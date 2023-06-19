Пока есть возможность готовить десерты со свежими ягодами и фруктами, стоит пользоваться ей по максимуму. Потому испечь творожный манник с клубникой — отличная идея, которую необходимо обязательно воплотить в жизнь.

Летом такое ягодное лакомство стоит подавать с прохладительными напитками. Ведь в жару не слишком сильно хочется пить горячий чай или кофе. Советуем приготовить восхитительный цитрусовый напиток.

С чем подают творожный манник с клубникой

Холодный чай — идеальное дополнение к летней выпечке. Всыпьте в заварник 3 ч. л. зеленого жасминового чая. Залейте его 0,5 л кипящей воды. Дайте чаю настояться. Разрежьте пополам 1 лайм, 2 лимона и 1 апельсин. С одной части фруктов срежьте цедру и выдавите сок. Оставшиеся половинки цитрусовых нарежьте ломтиками. Поместите натертую цедру цитрусовых в сотейник. Добавьте 150 г сахара и 200 мл воды. Варите всё на слабом огне в течение 15 минут, активно помешивая. Уберите сотейник с огня. Добавьте цитрусовый сироп к жасминовому чаю. Влейте свежевыжатый фруктовый сок. Добавьте 600 мл холодной воды. Хорошенько перемешайте. Разлейте напиток по бокалам. Выложите в них несколько ломтиков фруктов и кубиков льда. Холодный цитрусовый чай к клубничному маннику готов!

Ингредиенты

Творог300 г Яйцо3 шт. Сахар100 г Сметана100 г Манка120 г Разрыхлитель10 г Ванильный сахар10 г Клубника300 г Сливочное масло по вкусу

Приготовление

Помещаем творог в миску. Вбиваем к нему яйца. Добавляем сметану, ванильный и обычный сахар. Хорошенько взбиваем все ингредиенты блендером до однородной массы. В творожную смесь всыпаем манную крупу и разрыхлитель. Снова тщательно всё взбиваем блендером. Готовую массу оставляем на 30 минут при комнатной температуре для набухания манки.Тщательно моем клубнику. Даем ей обсохнуть. Удаляем плодоножки. Разрезаем ягоды пополам. Вливаем тесто в форму для выпечки, смазанную сливочным маслом. Выкладываем сверху половинки ягод. Отправляем форму в разогретую до 180 градусов на 40–45 минут. Готово!

Когда манник с ягодами остынет, достаньте его из формы. Посыпьте выпечку сахарной пудрой и разрежьте ее на порционные кусочки. Подавайте клубничный манник с шариком ванильного мороженого. Приятного аппетита!