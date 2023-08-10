Творожное печенье – это невероятно вкусное и нежное лакомство для домашних праздников и чаепитий в кругу семьи. Из творожного теста можно приготовить много вариантов аппетитного печенья. Лучшие идеи мы собрали для вас в нашей проверенной кулинарной подборки из 10 быстрых и простых рецептов в домашних условиях.

Простое и быстрое творожное печенье в духовке

Простое и быстрое творожное печенье в духовке – это аппетитное угощение для всей семьи. Такое лакомство порадует нежным вкусом и привлекательным видом. Подавайте с чашечкой горячего чая или ешьте просто так. Для приготовления берите на заметку проверенный рецепт с пошаговыми фото!

Ингредиенты –+6 порц.

Творог 250 гр.

Мука 200 гр.

Масло сливочное 40 гр.

Сахар-песок 2 ст.л.

Ванильный сахар 10 гр.

Сахарная пудра 1 ст.л.

Разрыхлитель ½ ч.л.

Шаги 25 мин.

Творожное печенье можно быстро и просто приготовить в домашних условиях. Соединяем творог со сливочным маслом и двумя видами сахара в глубокой миске. Тщательно вымешиваем содержимое до однородности. Просеиваем сюда муку с разрыхлителем. Замешиваем однородное тесто. Раскатываем тесто в тонкий пласт. Вырезаем из него небольшое по размеру печенье. Можно использовать фигурные формочки. Выкладываем угощение на противень с пергаментом. Выпекаем 15 минут при температуре 180 градусов. Простое и быстрое творожное печенье в духовке готово. Посыпайте сахарной пудрой и подавайте к столу!

Творожное печенье «Треугольники» с сахаром

Творожное печенье «Треугольники» с сахаром несложно приготовить в домашних условиях. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки. Готовое лакомство порадует нежным вкусом и аппетитным внешним видом. Ваши близкие оценят!

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Творог – 400 гр.

Мука – 350 гр.

Маргарин – 200 гр.

Сахар – по вкусу.

Сахар ванильный – 1 ч.л.

Соль – 1 щепотка.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кусочки маргарина отправляем в чашу блендера. Дополняем продукт мукой, ванильным сахаром, творогом и разрыхлителем. Перемалываем до однородности.

Шаг 2. Из заготовки формируем аккуратный ком.

Шаг 3. Раскатываем его в тонкий пласт. Вырезаем аккуратные кружочки.

Шаг 4. Каждый кружочек обваливаем в сахаре с обеих сторон.

Шаг 5. Складываем заготовки пополам два раза. Формируем небольшие треугольники.

Шаг 6. Выкладываем заготовки на противень с пергаментом.

Шаг 7. Выпекаем 20 минут при температуре 180 градусов.

Шаг 8. Творожное печенье «Треугольники» с сахаром готово!

Мягкое, очень нежное и воздушное творожное печенье в духовке

Мягкое, очень нежное и воздушное творожное печенье в духовке понравится как взрослым, так и детям. Тающее во рту лакомство идеально подойдет к чашечке горячего чая или кофе. Разнообразьте меню ваших домашних десертов с помощью нашего проверенного рецепта с пошаговыми фото.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Творог – 180 гр.

Яйцо – 1 шт.

Масло сливочное – 50 гр.

Сахар – 160 гр.

Мука – 300 гр.

Сода – 0,5 ч.л.

Соль – 1 щепотка.

Ванилин – 2 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Вымешиваем до однородности творог, сливочное масло, соль, сахар и ванилин.

Шаг 2. Разбиваем сюда куриное яйцо и продолжаем взбивать.

Шаг 3. Просеиваем муку с содой.

Шаг 4. Замешиваем однородное мягкое тесто. Даем ему настояться 10 минут при комнатной температуре.

Шаг 5. Раскатываем тесто в тонкий пласт. Режем его на квадратики.

Шаг 6. Выкладываем заготовки на противень с пергаментом. Выпекаем 15 минут при температуре 180 градусов.

Шаг 7. Мягкое, очень нежное и воздушное творожное печенье в духовке готово. Подавайте к столу!

Творожное печенье «Гусиные лапки»

Творожное печенье «Гусиные лапки» – это интересное угощение для всей семьи. Такое лакомство порадует ярким вкусом и аппетитным видом. Подавайте с чашечкой горячего чая или ешьте просто так. Для приготовления берите на заметку проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Творог – 250 гр.

