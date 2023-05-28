Такой нарядный пирог подходит как для обычного семейного чаепития, так и для встречи дорогих гостей. По сравнению с теми же тортами, готовить творожно-ягодный пирог достаточно легко и просто. Вам понадобится лишь перечень базовых продуктов, мощный миксер и час-полтора времени.

Тонкий слой рыхлого теста, нежный сладкий сыр с кисловатыми ягодами создают просто вихрь немыслимых вкусов, идеально сочетающихся друг с другом. Начинка получается очень легкой, привлекательно однородной и не приторной. Если вы всей душой любите блюда из творога, то редакция «Со Вкусом» рекомендует приготовить этот замечательный десерт уже сегодня.

Творожно-ягодный пирог на песочном тесте: нюансы приготовления

Чтобы пирог получился высоким, но при этом держался кучи, используйте разъемную форму на 24. Сметану для начинки без проблем можно заменить на любой йогурт. Помните, что перед началом готовки все продукты должны быть комнатной температуры. Чтобы песочное тесто получилось рассыпчатым, старайтесь его долго не месить.

Ингредиенты

Пшеничная мука330 г Разрыхлитель1 ч. л. Крахмал40 г Сливочное масло180 г Сахар300 г Соль1 щеп. Яйцо5 шт. Ванилин1 г Творог500 г Сметана350 г Лимонный сок40 мл Ягоды по вкусу

Приготовление

Заранее отделите белки от желтков. Белки пойдут в начинку, а желтки — в тесто. Выложите в чашу миксера размягченное масло, добавьте щепотку соли и 100 г сахара. Перемешивайте масло до тех пор, пока оно не посветлеет и не станет пышным (около 2 минут). Затем добавьте желтки и еще раз взбейте массу до однородности. Она должна получится довольно воздушной. Соедините муку с разрыхлителем, и в несколько подходов просейте ее в общую массу. Далее замесите мягкое тесто и быстро соберите его в комок, разделив его надвое. Оберните заготовку пищевой пленкой и отправьте на 30 минут в холодильник. Спустя время распределите на дно формы одну часть теста, а из второй сформируйте ровные высокие бортики. Приступайте к начинке: в чистую и сухую чашу миксера добавьте белки. Как только яичная масса посветлеет, постепенно всыпайте оставшиеся сахар и ванилин. Взбивайте смесь еще несколько минут до плотных белых пиков. Затем натрите цедру, влейте сметану и высыпьте творог. Также влейте сок половины лимона и размешайте лопаткой. Сюда же добавьте крахмал и включите миксер еще на минуту-две до объединения всех составляющих. Вылейте получившеюся начинку в подготовленную форму с тестом. Аккуратно разровняйте поверхность лопаткой. В конце выложите сверху любимые ягоды. Подойдут как свежие, так и замороженные. Выпекайте пирог в заранее разогретой до 180 градусов духовке около 1 часа и 15 минут.

Когда серединка поднимется, а бока зарумянятся, изделие можно считать готовым. Если же верхушка преждевременно зарумянилась, накройте ее фольгой. К столу подавайте творожно-ягодный пирог полностью остывшим. Если вы любите не банальные, но простые рецепты, предлагаем обратить внимание на следующий — сырник с маком и вишней.