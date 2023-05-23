С этим рецептом у меня появился повод вставать пораньше, дабы к завтраку успеть приготовить творожный кекс «Косичка». Ведь в нашем доме придерживаются негласного правила: «Утром можно всё! Даже булки, даже летом.». Эту красивую выпечку я подглядела в одной кулинарной передаче. Меня сразу же поразила простота приготовления в сочетании с таким шикарным оформлением.

Моя дочь называет этот кекс плетенкой, и с этим трудно не согласится. Однако ни одна магазинная плетенка точно не похвастается мягким на пух тестом, вкуснейшей начинкой и в меру хрустящей корочкой. Зачастую я готовлю кекс с клубничным или малиновым джемом. Вы же можете экспериментировать с любыми фруктовыми наполнителями. Главное — хорошее настроение и чуточку вашего времени.

Творожный кекс «Косичка»: тонкости приготовления

Здесь абсолютно неважно, какой творог покупать. Он может быть как домашним, так и магазинным. Конечно, чем выше будет жирность продукта, тем аппетитнее получится выпечка. Но, поверьте кекс «Косичка» получается чудесным даже на обезжиренном сыре. Разрезать заготовку из теста перед выпеканием нужно исключительно острым ножом. В противном случае края выпечка получится довольно неопрятной.

Ингредиенты

Пшеничная мука180 г Сахар3 ст. л. Яйцо1 шт. Подсолнечное масло40 мл Ванильный сахар1 ч. л. Соль1 щеп. Разрыхлитель1 ч. л. Творог150 г Ягодное пюре по вкусу Изюм60 г

Приготовление

Вбейте в глубокую миску яйцо и размешайте с сахаром. Затем всыпьте ванильный сахар и соль. Влейте растительное масло и добавьте творог. Все тщательно перемешайте вилкой. Когда масса станет однородной, просейте муку с разрыхлителем. Всё тщательно перемешайте ложкой до получения мягкого теста без вкраплений. Замесите руками мягкое, но не липкое тесто. Накройте крышкой (пакетом) оставьте на 10 минут на столе. Затем выложите заготовку на присыпанный мукой стол и сформируйте качалкой тонкий пласт. Для начинки подойдет любой джем средней густоты. Выложите фруктовый наполнитель на тесто, и размажьте его лопаткой по всей поверхности. Затем посыпьте всё изюмом. По желанию можете добавить орешков или сухофруктов. Сформируйте плотный рулет и разрежьте его ножом вдоль. Затем аккуратно переплетите 2 части, формируя косичку. Выложите будущий десерт на противень, слегка смазанный маслом. Отправьте рулет в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 45 минут.

Подавайте готовое изделие полностью остывшим. Ведь тогда джем отлично распределится в нежном тесте, а изюм как следует набухнет. Также обратите внимание на следующий рецепт — нежный сырник с маком и вишней по особой технологии.