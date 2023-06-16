Тыквенный крем-суп классический

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Тыквенный крем-суп классический – яркое, интересное и полезное блюдо. Суп-пюре из тыквы, дополненный молочными ингредиентами и разными топпингами придется по вкусу и тем, кто тыкву вообще не кушает. Нежная мякоть тыквы отлично пюрируется, делая текстуру супа подобной крему, что идеально подходит для детского ПП и диетического питания, да и не только. В этой теме приведена подборка самых популярных рецептов такого супа.

Тыквенный крем-суп со сливками — классический рецепт

Тыквенный крем-суп со сливками является классическим рецептом, самым вкусным и простым в приготовлении. Вкусовой ансамбль его дополняется чесноком, луком и приправами. Овощи обжариваются на сливочном масле, провариваются в бульоне, пюрируются и смешиваются со сливками. В этом рецепте дополним вкус супа еще зирой и тыквенными семечками при подаче.

Тыквенный крем-суп классический

Ингредиенты –+4 порц.

  • Тыква 1 кг
  • Лук репчатый 100 гр.
  • Масло сливочное 20 гр.
  • Бульон овощной 1 л.
  • Чеснок 1 зуб.
  • Сливки 150 мл.
  • Зира ⅓ ч.л.
  • Соль  по вкусу
  • Перец чёрный молотый  по вкусу
  • Петрушка сушеная 1 ч.л.
  • Тыквенные семечки 2 ст.л.

Шаги 35 мин.

  1. Тыквенный крем-суп классический

    Тыквенный крем-суп по классическому рецепту со сливками приготовить очень просто. Тыкву промойте, удалите кожуру с внутренней мякотью и семечками. Затем ее разрежьте на средние кусочки. Очистите и крупно нарежьте луковицу.

  2. Тыквенный крем-суп классический

    В сковородке растопите сливочное масло. На нем немного обжарьте нарезку этих овощей на среднем огне и при помешивании, что вкус крема-супа сделает более насыщенным.

  3. Тыквенный крем-суп классический

    В кастрюле закипятите любой овощной бульон, переложите обжаренную тыкву с луком и поварите на небольшом огне в течение 20 минут, чтобы тыква стала мягкой. К концу варки насыпьте к супу соль с черным перцем, зирой и измельченным чесноком.

  4. Тыквенный крем-суп классический

    Затем кастрюлю с супом снимите с плиты и пюрируйте овощи погружным блендером или в чаше блендера. Крем-суп повторно поставьте на плиту, нагрейте и, не доводя до кипения, налейте сливки любой жирности. Тыквенные семечки обжарьте на сухой сковородке.

  5. Тыквенный крем-суп классический

    Приготовленный тыквенный крем-суп со сливками по классическому рецепту разлейте по суповым чашкам, дополните обжаренными семечками с сушеной петрушкой и сразу в горячем виде сервируйте к столу. Приятного аппетита!

Тыквенный суп-пюре с курицей

Тыквенный суп-пюре с курицей готовится по-разному, и в этом рецепте вам предлагается простой, диетический и достаточно сытный вариант. Куриное филе отвариваем вместе с тыквой и картофелем. Овощи пюрируем и дополняем молоком вместо сливок. Вкус подчеркиваем базиликом, а отварное филе добавляем при подаче.

Время готовки: 40 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

  • Тыква – 500 гр.
  • Куриное филе – 300 гр.
  • Картофель – 260 гр.
  • Молоко – 200 мл.
  • Вода – 2 л.
  • Базилик сушеный – 1 щепотка.
  • Базилик – 1 веточка.
  • Соль – по вкусу.
  • Сыр для подачи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготавливаем, согласно рецепту, набор ингредиентов для супа. Тыкву очищаем и удаляем внутреннюю мякоть с семечками. Чистим и промываем картофель. Филе куриное ополаскиваем холодной водой.

Тыквенный крем-суп классический

Шаг 2. В кастрюлю кладем куриное филе, заливаем двумя литрами чистой воды и начинаем варить. Картофель и тыкву нарезаем небольшими кусочками, кладем в кастрюлю и все варим до полной готовности овощей. Филе из бульона достаем и нарезаем ломтиками.

Тыквенный крем-суп классический

Шаг 3. Овощи пюрируем погружным блендером, добавляем молоко, соль с базиликом, перемешиваем и доводим до кипения.

Тыквенный крем-суп классический

Шаг 4. Приготовленный тыквенный суп-пюре с курицей разливаем по суповым чашкам, дополняем ломтиками отварного филе, тертым сыром, свежим базиликом и сразу подаем к столу. Приятного аппетита!

