Тыквенно-яблочный сок на зиму

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Тыквенно-яблочный сок на зиму – это яркий и невероятно вкусный напиток, богатый витаминами и полезными свойствами. Такой продукт никого не оставит равнодушным и послужит отличной альтернативой магазинным сокам. Для приготовления на длительное хранение используйте кулинарную подборку из пяти простых рецептов с пошаговыми фотографиями.

Сок из яблок и тыквы через соковыжималку

Сок из яблок и тыквы через соковыжималку – это яркая и вкусная заготовка, которая точно разнообразит полки вашей кладовой. Готовое угощение порадует интересным вкусом и полезными свойствами. Обязательно берите на заметку простой рецепт с пошаговыми фото из нашей подборки.

Тыквенно-яблочный сок на зиму

Ингредиенты –+1 л.

  • Тыква 1 кг
  • Яблоки 1 кг
  • Сахар-песок 250 гр.
  • Лимон 1 шт.

Шаги 40 мин.

  1. Тыквенно-яблочный сок на зиму

    Промываем и очищаем тыкву от кожуры и семян.

  2. Тыквенно-яблочный сок на зиму

    Разделываем ингредиент на небольшие кусочки.

  3. Тыквенно-яблочный сок на зиму

    Дальше плоды пропускаем через соковыжималку.

  4. Тыквенно-яблочный сок на зиму

    Яблоки также делим на части и отправляем в соковыжималку.

  5. Тыквенно-яблочный сок на зиму

    Хорошо промываем лимон и снимаем с него цедру любым удобным способом.

  6. Тыквенно-яблочный сок на зиму

    Соединяем соки, дополняем их цедрой и сахаром. Перемешиваем, доводим до кипения и после варим 5 минут. Даем настояться при выключенной плите. Разливаем по стерилизованным банкам и закатываем.

  7. Тыквенно-яблочный сок на зиму

    Сок из яблок и тыквы через соковыжималку готов. Убирайте консервацию на хранение!

Сок из яблок и тыквы в соковарке

Сок из яблок и тыквы в соковарке несложно приготовить в домашних условиях. Для этого следуйте простым шагам из нашей проверенной кулинарной идеи. Готовый продукт порадует вас своим ярким видом и невероятным вкусом. Разнообразьте меню домашних заготовок.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

  • Тыква – 1 кг.
  • Яблоко – 1,5 кг.
  • Сахар – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим яблоки и тыкву. Тщательно промываем их под водой.

Тыквенно-яблочный сок на зиму

Шаг 2. Очищаем тыкву и разделываем на части.

Тыквенно-яблочный сок на зиму

Шаг 3. Так же поступаем с яблоками: очищаем и разделываем на кусочки.

Тыквенно-яблочный сок на зиму

Шаг 4. Кастрюлю соковарки с водой ставим на газ, крепим сверху вторую, куда устанавливаем решетку. После на нее выкладываем подготовленные кусочки тыквы и яблок.

Тыквенно-яблочный сок на зиму

Шаг 5. Когда весь сок выпарится, к нему добавляем сахар по вкусу. Полученную жидкость ставим на плиту и прогреваем до температуры 90 градусов.

Тыквенно-яблочный сок на зиму

Шаг 6. Разливаем напиток по стерилизованным банкам и закатываем их. Даем полностью остыть.

Тыквенно-яблочный сок на зиму

Шаг 7. Сок из яблок и тыквы в соковарке готов. Можно уносить на хранение!

Тыквенно-яблочный сок на зиму

Тыквенно-яблочный сок без соковыжималки

Тыквенно-яблочный сок без соковыжималки – это простая и интересная кулинарная идея для ваших домашних заготовок. Готовый напиток порадует не только ярким вкусом, но и несложным кулинарным процессом. Попробуйте приготовить сок на длительное хранение по проверенному пошаговому рецепту.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 0,5 л.

Ингредиенты:

  • Тыква очищенная – 0,5 кг.
  • Яблоко крупное – 4 шт.
  • Сахар – 4 ст.л.
  • Сок лимона – 1 ст.л.
  • Вода – 2 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем яблоки от кожуры и режем на небольшие кусочки.

