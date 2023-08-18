Творожная запеканка, как в садике. Идеальный завтрак: готовлю каждый день и не надоедает

Рецепты запеканок жили в разных народах мира с древних времен. Тем более это касается блюд из творога. Дело в том, что при появлении творога у славян, те сразу начали экспериментировать.

Творог отлично запекался в печах, становился чуть слаще и сытнее. Поэтому было решено модернизировать данный способ приготовления.

Чем больше мы налаживали связи с Францией, тем больше узнавали о запеканках. Соответственно, больше блюд могли приготовить из творога.

Расскажем, как сделать пышную творожную запеканку.

Ингредиенты для творожной запеканки:

творог — 700 г;

яйца — 3 шт.;

сливочное масло — 30 г;

сахара — 130 г;

соль — щепотка;

ваниль щепотка;

цедра лимона — щепотка;

манная крупа — 80 г;

кефир — 200 г.

Приготовление творожной запеканки:

В глубокой таре смешиваем растопленное сливочное масло с творогом, яйцами, сахарным песком, солью, ванилью и цедрой лимона. Высыпаем манную крупу в смесь, выливаем кефир.

Блендером пробиваем творог и остальные ингредиенты до гладкой однородной массы.

Смазываем форму для запекания сливочным маслом, выкладываем творожную массу, выравниваем.

Запекаем блюдо в духовке при 200 градусах 40 минут.

На верхушку запеканки можно положить фрукты или ягоды, главное делать это перед запеканием. Кстати, замороженные ягоды не нужно при этом размораживать.