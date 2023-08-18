Описание приготовления:
Кексы получаются очень мягкие и пористые, с кислой серединкой. Но если ягоды очень мелкие, просто смешайте их с тестом. Кокосовую стружку можно взять любого цвета, но белая и зеленая подойдет по теме лучше всего. Кексы прекрасно хранятся 2-3 дня в пакете в холодильнике.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Ягоды / Крыжовник / Молочные продукты / Творог Блюдо: Выпечка / Кексы / Сладкое
Состав / Ингредиенты:
- Творог 75 Грамм
- Крыжовник 50 Грамм
- Мука 100 Грамм
- Яйцо 1 Штука
- Сахар 60 Грамм
- Стружка кокосовая 10 Грамм
- Разрыхлитель 1/2 Чайных ложки
- Соль 1 Щепотка
- Ванильный сахар 5 Грамм
Количество порций 3
Калорийность
220 ккал
Калорийность
7 г
Белки
5 г
Жиры
37 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить » Творожно-кокосовые кексы с крыжовником»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления творожно-кокосовые кексов. Крыжовник переберите, сполосните и удалите хвостики.
В миску разбейте яйца, добавьте сахар, соль и ванильный сахар. Взбейте венчиком до растворения сахара и соли.
Добавьте в миску творог.
Всыпьте в миску кокосовую стружку и тщательно перемешайте.
Муку смешайте с разрыхлителем и просейте в миску. Все перемешайте до теста как густая сметана.
Разложите тесто по формочкам на 2/3 высоты. Утопите в середине каждого по одному большому крыжовнику или три маленьких (сложенных вместе по кругу) ягоды.
Форму с кексами поставьте в горячую духовку и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 25-35 минут до готовности. Время выпечки зависит от размера формочек. Остудите кексы, достаньте и подавайте к столу.
Приятного аппетита!