Тыквенно-яблочный сок на зиму

Шаг 2. Так же поступаем с тыквой.

Тыквенно-яблочный сок на зиму

Шаг 3. Соединяем оба ингредиента в кастрюле, посыпаем сахаром.

Тыквенно-яблочный сок на зиму

Шаг 4. Вливаем в кастрюлю сперва полстакана воды.

Тыквенно-яблочный сок на зиму

Шаг 5. Ставим на плиту и томим на слабом огне около 15-20 минут, до мягкости плодов.

Тыквенно-яблочный сок на зиму

Шаг 6. Убираем заготовку с огня и измельчаем с помощью погружного блендера.

Тыквенно-яблочный сок на зиму

Шаг 7. Доливаем оставшуюся воду и добавляем лимонный сок. Кипятим 5 минут, после разливаем по стерилизованным банкам. Закрываем крышками, укутываем и даем полностью остыть.

Тыквенно-яблочный сок на зиму

Шаг 8. Тыквенно-яблочный сок без соковыжималки готов. Убирайте на хранение!

Тыквенно-яблочный сок на зиму

Сок из яблок, тыквы и моркови на зиму

Сок из яблок, тыквы и моркови на зиму – это невероятно вкусный и полезный продукт для всей семьи. Такой напиток подходит для длительного хранения и послужит достойной заменой магазинным сокам. Для приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 0,6 л.

Ингредиенты:

  • Тыква – ¼ шт.
  • Яблоко – 4 шт.
  • Морковь – 4 шт.
  • Сахар – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты. Плоды очищаем и хорошо промываем.

Тыквенно-яблочный сок на зиму

Шаг 2. Морковь и яблоки разрезаем на крупные части. Из яблок обязательно удаляем семена.

Тыквенно-яблочный сок на зиму

Шаг 3. Так же разрезаем подготовленную тыкву.

Тыквенно-яблочный сок на зиму

Шаг 4. Все продукты пропускаем через соковыжималку.

Тыквенно-яблочный сок на зиму

Шаг 5. Переливаем массу в кастрюлю и доводим до кипения. Всыпаем сахар, перемешиваем и провариваем 5 минут.

Тыквенно-яблочный сок на зиму

Шаг 6. Разливаем по стерилизованным банкам. Закрываем крышками, переворачиваем вверх дном, укутываем и даем полностью остыть.

Тыквенно-яблочный сок на зиму

Шаг 7. Сок из яблок, тыквы и моркови на зиму готов. Можно убирать на хранение!

Тыквенно-яблочный сок на зиму

Сок из тыквы, яблок и апельсинов на зиму

Сок из тыквы, яблок и апельсинов на зиму получается удивительно ароматным и насыщенным по вкусу. Кроме того, домашний напиток порадует полезными свойствами. Ваши близкие точно оценят такую заготовку. Поэтому берите на заметку проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

  • Тыква – 1 кг.
  • Яблоко – 1 кг.
  • Апельсин – 0,5 кг.
  • Сахар – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Тыкву очищаем от кожуры и семян.

Тыквенно-яблочный сок на зиму

Шаг 2. Дальше из тыквы отжимаем сок любым удобным способом. Используйте соковыжималку или кухонный комбайн.

Тыквенно-яблочный сок на зиму

Шаг 3. Очищаем яблоки от кожуры, вырезаем сердцевину.

Тыквенно-яблочный сок на зиму

Шаг 4. Также выжимаем сок из яблок.

Тыквенно-яблочный сок на зиму

Шаг 5. Соединяем обе заготовки. Дополняем содержимое апельсиновым соком. Его можно развести в небольшом количество воды (по вкусу).

Тыквенно-яблочный сок на зиму

Шаг 6. Добавляем в массу сахар. Варим 5 минут после закипания и разливаем по стерилизованным банкам. Закатываем.

Тыквенно-яблочный сок на зиму

Шаг 7. Сок из тыквы, яблок и апельсинов на зиму готов. Можно отправлять на хранение!

Тыквенно-яблочный сок на зиму

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