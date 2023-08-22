Описание приготовления:
Если хотите, чтобы запеканка получилась нежной, берите муку мелкого помола. Подавать запеканку можно со сметаной, сгущенкой или вареньем. Сахар можно регулировать по своему вкусу.
Назначение: На завтрак / На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Творог Блюдо: Выпечка / Запеканка
Состав / Ингредиенты:
- Творог 300 Грамм (высокой жирности)
- Яйцо 2 Штуки
- Сахар 5 Ст. ложек
- Мука кукурузная 2 Ст. ложки
- Ванильный сахар 10 Грамм
- Соль По вкусу
Количество порций 6
Калорийность
225 ккал
Калорийность
11 г
Белки
7 г
Жиры
29 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Творожно-кукурузная запеканка»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления творожно-кукурузной запеканки.
Яйца разделите на белки и желтки. В миску выложите творог, сахар и желтки. Пробейте все блендером до пышной массы.
Всыпьте в творожную массу кукурузную муку, ванильный сахар и перемешайте.
Яичные белки со щепоткой соли взбейте до пышной массы и выложите в творожно-кукурузную массу. Аккуратно перемешайте.
Форму для запекания смажьте растительным маслом и посыпьте кукурузной мукой. Выложите творожную массу и разровняйте.
Поставьте форму в горячую духовку и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 30-35 минут, до золотистого цвета. Готовую запеканку достаньте из духовки, дайте полностью остыть и подавайте к столу.
Приятного аппетита!