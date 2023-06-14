Описание приготовления:

Запеканка «Баунти» может стать прекрасным завтраком или полдником для всей семьи. Кокосовую стружку можно купить в магазине или просто натереть кокос. Для покрытия запеканки можно взять любой шоколад по своему вкусу.

Назначение: На завтрак / На полдник

Основной ингредиент: Молочные продукты / Творог

Блюдо: Выпечка / Запеканка

Состав / Ингредиенты:

Творог (жирный) 200 Грамм

Яйцo 2 Штуки

Стружка кокоса 5 Ст. ложек

Сахар 2 Ст. ложки

Шоколад черный 50 Грамм

Молоко 2 Ст. ложки

Масло сливочнoe 10 Грамм

Количество порций 4

Калорийность

313 ккал

Калорийность

12 г

Белки

22 г

Жиры

17 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Творожная запеканка "Баунти"»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления творожной запеканки "Баунти".

В миску разбейте яйца, добавьте соль, сахар и немного взбейте.

Добавьте в миску творог и взбейте до однородности.

Всыпьте в миску кокосовую стружку и перемешайте.

Форму для запекания размером 9*24 сантиметра смажьте сливочным маслом и выложите творожную массу, разровняйте.

Выпекайте творожную запеканку "Баунти" в горячей духовке при температуре 180 градусов в течение 35-40 минут. Полностью остудите запеканку и аккуратно достаньте ее из формы.

Шоколад поломайте, выложите в миску и влейте молоко. Растопите шоколад на водяной бане, перемешивая, и покройте полностью запеканку. Уберите в холодильник на один час до застывания и подавайте.

Приятного аппетита!