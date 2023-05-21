Описание приготовления:
Творог для нежного десерта нужен однородный, мягкий. Прекрасно подойдет детский натуральный творожок или протрите творог через сито и пробейте блендером. Количество сахара регулируйте по своему вкусу. К десерту можно добавить свежие ягоды или орешки.
Назначение: На полдник
Основной ингредиент: Молочные продукты / Творог / Желатин
Блюдо: Десерты / Сладкое
Состав / Ингредиенты:
- Творог 200 Грамм (мягкий)
- Молоко 200 Миллилитров
- Кофе растворимый 1 Чайная ложка
- Сахар 3 Ст. ложки
- Какао порошок 1 Чайная ложка
- Желатин 10 Грамм
Количество порций 3
Калорийность
165 ккал
Калорийность
10 г
Белки
6 г
Жиры
18 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Творожно-кофейный десерт»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления творожно-кофейного десерта.
В сотейник с толстым дном налейте молоко, добавьте желатин и кофе. Перемешайте и оставьте на 30 минут.
Поставьте сотейник на медленный огонь и, перемешивая, нагрейте до полного растворения набухшего желатина.
В миску выложите мягкий творог, добавьте сахар и какао порошок. Все хорошо перемешайте до однородности.
В чашу с творожной массой влейте кофейное молоко и взбейте до однородности.
Разлейте творожно-кофейную массу по креманкам и уберите в холодильник для застывания на 2-3 часа.
Приятного аппетита!