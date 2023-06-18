Тыквенно-яблочный сок на зиму – это яркий и невероятно вкусный напиток, богатый витаминами и полезными свойствами. Такой продукт никого не оставит равнодушным и послужит отличной альтернативой магазинным сокам. Для приготовления на длительное хранение используйте кулинарную подборку из пяти простых рецептов с пошаговыми фотографиями.

Сок из яблок и тыквы через соковыжималку

Сок из яблок и тыквы через соковыжималку – это яркая и вкусная заготовка, которая точно разнообразит полки вашей кладовой. Готовое угощение порадует интересным вкусом и полезными свойствами. Обязательно берите на заметку простой рецепт с пошаговыми фото из нашей подборки.

Ингредиенты –+1 л.

Тыква 1 кг

Яблоки 1 кг

Сахар-песок 250 гр.

Лимон 1 шт.

Шаги 40 мин.

Промываем и очищаем тыкву от кожуры и семян. Разделываем ингредиент на небольшие кусочки. Дальше плоды пропускаем через соковыжималку. Яблоки также делим на части и отправляем в соковыжималку. Хорошо промываем лимон и снимаем с него цедру любым удобным способом. Соединяем соки, дополняем их цедрой и сахаром. Перемешиваем, доводим до кипения и после варим 5 минут. Даем настояться при выключенной плите. Разливаем по стерилизованным банкам и закатываем. Сок из яблок и тыквы через соковыжималку готов. Убирайте консервацию на хранение!

Сок из яблок и тыквы в соковарке

Сок из яблок и тыквы в соковарке несложно приготовить в домашних условиях. Для этого следуйте простым шагам из нашей проверенной кулинарной идеи. Готовый продукт порадует вас своим ярким видом и невероятным вкусом. Разнообразьте меню домашних заготовок.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

Тыква – 1 кг.

Яблоко – 1,5 кг.

Сахар – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим яблоки и тыкву. Тщательно промываем их под водой.

Шаг 2. Очищаем тыкву и разделываем на части.

Шаг 3. Так же поступаем с яблоками: очищаем и разделываем на кусочки.

Шаг 4. Кастрюлю соковарки с водой ставим на газ, крепим сверху вторую, куда устанавливаем решетку. После на нее выкладываем подготовленные кусочки тыквы и яблок.

Шаг 5. Когда весь сок выпарится, к нему добавляем сахар по вкусу. Полученную жидкость ставим на плиту и прогреваем до температуры 90 градусов.

Шаг 6. Разливаем напиток по стерилизованным банкам и закатываем их. Даем полностью остыть.

Шаг 7. Сок из яблок и тыквы в соковарке готов. Можно уносить на хранение!

Тыквенно-яблочный сок без соковыжималки

Тыквенно-яблочный сок без соковыжималки – это простая и интересная кулинарная идея для ваших домашних заготовок. Готовый напиток порадует не только ярким вкусом, но и несложным кулинарным процессом. Попробуйте приготовить сок на длительное хранение по проверенному пошаговому рецепту.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 0,5 л.

Ингредиенты:

Тыква очищенная – 0,5 кг.

Яблоко крупное – 4 шт.

Сахар – 4 ст.л.

Сок лимона – 1 ст.л.

Вода – 2 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем яблоки от кожуры и режем на небольшие кусочки.

Шаг 2. Так же поступаем с тыквой.

Шаг 3. Соединяем оба ингредиента в кастрюле, посыпаем сахаром.

Шаг 4. Вливаем в кастрюлю сперва полстакана воды.

Шаг 5. Ставим на плиту и томим на слабом огне около 15-20 минут, до мягкости плодов.

Шаг 6. Убираем заготовку с огня и измельчаем с помощью погружного блендера.

Шаг 7. Доливаем оставшуюся воду и добавляем лимонный сок. Кипятим 5 минут, после разливаем по стерилизованным банкам. Закрываем крышками, укутываем и даем полностью остыть.

Шаг 8. Тыквенно-яблочный сок без соковыжималки готов. Убирайте на хранение!

Сок из яблок, тыквы и моркови на зиму

Сок из яблок, тыквы и моркови на зиму – это невероятно вкусный и полезный продукт для всей семьи. Такой напиток подходит для длительного хранения и послужит достойной заменой магазинным сокам. Для приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 0,6 л.

Ингредиенты:

Тыква – ¼ шт.

Яблоко – 4 шт.

Морковь – 4 шт.

Сахар – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты. Плоды очищаем и хорошо промываем.

Шаг 2. Морковь и яблоки разрезаем на крупные части. Из яблок обязательно удаляем семена.

Шаг 3. Так же разрезаем подготовленную тыкву.

Шаг 4. Все продукты пропускаем через соковыжималку.

Шаг 5. Переливаем массу в кастрюлю и доводим до кипения. Всыпаем сахар, перемешиваем и провариваем 5 минут.

Шаг 6. Разливаем по стерилизованным банкам. Закрываем крышками, переворачиваем вверх дном, укутываем и даем полностью остыть.

Шаг 7. Сок из яблок, тыквы и моркови на зиму готов. Можно убирать на хранение!

Сок из тыквы, яблок и апельсинов на зиму

Сок из тыквы, яблок и апельсинов на зиму получается удивительно ароматным и насыщенным по вкусу. Кроме того, домашний напиток порадует полезными свойствами. Ваши близкие точно оценят такую заготовку. Поэтому берите на заметку проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

Тыква – 1 кг.

Яблоко – 1 кг.

Апельсин – 0,5 кг.

Сахар – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Тыкву очищаем от кожуры и семян.

Шаг 2. Дальше из тыквы отжимаем сок любым удобным способом. Используйте соковыжималку или кухонный комбайн.

Шаг 3. Очищаем яблоки от кожуры, вырезаем сердцевину.

Шаг 4. Также выжимаем сок из яблок.

Шаг 5. Соединяем обе заготовки. Дополняем содержимое апельсиновым соком. Его можно развести в небольшом количество воды (по вкусу).

Шаг 6. Добавляем в массу сахар. Варим 5 минут после закипания и разливаем по стерилизованным банкам. Закатываем.

Шаг 7. Сок из тыквы, яблок и апельсинов на зиму готов. Можно отправлять на хранение!