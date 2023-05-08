Описание приготовления:

Мне было интересно приготовить творожок именно из фруктового, а не натурального йогурта. Он получился нежнейший, очень похож на покупные творожные десерты со вкусом и ароматом клубники, только с наименьшим количеством сахара, поскольку он практически весь ушел вместе с сывороткой. Готовый творожок имеет ярко выраженную кислинку, поэтому при желании подавать его можно с медом или сиропами.

Назначение: На завтрак / На полдник

Основной ингредиент: Молочные продукты / Йогурт

Блюдо: Десерты

Состав / Ингредиенты:

Йогурт фруктовый 1 Килограмм

Количество порций 2

Калорийность

63 ккал

Калорийность

4 г

Белки

2 г

Жиры

9 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Творожок из йогурта»

Для приготовления творожка из йогурта вам понадобится любой 1,5% йогурт, желательно в двух упаковках по 500 грамм, с ними будет проще работать. Помойте пакеты с йогуртом под проточной водой, вытрите насухо, положите в морозильную камеру до полной заморозки. Я буду использовать клубничный йогурт, вы выбирайте тот фруктово-ягодный вкус, который нравится вам.

Аккуратно срежьте упаковку на замороженном йогурте ножом или ножницами. Сложите марлю в несколько слоев, выстелите ей дуршлаг, выложите на марлю бруски замороженного йогурта. Обязательно подставьте под дуршлаг глубокую емкость, в которую будет стекать выделившаяся сыворотка. Лучше всего оставить йогурт оттаять на ночь.

Когда вся сыворотка стечет, закрутите плотно края марли, накройте плоской маленькой тарелкой, установите сверху груз. У меня — сотейник с водой. Оставьте еще на 3-4 часа, чтобы сыворотка полностью ушла, творожок станет более густым.

Спустя время можно наслаждаться вкуснейшим и нежнейшим творожком из йогурта.

Переложите творожок в удобную емкость, подавайте с ягодами, медом или сиропами.