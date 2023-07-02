Описание приготовления:

Вкус десерта можно разнообразить используя самые различные добавки. Это могут быть не только грецкие орехи и песочное печенье, но и шоколад, свежие ягоды, предварительно замоченные и промытые сухофрукты, мармелад, различные топпинги и т.п. Ориентируйтесь только на свой вкус и наличие необходимых продуктов.

Назначение: На завтрак / На полдник

Основной ингредиент: Фрукты / Банан / Молочные продукты / Творог

Блюдо: Десерты

Состав / Ингредиенты:

Творог 200 Грамм (любой жирности)

Банан 1 Штука (очень спелый)

Сметана 30 Грамм (любой жирности)

Мед По вкусу (жидкий)

Песочное печенье 2 Штуки

Грецкие орехи По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

144 ккал

Калорийность

10 г

Белки

6 г

Жиры

12 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Творог с бананом»

Подготовьте все ингредиенты.

Банан очистите, нарежьте кружочками и переложите в чашу блендера (немного можно оставить для украшения и прослойки десерта).

Измельчите до состояния пюре.

Добавьте творог, сметану, мёд или сахар по вкусу.

Измельчите всё ещё раз до кремообразного состояния.

Заполните креманки или стаканчики творожной массой до половины. Из оставшегося банана сделайте прослойку. Так же можно добавить песочное печенье и измельчённые грецкие орехи. Затем выложите оставшуюся творожную массу.

Творог с бананами готов. Перед подачей десерт можно охладить в холодильнике. Приятного аппетита!