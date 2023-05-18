Творожная запеканка с моцареллой на завтрак: блюдо высокой кухни

Запеканка, любимая многими еще со времен детского сада, может стать еще вкуснее благодаря всего паре ингредиентов.

Вы приготовите это блюдо за 60 минут, из которых будете заняты всего лишь 10.

Для этого потребуется следующий набор продуктов:

0,45 килограмма творога;

0,15 килограмма моцареллы;

0,06 килограмма пшеничной муки высшего сорта;

десяток куриных яиц;

1 чайная ложка разрыхлителя;

0,5 чайной ложки мускатного ореха;

0,5 чайной ложки поваренной соли;

0,12 килограмма (+ еще немного для выпекания) сливочного масла.

Оставьте сливочное масло при комнатной температуре, чтобы оно слегка подтаяло.

Затем взбейте его вместе с яйцами, добавив туда же творог, муку, разрыхлитель, соль и мускат.

Моцареллу натрите на терке с мелкими ячейками, добавьте в общую массу и снова взбейте.

Возьмите подходящую по размеру форму для запекания и смажьте ее оставшимся сливочным маслом.

Затем поместите туда заготовку и поставьте в духовой шкаф, предварительно нагретый до +200 градусов.

Через 15 минут необходимо снизить температуру до +180 градусов и оставить там блюдо еще на 25 минут.

Когда выключите прибор, не вынимайте оттуда запеканку 10 минут.

