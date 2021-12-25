Тяговые аккумуляторы для погрузчиков. Качественная складская техника с доставкой

Тяговый аккумулятор – это универсальный источник энергии, позволяющий обеспечивать эффективную и качественную работу погрузчиков и другой складской спецтехники. Такие батареи отличаются большой ёмкостью и невысоким пусковым током. Они используются для длительной подачи электрического напряжения на работающее оборудование. Это позволяет выполнять погрузочно-разгрузочные и транспортные операции в течение продолжительного времени. Выбрать качественную складскую технику вы можете на сайте nn.stabeler.ru.

Эксплуатация АКБ

Существует несколько основных видов рассматриваемых устройств, мы остановимся на двух из них:

свинцово-кислотные батареи;

аккумуляторы, функционирующие на специальном геле.

В состав свинцово-кислотных АКБ входят электродные пластины с положительным и отрицательным зарядом. При этом в качестве электролита используется раствор серной кислоты. Применяются эти приборы на складской технике различного назначения.

Второй тип аккумуляторов характеризуется применением геля, который обеспечивает безопасную работу устройства. Благодаря такой технологии АКБ не требует регулярного обслуживания. Корпус такого прибора герметично закрыт, что исключает возможность доступа к внутреннему наполнению аппарата. Используются гелевые АКБ для организации работы различной спецтехники.

Таким образом, тяговые АКБ позволяют оперативно и безопасно выполнять работы в помещениях:

погрузка либо разгрузка всевозможных товаров (строительные материалы, продукты питания, техника и оборудование, хрупкие предметы, прочее);

транспортировка и размещение продукции на территории склада вне зависимости от конфигурации и типа объекта (открытые площадки, закрытые помещения).

Преимущества АКБ

Благодаря тяговым аккумуляторам обеспечивается бесперебойная и длительная работа таких машин как погрузчик или складской кран. Это связано с такими преимуществами рассматриваемых устройств:

низкая степень саморазряда, а также оптимальное количество рабочих циклов;

высокие показатели устойчивости к большим мощностным нагрузкам;

долговременная подача напряжения на двигатель и другие рабочие элементы спецтехники;

полная экологическая безопасность. Современные технологии позволяют перерабатывать и утилизировать конструктивные компоненты АКБ без вреда для окружающей среды;

длительный срок эксплуатации. Длительность применения АКБ определяется типом прибора. Гелевые батареи менее долговечны, однако не нуждаются в постоянном обслуживании – их не нужно подзаряжать.

Вместе с тем, свинцово-кислотные батареи можно ремонтировать. Элементы корпуса таких устройств соединяются посредством болтов. Это позволяет оперативно заменить элементы конструкции, которые вышли из строя.