Ты — мне, я — тебе. Как Крым находит торговых партнёров

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 35. АиФ-Крым №35 01/09/2021 Сюжет Большие перемены

Санкции, пандемия коронавируса и последовавшее за ней закрытие границ — не помеха для предпринимателей. Крымские товары продолжают завоевывать мировые рынки. Травяной чай, кондитерские изделия, мороженое по достоинству оценили китайские покупатели, а крымская косметика из натурального сырья порадует женщин стран Востока.

Для крымчан просто находкой стала реализация нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт».

Кстати По последним данным Южного таможенного управления, за первый квартал 2021 года экспорт Республики Крым составил 8,6 млн долл., на страны дальнего зарубежья 1,2 миллиона долларов, на страны СНГ — 7,4 миллиона долларов. Ведущими торговыми партнерами в экспорте были Беларусь, Украина, Китай, Казахстан, Узбекистан, Армения. Товарная структура экспорта республики в основном представлена (в порядке убывания стоимости): продовольственными товарами и сырьем для их производства (46,4 %), продукцией химической отрасли (36,4 %), машиностроительной продукцией (13,9 %).