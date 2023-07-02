Творог с бананом

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Описание приготовления:

Вкус десерта можно разнообразить используя самые различные добавки. Это могут быть не только грецкие орехи и песочное печенье, но и шоколад, свежие ягоды, предварительно замоченные и промытые сухофрукты, мармелад, различные топпинги и т.п. Ориентируйтесь только на свой вкус и наличие необходимых продуктов.

Назначение: На завтрак / На полдник
Основной ингредиент: Фрукты / Банан / Молочные продукты / Творог
Блюдо: Десерты

Состав / Ингредиенты:

  • Творог 200 Грамм (любой жирности)
  • Банан 1 Штука (очень спелый)
  • Сметана 30 Грамм (любой жирности)
  • Мед По вкусу (жидкий)
  • Песочное печенье 2 Штуки
  • Грецкие орехи По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

144 ккал

Калорийность

10 г

Белки

6 г

Жиры

12 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Творог с бананом»

Творог с бананом

Подготовьте все ингредиенты.

Творог с бананом

Банан очистите, нарежьте кружочками и переложите в чашу блендера (немного можно оставить для украшения и прослойки десерта).

Творог с бананом

Измельчите до состояния пюре.

Творог с бананом

Добавьте творог, сметану, мёд или сахар по вкусу.

Творог с бананом

Измельчите всё ещё раз до кремообразного состояния.

Творог с бананом

Заполните креманки или стаканчики творожной массой до половины. Из оставшегося банана сделайте прослойку. Так же можно добавить песочное печенье и измельчённые грецкие орехи. Затем выложите оставшуюся творожную массу.

Творог с бананом

Творог с бананами готов. Перед подачей десерт можно охладить в холодильнике. Приятного аппетита!

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