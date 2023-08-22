Описание приготовления:

Если хотите, чтобы запеканка получилась нежной, берите муку мелкого помола. Подавать запеканку можно со сметаной, сгущенкой или вареньем. Сахар можно регулировать по своему вкусу.

Назначение: На завтрак / На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Творог Блюдо: Выпечка / Запеканка

Состав / Ингредиенты:

Творог 300 Грамм (высокой жирности)

Яйцо 2 Штуки

Сахар 5 Ст. ложек

Мука кукурузная 2 Ст. ложки

Ванильный сахар 10 Грамм

Соль По вкусу

Количество порций 6

Калорийность

225 ккал

Калорийность

11 г

Белки

7 г

Жиры

29 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Творожно-кукурузная запеканка»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления творожно-кукурузной запеканки.

Яйца разделите на белки и желтки. В миску выложите творог, сахар и желтки. Пробейте все блендером до пышной массы.

Всыпьте в творожную массу кукурузную муку, ванильный сахар и перемешайте.

Яичные белки со щепоткой соли взбейте до пышной массы и выложите в творожно-кукурузную массу. Аккуратно перемешайте.

Форму для запекания смажьте растительным маслом и посыпьте кукурузной мукой. Выложите творожную массу и разровняйте.

Поставьте форму в горячую духовку и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 30-35 минут, до золотистого цвета. Готовую запеканку достаньте из духовки, дайте полностью остыть и подавайте к столу.

Приятного аппетита!