовьте йогурт.

Перелейте йогурт в глубокую миску, которая подходит для микроволновой печи. Поставьте в микроволновку и готовьте все при полной мощности 10 минут. После отключения дайте постоять внутри 5-10 минут.

Откиньте все на сито застеленное марлей или в специальный мешок для сыра. Дайте стечь сыворотке и подавайте. Или поставьте творог под гнет и творог получится сухим.

Приятного аппетита!