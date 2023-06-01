Творожные булочки: готовлю вместо пирожков, если есть немного творога. 25 минут и готово

Творожные булочки всегда считаются выигрышным вариантом на завтрак или перекус. Творог, благодаря своим свойствам и консистенции, способен сделать почти любое тесто мягким и слегка влажным. Выпечка получается сытной и ароматной.
Однако, найти вкусные булочки в магазине почти невозможно. Хлебные заводы делают выпечку с использованием химических добавок. Так булочки сохраняют свои свойства долгое время. Но, при этом выпечка теряет определенные вкусовые особенности.
Приготовим самостоятельно творожные булочки по простому рецепту.
Ингредиенты для творожных булочек:
- творог — 250 г;
- сахар — 60 г;
- мука — 250 г;
- яйца — 2 шт.;
- растительное масло — 2 ст. л.;
- ванильный сахар — 10 г;
- разрыхлитель — 10 г;
- соль — щепотка.
Приготовление творожных булочек:
В миске нужно взбить яйца с солью, классическим и ванильным сахарами до растворения песчинок. В яичную смесь выкладываем творог, перемешиваем ингредиенты.
В творожную массу выливаем растительное масло, снова перемешиваем. Порциями добавляем в творожную смесь муку и разрыхлитель, замешиваем однородное тесто.
Несколько минут тесто надо вымешивать вручную, а затем сформировать колбаску. Разделяем колбаску из теста на 12 одинаковых частей, формируем шарики.
Выкладываем шарики теста на противень, застеленный пергаментом. Смазываем будущие булочки взбитым желтком, отправляем выпекаться при 180 градусах в духовку на 25 минут.
Таким образом получается приготовить творожные булочки из минимума ингредиентов. Этот вид выпечки можно делать каждый день, много времени замес теста не занимает.