Масло сливочное – 130 гр.

Яйцо крупное – 1 шт.

Мука – 300 гр.

Разрыхлитель – 10 гр.

Сахар ванильный – 10 гр.

Сахар – 150 гр.

Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Просеиваем муку в глубокую миску.

Шаг 2. Добавляем к муке разрыхлитель, соль и ванильный сахар.

Шаг 3. Добавляем сюда кубики сливочного масла, желательно 82,5%. Вымешиваем или рубим ножом до состояния крошки.

Шаг 4. Выкладываем сюда творог и вымешиваем все до однородности.

Шаг 5. Раскатываем тесто в тонкий пласт и вырезаем из него кружки.

Шаг 6. Кружки складываем два раза пополам. Смазываем заготовки яйцом и посыпаем их сахаром. Выпекаем около 20 минут при температуре 180 градусов.

Шаг 7. Творожное печенье «Гусиные лапки» готово. Можно подавать к столу!

Творожное печенье «Ушки»

Творожное печенье «Ушки» – это вкусный и аппетитный десерт, который никого не оставит равнодушным. Готовьте его к домашним праздникам или семейному чаепитию. Для этого используйте проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями. Порадуйте себя и близких!

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Творог – 180 гр.

Мука – 300 гр.

Масло сливочное – 100 гр.

Сахар – 1,5 ст.

Сахар ванильный – 10 гр.

Яйцо – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Просеиваем муку. Высыпаем в нее 150 грамм сахара.

Шаг 2. Кладем сюда кусочки сливочного масла. Вымешиваем до состояния крошки.

Шаг 3. Добавляем творог и еще раз все вымешиваем.

Шаг 4. Разбиваем в массу куриное яйцо, добавляем ванильный сахар. Снова тщательно вымешиваем.

Шаг 5. Раскатываем тесто в тонкий пласт и вырезаем из него кружки.

Шаг 6. Обсыпаем их сахаром и два раза складываем пополам.

Шаг 7. Выкладываем заготовки на противень с пергаментом.

Шаг 8. Выпекаем 15 минут при температуре 180 градусов.

Шаг 9. Творожное печенье «Ушки» готово. Угощайтесь!

Быстрое творожное печенье «Розочки»

Быстрое творожное печенье «Розочки» – это аппетитное угощение для всей семьи. Такое лакомство порадует нежным вкусом и привлекательным видом. Подавайте с чашечкой горячего чая или другими напитками. Для приготовления берите на заметку проверенный рецепт с подробным описанием процесса.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Творог – 250 гр.

Масло сливочное – 200 гр.

Яйцо – 2 шт.

Сахар – 1 ст.

Ванилин – 1 пакетик.

Сода – 0,5 ч.л.

Уксус – 1 ч.л.

Мука – 3-4 ст.

Пудра сахарная – для декора.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокую миску выкладываем творог, сахар, яйцо, масло, ванилин и соду, гашеную уксусом. Тщательно вымешиваем.

Шаг 2. Просеиваем муку в заготовку.

Шаг 3. Замешиваем массу в плотный однородный ком. Убираем в морозилку на 15-20 минут.

Шаг 4. Раскатываем тесто в тонкий пласт, после вырезаем из него кружки.

Шаг 5. Четыре кружка кладем внахлест друг на друга.

Шаг 6. Сворачиваем заготовку рулетиком.

Шаг 7. Каждый рулетик разрезаем пополам.

Шаг 8. Получаем красивые небольшие розочки.

Шаг 9. Выкладываем угощение на противень с пергаментом. Выпекаем около 20 минут при температуре 180 градусов.

Шаг 10. Быстрое творожное печенье «Розочки» готовы. Подавайте к столу, посыпав сахарной пудрой.

ПП творожное печенье в духовке

ПП творожное печенье в духовке – это яркая кулинарная идея для тех, кто следит за своей фигурой и здоровьем. Полезное лакомство порадует нежным вкусом и аппетитным видом. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Творог – 200 гр.

Груша – 1 шт.

Разрыхлитель – 0,5 ч.л.

Хлопья овсяные – 100 гр.

Яйцо – 2 шт.

Заменитель сахара – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Погружаем в блендер в овсяные хлопья. Измельчаем их.

Шаг 2. В глубокой миске соединяем перемолотые хлопья, творог, яичные желтки, заменитель сахара и разрыхлитель. Вымешиваем до однородности.

