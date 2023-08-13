Описание приготовления:
Выпечка получается мягкой и воздушной, с сочной начинкой из вишни внутри. Прекрасно хранится в пакете несколько дней в холодильнике. Булочки можно сделать с любыми ягодами и фруктами.
Основной ингредиент: Вишня / Ягоды / Молочные продукты / Творог Блюдо: Выпечка / Булочки
Состав / Ингредиенты:
- Творог 150 Грамм
- Сахар 100 Грамм (50 грамм — в тесто, 50 грамм — в начинку)
- Разрыхлитель 1 Чайная ложка
- Яйцo 1 Штука
- Вишня 100 Грамм
- Мука 70 Грамм
- Крахмал 1 Чайная ложка
- Ванильный сахар 5 Грамм
Количество порций 5
Калорийность
215 ккал
Калорийность
8 г
Белки
4 г
Жиры
36 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Творожные булочки с вишней»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления творожных булочек с вишней. Вишню сполосните, обсушите и удалите косточки.
В миску выложите творог, сахар, соль и ванильный сахар. Яйцо разбейте в другую чашку и перемешайте, вылейте в миску, оставив немного для смазывания.
Все хорошо перемешайте и всыпьте просеянную муку, смешанную с разрыхлителем.
Замесите мягкое, немного липкое тесто.
Тесто разделите на части и сформируйте шарики. Вишню смешайте с крахмалом.
Каждый шарик разомните в лепешку и выложите начинку из вишни, посыпьте сахаром. Плотно соедините вверху края теста и сформируйте круглые булочки.
Противень застелите пергаментом и выложите булочки швом вниз. Смажьте верх булочек оставшимся яйцом.
Поставьте булочки в горячую духовку и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 35-40 минут. Готовые булочки с вишней достаньте из духовки, остудите и подавайте к столу.
Приятного аппетита!