Описание приготовления:

Мягким, нежным на вкус и чрезвычайно питательным получается творог в домашних условиях. Если вы любите более обезжиренный продукт, то приобретайте молоко в магазине, там продают молоко низкой жирности.

Основной ингредиент: Фрукты / Лимон / Молочные продукты / Молоко

Блюдо: Десерты

Состав / Ингредиенты:

Молоко коровье 1,5 Литра (жирное)

Лимон 1/2 Штуки

Количество порций 2

Калорийность

64 ккал

Калорийность

3 г

Белки

4 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Творог из молока и лимона»

Подготовьте указанные ингредиенты. Если есть возможность, то приобретите фермерское (домашнее) молоко, оно отличается повышенной жирностью.

Влейте молоко в казан или кастрюлю с антипригарным дном и поместите емкость на плиту. Вскипятите молоко, следя за тем, чтобы пенка не убежала за края емкости.

Затем перемешайте молоко, выключите нагрев и слегка остудите, примерно 20 минут. Выжмите сок из половины лимона и влейте в емкость.

Включите минимальный нагрев, чтобы молоко не кипело. Прогрейте его 5-6 минут и выключите нагрев, перемешайте содержимое емкости. Оставьте в покое на 5-10 минут, за это время молоко створожится.

Процедите всю массу через ситечко с мелкими ячейками или через двойной слой марли. Чтобы получить суховатый творог, нужно дать ему стечь в течение 1-2 часов. За это время уйдет лишняя сыворотка.

Выложите вкусный творог в пиалу или на блюдце и подайте к столу с ягодами, фруктами. Желтоватый цвет продукту придаст жир, его много в фермерском молоке.