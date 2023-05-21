Творожно-кофейный десерт

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Описание приготовления:

Творог для нежного десерта нужен однородный, мягкий. Прекрасно подойдет детский натуральный творожок или протрите творог через сито и пробейте блендером. Количество сахара регулируйте по своему вкусу. К десерту можно добавить свежие ягоды или орешки.

Назначение: На полдник
Основной ингредиент: Молочные продукты / Творог / Желатин
Блюдо: Десерты / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

  • Творог 200 Грамм (мягкий)
  • Молоко 200 Миллилитров
  • Кофе растворимый 1 Чайная ложка
  • Сахар 3 Ст. ложки
  • Какао порошок 1 Чайная ложка
  • Желатин 10 Грамм

Количество порций 3

Калорийность

165 ккал

Калорийность

10 г

Белки

6 г

Жиры

18 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Творожно-кофейный десерт»

Творожно-кофейный десерт

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления творожно-кофейного десерта.

Творожно-кофейный десерт

В сотейник с толстым дном налейте молоко, добавьте желатин и кофе. Перемешайте и оставьте на 30 минут.

Творожно-кофейный десерт

Поставьте сотейник на медленный огонь и, перемешивая, нагрейте до полного растворения набухшего желатина.

Творожно-кофейный десерт

В миску выложите мягкий творог, добавьте сахар и какао порошок. Все хорошо перемешайте до однородности.

Творожно-кофейный десерт

В чашу с творожной массой влейте кофейное молоко и взбейте до однородности.

Творожно-кофейный десерт

Разлейте творожно-кофейную массу по креманкам и уберите в холодильник для застывания на 2-3 часа.

Творожно-кофейный десерт

Приятного аппетита!

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