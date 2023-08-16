Описание приготовления:

Готовится творожный сыр из замороженного кефира очень просто. Нужно только запастись терпением, поскольку на это потребуется 16-20 часов. Но всю работу за вас выполнит холодильник. Получается очень вкусный и нежный десерт!

Основной ингредиент: Молочные продукты / Кефир Блюдо: Десерты

Состав / Ингредиенты:

Кефир 900 Миллилитров (высокой жирности)

Количество порций 2

Калорийность

51 ккал

Калорийность

3 г

Белки

2 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Творожный сыр из замороженного кефира»

Для приготовления творожного сыра потребуется кефир жирностью не менее 2,5%.

Пакет с кефиром отправьте в морозильную камеру на 8-10 часов, а лучше на ночь. Стеклянная бутылка с кефиром в морозильной камере может лопнуть. После достаньте пакет и разрежьте.

Замороженный кефир разломайте на кусочки, чтобы было удобно его выложить в дуршлаг с марлей, который поместите в глубокую миску или кастрюлю. В неё будет стекать сыворотка. Накройте кефир тарелкой и поставьте эту конструкцию в холодильник на 8-9 часов. Если вы хотите получить более плотный и густой творожный сыр, то накройте кефир марлей, на неё поставьте тарелку с грузом в виде банки с водой или с вареньем.

После достаньте творожный сыр из марли и переложите в баночку или на тарелку. Из 900 мл. кефира получается 200-250 грамм творожного сыра.

Кроме сыра вы получите еще 500-600 мл. отличной сыворотки, которую можно использовать в приготовлении выпечки или просто выпить.

Творожный сыр из замороженного кефира готов. Подавайте на завтрак или полдник с медом, вареньем, любой выпечкой.