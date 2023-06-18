Описание приготовления:

Десерт получается очень нежным и в меру сладким. Если у вас творог зернистый пробейте его блендером или протрите через сито. Печенье можно взять любое, так же как и орехи. Украсить можно орехами или сиропом.

Назначение: На полдник

Основной ингредиент: Молочные продукты / Творог

Блюдо: Десерты / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

Творог 350 Грамм

Сметана 350 Грамм (15-20% жирности)

Молоко 1/4 Стакана

Сахар 2/3 Стакана

Желатин 10 Грамм

Орех 100 Грамм

Печенье шоколадное 100 Грамм

Шоколад 40 Грамм

Ванильный сахар 10 Грамм

Количество порций 4

Калорийность

233 ккал

Калорийность

9 г

Белки

12 г

Жиры

23 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Творожный десерт "Зимняя сказка"»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления творожного десерта "Зимняя сказка".

В миску налейте молоко, добавьте желатин и перемешайте. Оставьте желатин на 30 минут для набухания, затем растопите его на водяной бане, остудите.

В миску выложите мягкий творог, сметану и добавьте сахарную пудру. Все взбейте до однородности.

Продолжая взбивать массу, вливайте распущенный желатин и взбивайте до однородности.

Шоколадное печенье и орехи измельчите и разложите часть на дно креманок.

Выложите часть творожной массы.

Разложите оставшуюся крошку из печенья и орехов.

Разложите оставшуюся творожную массу и посыпьте тертым шоколадом. Уберите в холодильник на 3-4 часа.

Приятного аппетита!