Описание приготовления:
Такой творог можно использовать сразу или приготовить из него сырники, запеканку, начинки для ватрушек и пирогов. Сыворотку не выливайте, а используйте для приготовления блинов и оладушек.
Основной ингредиент: Молочные продукты / Йогурт
Состав / Ингредиенты:
- Йогурт 1 Килограмм
Количество порций 1
Калорийность
60 ккал
Калорийность
4 г
Белки
2 г
Жиры
6 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Творог из йогурта в микроволновке»
Подготовьте йогурт.
Перелейте йогурт в глубокую миску, которая подходит для микроволновой печи. Поставьте в микроволновку и готовьте все при полной мощности 10 минут. После отключения дайте постоять внутри 5-10 минут.
Откиньте все на сито застеленное марлей или в специальный мешок для сыра. Дайте стечь сыворотке и подавайте. Или поставьте творог под гнет и творог получится сухим.
Приятного аппетита!