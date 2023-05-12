Тыквенные драники с чесночком: такие вы точно не пробовали

Отличный вариант завтрака, если не боитесь чесночного аромата.
На весь процесс вы потратите не более 25 минут (6 драников).
Для приготовления вам нужны следующие продукты:
- 0,25 килограмма уже очищенной тыквы;
- 0,04 килограмма белой муки;
- пара чесночных зубчиков (количество корректируйте на свой вкус);
- 1 куриное яйцо;
- черный молотый перец и соль по вкусу;
- немного подсолнечного масла для жарки.
Натрите тыкву на терке с мелкими ячейками в глубокую емкость.
Туда же всыпьте муку, чеснок, измельченный с помощью пресса, и разбейте яйцо.
Затем посолите, поперчите и хорошенько перемешайте.
Поставьте сковороду на огонь и влейте туда подсолнечное масло.
Когда она нагреется, а масло начнет закипать, приступайте к жарке.
Удобнее всего накладывать массу ложкой.
В среднем каждый драник нужно держать на сковороде 3 минуты (до образования золотистой корочки).
Готовое блюдо можно посыпать мелко порубленной зеленью (укропом, зеленым луком и прочим) и подавать с жирной сметаной.
Лучше есть их сразу, не оставляя на потом. После разогрева уйдет хрустящая корочка.