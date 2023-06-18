Описание приготовления:
Десерт получается очень нежным и в меру сладким. Если у вас творог зернистый пробейте его блендером или протрите через сито. Печенье можно взять любое, так же как и орехи. Украсить можно орехами или сиропом.
Назначение: На полдник
Основной ингредиент: Молочные продукты / Творог
Блюдо: Десерты / Сладкое
Состав / Ингредиенты:
- Творог 350 Грамм
- Сметана 350 Грамм (15-20% жирности)
- Молоко 1/4 Стакана
- Сахар 2/3 Стакана
- Желатин 10 Грамм
- Орех 100 Грамм
- Печенье шоколадное 100 Грамм
- Шоколад 40 Грамм
- Ванильный сахар 10 Грамм
Количество порций 4
Калорийность
233 ккал
Калорийность
9 г
Белки
12 г
Жиры
23 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Творожный десерт "Зимняя сказка"»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления творожного десерта "Зимняя сказка".
В миску налейте молоко, добавьте желатин и перемешайте. Оставьте желатин на 30 минут для набухания, затем растопите его на водяной бане, остудите.
В миску выложите мягкий творог, сметану и добавьте сахарную пудру. Все взбейте до однородности.
Продолжая взбивать массу, вливайте распущенный желатин и взбивайте до однородности.
Шоколадное печенье и орехи измельчите и разложите часть на дно креманок.
Выложите часть творожной массы.
Разложите оставшуюся крошку из печенья и орехов.
Разложите оставшуюся творожную массу и посыпьте тертым шоколадом. Уберите в холодильник на 3-4 часа.
Приятного аппетита!