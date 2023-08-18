Описание приготовления:

Кексы получаются очень мягкие и пористые, с кислой серединкой. Но если ягоды очень мелкие, просто смешайте их с тестом. Кокосовую стружку можно взять любого цвета, но белая и зеленая подойдет по теме лучше всего. Кексы прекрасно хранятся 2-3 дня в пакете в холодильнике.

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Ягоды / Крыжовник / Молочные продукты / Творог Блюдо: Выпечка / Кексы / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

Творог 75 Грамм

Крыжовник 50 Грамм

Мука 100 Грамм

Яйцо 1 Штука

Сахар 60 Грамм

Стружка кокосовая 10 Грамм

Разрыхлитель 1/2 Чайных ложки

Соль 1 Щепотка

Ванильный сахар 5 Грамм

Количество порций 3

Калорийность

220 ккал

Калорийность

7 г

Белки

5 г

Жиры

37 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить » Творожно-кокосовые кексы с крыжовником»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления творожно-кокосовые кексов. Крыжовник переберите, сполосните и удалите хвостики.

В миску разбейте яйца, добавьте сахар, соль и ванильный сахар. Взбейте венчиком до растворения сахара и соли.

Добавьте в миску творог.

Всыпьте в миску кокосовую стружку и тщательно перемешайте.

Муку смешайте с разрыхлителем и просейте в миску. Все перемешайте до теста как густая сметана.

Разложите тесто по формочкам на 2/3 высоты. Утопите в середине каждого по одному большому крыжовнику или три маленьких (сложенных вместе по кругу) ягоды.

Форму с кексами поставьте в горячую духовку и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 25-35 минут до готовности. Время выпечки зависит от размера формочек. Остудите кексы, достаньте и подавайте к столу.

Приятного аппетита!