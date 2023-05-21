Описание приготовления:

Творог для нежного десерта нужен однородный, мягкий. Прекрасно подойдет детский натуральный творожок или протрите творог через сито и пробейте блендером. Количество сахара регулируйте по своему вкусу. К десерту можно добавить свежие ягоды или орешки.

Назначение: На полдник

Основной ингредиент: Молочные продукты / Творог / Желатин

Блюдо: Десерты / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

Творог 200 Грамм (мягкий)

Молоко 200 Миллилитров

Кофе растворимый 1 Чайная ложка

Сахар 3 Ст. ложки

Какао порошок 1 Чайная ложка

Желатин 10 Грамм

Количество порций 3

Калорийность

165 ккал

Калорийность

10 г

Белки

6 г

Жиры

18 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Творожно-кофейный десерт»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления творожно-кофейного десерта.

В сотейник с толстым дном налейте молоко, добавьте желатин и кофе. Перемешайте и оставьте на 30 минут.

Поставьте сотейник на медленный огонь и, перемешивая, нагрейте до полного растворения набухшего желатина.

В миску выложите мягкий творог, добавьте сахар и какао порошок. Все хорошо перемешайте до однородности.

В чашу с творожной массой влейте кофейное молоко и взбейте до однородности.

Разлейте творожно-кофейную массу по креманкам и уберите в холодильник для застывания на 2-3 часа.

Приятного аппетита!