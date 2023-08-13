Творожные булочки с вишней

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Описание приготовления:

Выпечка получается мягкой и воздушной, с сочной начинкой из вишни внутри. Прекрасно хранится в пакете несколько дней в холодильнике. Булочки можно сделать с любыми ягодами и фруктами.
Основной ингредиент: Вишня / Ягоды / Молочные продукты / Творог Блюдо: Выпечка / Булочки

Состав / Ингредиенты:

  • Творог 150 Грамм
  • Сахар 100 Грамм (50 грамм — в тесто, 50 грамм — в начинку)
  • Разрыхлитель 1 Чайная ложка
  • Яйцo 1 Штука
  • Вишня 100 Грамм
  • Мука 70 Грамм
  • Крахмал 1 Чайная ложка
  • Ванильный сахар 5 Грамм

Количество порций 5

Калорийность

215 ккал

Калорийность

8 г

Белки

4 г

Жиры

36 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Творожные булочки с вишней»

Творожные булочки с вишней

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления творожных булочек с вишней. Вишню сполосните, обсушите и удалите косточки.

Творожные булочки с вишней

В миску выложите творог, сахар, соль и ванильный сахар. Яйцо разбейте в другую чашку и перемешайте, вылейте в миску, оставив немного для смазывания.

Творожные булочки с вишней

Все хорошо перемешайте и всыпьте просеянную муку, смешанную с разрыхлителем.

Творожные булочки с вишней

Замесите мягкое, немного липкое тесто.

Творожные булочки с вишней

Тесто разделите на части и сформируйте шарики. Вишню смешайте с крахмалом.

Творожные булочки с вишней

Каждый шарик разомните в лепешку и выложите начинку из вишни, посыпьте сахаром. Плотно соедините вверху края теста и сформируйте круглые булочки.

Творожные булочки с вишней

Противень застелите пергаментом и выложите булочки швом вниз. Смажьте верх булочек оставшимся яйцом.

Творожные булочки с вишней

Поставьте булочки в горячую духовку и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 35-40 минут. Готовые булочки с вишней достаньте из духовки, остудите и подавайте к столу.

Творожные булочки с вишней

Приятного аппетита!

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