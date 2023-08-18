Творожно-кокосовые кексы с крыжовником

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Описание приготовления:

Кексы получаются очень мягкие и пористые, с кислой серединкой. Но если ягоды очень мелкие, просто смешайте их с тестом. Кокосовую стружку можно взять любого цвета, но белая и зеленая подойдет по теме лучше всего. Кексы прекрасно хранятся 2-3 дня в пакете в холодильнике.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Ягоды / Крыжовник / Молочные продукты / Творог Блюдо: Выпечка / Кексы / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

  • Творог 75 Грамм
  • Крыжовник 50 Грамм
  • Мука 100 Грамм
  • Яйцо 1 Штука
  • Сахар 60 Грамм
  • Стружка кокосовая 10 Грамм
  • Разрыхлитель 1/2 Чайных ложки
  • Соль 1 Щепотка
  • Ванильный сахар 5 Грамм

Количество порций 3

Калорийность

220 ккал

Калорийность

7 г

Белки

5 г

Жиры

37 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить » Творожно-кокосовые кексы с крыжовником»

Творожно-кокосовые кексы с крыжовником

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления творожно-кокосовые кексов. Крыжовник переберите, сполосните и удалите хвостики.

Творожно-кокосовые кексы с крыжовником

В миску разбейте яйца, добавьте сахар, соль и ванильный сахар. Взбейте венчиком до растворения сахара и соли.

Творожно-кокосовые кексы с крыжовником

Добавьте в миску творог.

Творожно-кокосовые кексы с крыжовником

Всыпьте в миску кокосовую стружку и тщательно перемешайте.

Творожно-кокосовые кексы с крыжовником

Муку смешайте с разрыхлителем и просейте в миску. Все перемешайте до теста как густая сметана.

Творожно-кокосовые кексы с крыжовником

Разложите тесто по формочкам на 2/3 высоты. Утопите в середине каждого по одному большому крыжовнику или три маленьких (сложенных вместе по кругу) ягоды.

Творожно-кокосовые кексы с крыжовником

Форму с кексами поставьте в горячую духовку и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 25-35 минут до готовности. Время выпечки зависит от размера формочек. Остудите кексы, достаньте и подавайте к столу.

Творожно-кокосовые кексы с крыжовником

Приятного аппетита!

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