Описание приготовления:
Готовится творожный сыр из замороженного кефира очень просто. Нужно только запастись терпением, поскольку на это потребуется 16-20 часов. Но всю работу за вас выполнит холодильник. Получается очень вкусный и нежный десерт!
Основной ингредиент: Молочные продукты / Кефир Блюдо: Десерты
Состав / Ингредиенты:
- Кефир 900 Миллилитров (высокой жирности)
Количество порций 2
Калорийность
51 ккал
Калорийность
3 г
Белки
2 г
Жиры
5 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Творожный сыр из замороженного кефира»
Для приготовления творожного сыра потребуется кефир жирностью не менее 2,5%.
Пакет с кефиром отправьте в морозильную камеру на 8-10 часов, а лучше на ночь. Стеклянная бутылка с кефиром в морозильной камере может лопнуть. После достаньте пакет и разрежьте.
Замороженный кефир разломайте на кусочки, чтобы было удобно его выложить в дуршлаг с марлей, который поместите в глубокую миску или кастрюлю. В неё будет стекать сыворотка. Накройте кефир тарелкой и поставьте эту конструкцию в холодильник на 8-9 часов. Если вы хотите получить более плотный и густой творожный сыр, то накройте кефир марлей, на неё поставьте тарелку с грузом в виде банки с водой или с вареньем.
После достаньте творожный сыр из марли и переложите в баночку или на тарелку. Из 900 мл. кефира получается 200-250 грамм творожного сыра.
Кроме сыра вы получите еще 500-600 мл. отличной сыворотки, которую можно использовать в приготовлении выпечки или просто выпить.
Творожный сыр из замороженного кефира готов. Подавайте на завтрак или полдник с медом, вареньем, любой выпечкой.