Творожный десерт «Зимняя сказка»

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Описание приготовления:

Десерт получается очень нежным и в меру сладким. Если у вас творог зернистый пробейте его блендером или протрите через сито. Печенье можно взять любое, так же как и орехи. Украсить можно орехами или сиропом.

Назначение: На полдник
Основной ингредиент: Молочные продукты / Творог
Блюдо: Десерты / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

  • Творог 350 Грамм
  • Сметана 350 Грамм (15-20% жирности)
  • Молоко 1/4 Стакана
  • Сахар 2/3 Стакана
  • Желатин 10 Грамм
  • Орех 100 Грамм
  • Печенье шоколадное 100 Грамм
  • Шоколад 40 Грамм
  • Ванильный сахар 10 Грамм

Количество порций 4

Калорийность

233 ккал

Калорийность

9 г

Белки

12 г

Жиры

23 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Творожный десерт "Зимняя сказка"»

Творожный десерт "Зимняя сказка"

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления творожного десерта "Зимняя сказка".

Творожный десерт "Зимняя сказка"

В миску налейте молоко, добавьте желатин и перемешайте. Оставьте желатин на 30 минут для набухания, затем растопите его на водяной бане, остудите.

Творожный десерт "Зимняя сказка"

В миску выложите мягкий творог, сметану и добавьте сахарную пудру. Все взбейте до однородности.

Творожный десерт "Зимняя сказка"

Продолжая взбивать массу, вливайте распущенный желатин и взбивайте до однородности.

Творожный десерт "Зимняя сказка"

Шоколадное печенье и орехи измельчите и разложите часть на дно креманок.

Творожный десерт "Зимняя сказка"

Выложите часть творожной массы.

Творожный десерт "Зимняя сказка"

Разложите оставшуюся крошку из печенья и орехов.

Творожный десерт "Зимняя сказка"

Разложите оставшуюся творожную массу и посыпьте тертым шоколадом. Уберите в холодильник на 3-4 часа.

Творожный десерт "Зимняя сказка"

Приятного аппетита!

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