Тыквенные драники с чесночком: такие вы точно не пробовали

Отличный вариант завтрака, если не боитесь чесночного аромата.

На весь процесс вы потратите не более 25 минут (6 драников).

Для приготовления вам нужны следующие продукты:

0,25 килограмма уже очищенной тыквы;

0,04 килограмма белой муки;

пара чесночных зубчиков (количество корректируйте на свой вкус);

1 куриное яйцо;

черный молотый перец и соль по вкусу;

немного подсолнечного масла для жарки.

Натрите тыкву на терке с мелкими ячейками в глубокую емкость.

Туда же всыпьте муку, чеснок, измельченный с помощью пресса, и разбейте яйцо.

Затем посолите, поперчите и хорошенько перемешайте.

Поставьте сковороду на огонь и влейте туда подсолнечное масло.

Когда она нагреется, а масло начнет закипать, приступайте к жарке.

Удобнее всего накладывать массу ложкой.

В среднем каждый драник нужно держать на сковороде 3 минуты (до образования золотистой корочки).

Готовое блюдо можно посыпать мелко порубленной зеленью (укропом, зеленым луком и прочим) и подавать с жирной сметаной.

Лучше есть их сразу, не оставляя на потом. После разогрева уйдет хрустящая корочка.