Описание приготовления:
Запеканка «Баунти» может стать прекрасным завтраком или полдником для всей семьи. Кокосовую стружку можно купить в магазине или просто натереть кокос. Для покрытия запеканки можно взять любой шоколад по своему вкусу.
Назначение: На завтрак / На полдник
Основной ингредиент: Молочные продукты / Творог
Блюдо: Выпечка / Запеканка
Состав / Ингредиенты:
- Творог (жирный) 200 Грамм
- Яйцo 2 Штуки
- Стружка кокоса 5 Ст. ложек
- Сахар 2 Ст. ложки
- Шоколад черный 50 Грамм
- Молоко 2 Ст. ложки
- Масло сливочнoe 10 Грамм
Количество порций 4
Калорийность
313 ккал
Калорийность
12 г
Белки
22 г
Жиры
17 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Творожная запеканка "Баунти"»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления творожной запеканки "Баунти".
В миску разбейте яйца, добавьте соль, сахар и немного взбейте.
Добавьте в миску творог и взбейте до однородности.
Всыпьте в миску кокосовую стружку и перемешайте.
Форму для запекания размером 9*24 сантиметра смажьте сливочным маслом и выложите творожную массу, разровняйте.
Выпекайте творожную запеканку "Баунти" в горячей духовке при температуре 180 градусов в течение 35-40 минут. Полностью остудите запеканку и аккуратно достаньте ее из формы.
Шоколад поломайте, выложите в миску и влейте молоко. Растопите шоколад на водяной бане, перемешивая, и покройте полностью запеканку. Уберите в холодильник на один час до застывания и подавайте.
Приятного аппетита!