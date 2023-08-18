Творожная запеканка, как в садике. Идеальный завтрак: готовлю каждый день и не надоедает

Рецепты запеканок жили в разных народах мира с древних времен. Тем более это касается блюд из творога. Дело в том, что при появлении творога у славян, те сразу начали экспериментировать.
Творог отлично запекался в печах, становился чуть слаще и сытнее. Поэтому было решено модернизировать данный способ приготовления.
Чем больше мы налаживали связи с Францией, тем больше узнавали о запеканках. Соответственно, больше блюд могли приготовить из творога.
Расскажем, как сделать пышную творожную запеканку.
Ингредиенты для творожной запеканки:
- творог — 700 г;
- яйца — 3 шт.;
- сливочное масло — 30 г;
- сахара — 130 г;
- соль — щепотка;
- ваниль щепотка;
- цедра лимона — щепотка;
- манная крупа — 80 г;
- кефир — 200 г.
Приготовление творожной запеканки:
В глубокой таре смешиваем растопленное сливочное масло с творогом, яйцами, сахарным песком, солью, ванилью и цедрой лимона. Высыпаем манную крупу в смесь, выливаем кефир.
Блендером пробиваем творог и остальные ингредиенты до гладкой однородной массы.
Смазываем форму для запекания сливочным маслом, выкладываем творожную массу, выравниваем.
Запекаем блюдо в духовке при 200 градусах 40 минут.
На верхушку запеканки можно положить фрукты или ягоды, главное делать это перед запеканием. Кстати, замороженные ягоды не нужно при этом размораживать.