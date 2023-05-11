Описание приготовления:
Мягким, нежным на вкус и чрезвычайно питательным получается творог в домашних условиях. Если вы любите более обезжиренный продукт, то приобретайте молоко в магазине, там продают молоко низкой жирности.
Основной ингредиент: Фрукты / Лимон / Молочные продукты / Молоко
Блюдо: Десерты
Состав / Ингредиенты:
- Молоко коровье 1,5 Литра (жирное)
- Лимон 1/2 Штуки
Количество порций 2
Калорийность
64 ккал
Калорийность
3 г
Белки
4 г
Жиры
5 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Творог из молока и лимона»
Подготовьте указанные ингредиенты. Если есть возможность, то приобретите фермерское (домашнее) молоко, оно отличается повышенной жирностью.
Влейте молоко в казан или кастрюлю с антипригарным дном и поместите емкость на плиту. Вскипятите молоко, следя за тем, чтобы пенка не убежала за края емкости.
Затем перемешайте молоко, выключите нагрев и слегка остудите, примерно 20 минут. Выжмите сок из половины лимона и влейте в емкость.
Включите минимальный нагрев, чтобы молоко не кипело. Прогрейте его 5-6 минут и выключите нагрев, перемешайте содержимое емкости. Оставьте в покое на 5-10 минут, за это время молоко створожится.
Процедите всю массу через ситечко с мелкими ячейками или через двойной слой марли. Чтобы получить суховатый творог, нужно дать ему стечь в течение 1-2 часов. За это время уйдет лишняя сыворотка.
Выложите вкусный творог в пиалу или на блюдце и подайте к столу с ягодами, фруктами. Желтоватый цвет продукту придаст жир, его много в фермерском молоке.