Шаг 3. Натираем на терке очищенную грушу. Выкладываем продукт в общую массу. Перемешиваем.

Шаг 4. Яичные белки взбиваем до пышной устойчивой массы. Кладем ее в тесто. Аккуратно перемешиваем.

Шаг 5. Небольшими кружочками выкладываем массу на противень с пергаментом.

Шаг 6. Выпекаем до румянца при температуре 180 градусов. Примерно, 20 минут.

Шаг 7. ПП творожное печенье в духовке готово. Можно пробовать!

Творожно-овсяное печенье

Творожно-овсяное печенье – это полезное и вкусное угощение для вашего домашнего стола. Можно подавать к завтраку или вместе с чашечкой горячего чая. Для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт. Порадуйте своих близких аппетитным лакомством с помощью рецепта из нашей кулинарной подборки.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Творог – 150 гр.

Хлопья овсяные – 100 гр.

Банан – 1 шт.

Масло растительное – 2 ст.л.

Курага – по вкусу.

Разрыхлитель – 0,5 ч.л.

Фруктоза – 2-3 ст.л.

Сахар ванильный – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмеряем необходимое количество овсяных хлопьев. Перемалываем их в блендере до состояния муки.

Шаг 2. Соединяем в большой миске творог, банан, 1-2 ст.л. фруктозы, ванильный сахар и растительное масло. Тщательно вымешиваем.

Шаг 3. Высыпаем сюда овсяную смесь, кусочки кураги и разрыхлитель. Вымешиваем до однородности.

Шаг 4. Тесто делим на равные части и из каждой формируем аккуратные лепешки. Одну сторону каждой лепешки обваливаем во фруктозе.

Шаг 5. Выкладываем заготовки на противень с пергаментом.

Шаг 6. Выпекаем 20 минут при температуре 180 градусов.

Шаг 7. Творожно-овсяное печенье готово. Угощайтесь!

Творожно-кокосовое печенье

Творожно-кокосовое печенье – это невероятно вкусный десерт, перед которым никто не сможет устоять. Готовьте его к домашним праздникам или семейному чаепития. Для этого воспользуйтесь проверенным кулинарным рецептом с пошаговыми фотографиями. Порадуйте себя и близких!

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Творог – 200 гр.

Стружка кокосовая – 40 гр.

Яйцо – 1 шт.

Сахар – 30 гр.

Соль – 1 щепотка.

Разрыхлитель – 0,5 ч.л.

Сахар ванильный – 1 ч.л.

Мука – 60 гр.

Масло растительное – 2 ч.л.

Пудра сахарная – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокой тарелке соединяем творог, два вида сахара, соль и куриное яйцо.

Шаг 2. Вымешиваем заготовку и дополняем ее кокосовой стружкой.

Шаг 3. Всыпаем муку с разрыхлителем.

Шаг 4. Замешиваем содержимое до однородности.

Шаг 5. Мокрыми руками лепим небольшие шарики и выкладываем их на противень с пергаментом.

Шаг 6. Выпекаем угощение около 30 минут при температуре 180 градусов.

Шаг 7. Творожно-кокосовое печенье готово, посыпьте для декора сахарной пудрой. Подавайте к столу с чашечкой чая!

Творожное печенье «Поцелуйчики»

Творожное печенье «Поцелуйчики» – это яркое и несложное в исполнении угощение для всей семьи. Такое лакомство порадует аппетитным внешним видом. Подавайте с чашечкой горячего чая или ешьте просто так. Для приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фото!

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Творог – 500 гр.

Масло сливочное – 300 гр.

Мука – 2,5 ст.

Сахар – 150 гр.

Разрыхлитель – 2 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Творог растираем вилкой или прокручиваем через мясорубку. Дополняем продукт растопленным сливочным маслом. Хорошо перемешиваем.

Шаг 2. Высыпаем сюда муку с разрыхлителем.

Шаг 3. Замешиваем однородное плотное тесто. Формируем из него ком.

Шаг 4. Раскатываем заготовку в тонкий пласт и вырезаем из него кружки.

Шаг 5. Обваливаем кружочки в сахаре с обеих сторон. Складываем каждый пополам два раза. Придаем интересную форму.

Шаг 6. Выкладываем заготовки на противень с пергаментом. Выпекаем около 25 минут при температуре 200 градусов.

Шаг 7. Творожное печенье «Поцелуйчики» готово. Угощайтесь!