Тыквенный крем-суп классический

Суп-пюре из тыквы с молоком

Суп-пюре из тыквы с молоком является классическим вариантом и готовится только из этих двух ингредиентов. Его отличает простое приготовление и самодостаточная текстура, особенно приготовленного из маленькой сладкой тыквы. Блюдо получается малокалорийным и достаточно вкусным. В этом рецепте вкус супа дополним только чесноком с черным перцем.

Время готовки: 40 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 2.

Ингредиенты:

  • Тыква – 300 гр.
  • Молоко – 150 мл.
  • Чеснок – 2 зубка.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло оливковое – 2 ст.л.
  • Вода – 200 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом подготавливаем простой набор ингредиентов для супа-пюре.

Тыквенный крем-суп классический

Шаг 2. Тыкву очищаем от кожуры и нарезаем кусочками. Очищаем от шелухи чеснок. В кастрюле разогреваем две ложки оливкового масла и немного обжариваем эти ингредиенты.

Тыквенный крем-суп классический

Шаг 3. Затем заливаем их горячей водой и варим на небольшом огне в течение 20-25 минут, чтобы тыква стала мягкой.

Тыквенный крем-суп классический

Шаг 4. Сваренную с чесноком тыкву пюрируем погружным блендером в однородную массу.

Тыквенный крем-суп классический

Шаг 5. К супу-пюре наливаем молоко, добавляем соль с черным перцем и провариваем еще 10 минут.

Тыквенный крем-суп классический

Шаг 6. Приготовленный суп-пюре из тыквы с молоком разливаем по суповым чашкам и сервируем к столу горячим, но можно подавать и в холодном виде. Приятного аппетита!

Тыквенный крем-суп классический

Тыквенный крем с сыром и сухариками

Тыквенный крем-суп с сыром и сухариками, как вариант крем-супов из тыквы, готовится так же, но вкус его за счет сыра получается более сливочным и нежным. Такой суп отлично дополняют любые сухарики. В этом рецепте готовим тыквенный крем с плавленым сыром.

Время готовки: 40 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 3.

Ингредиенты:

  • Тыква (мякоть) – 450 гр.
  • Бульон куриный – 500 мл.
  • Лук – 1 шт.
  • Чеснок – 1 зубок.
  • Сыр плавленый – 85 гр.
  • Масло сливочное – 1 ст.л.
  • Масло растительное – 1 ст.л.
  • Багет – 150 гр.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Розмарин свежий – 1 веточка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовьте, согласно рецепту, набор ингредиентов для тыквенного крема.

Тыквенный крем-суп классический

Шаг 2. Очищенную от кожуры и семечек мякоть тыквы нарежьте небольшими кубиками.

Тыквенный крем-суп классический

Шаг 3. Очистите луковицу с чесноком и мелко нарежьте.

Тыквенный крем-суп классический

Шаг 4. В сковородке разогрейте два вида масла и обжарьте на нем до мягкости нарезку лука.

Тыквенный крем-суп классический

Шаг 5. Переложите к луку чеснок и пожарьте его так же до мягкости.

Тыквенный крем-суп классический

Шаг 6. Затем в сковородку переложите нарезку тыквы и пожарьте до легкого румяного цвета.

Тыквенный крем-суп классический

Шаг 7. В кастрюле закипятите куриный бульон и переложите в него обжаренные овощи.

Тыквенный крем-суп классический

Шаг 8. Поварите овощи в бульоне в продолжение 25-30 минут на небольшом огне и под прикрытой крышкой, чтобы тыква стала мягкой.

Тыквенный крем-суп классический

Шаг 9. С помощью погружного блендера пюрируйте суп до однородной текстуры крема.

Тыквенный крем-суп классический

Шаг 10. В крем-суп положите кусок плавленого сыра и добавьте соль с черным перцем.

Тыквенный крем-суп классический

Шаг 11. Повторно доведите крем-суп до кипения, активно перемешайте, чтобы плавленый сыр растворился полностью. Багет нарежьте кусочками и обжарьте на сухой сковородке.

Тыквенный крем-суп классический

Шаг 12. Приготовленный тыквенный крем-суп с сыром разлейте по суповым чашкам, дополните сухариками с розмарином и можете сервировать к столу. Приятного аппетита!

Тыквенный крем-суп классический

Тыквенный суп-пюре с имбирем

Тыквенный суп-пюре с имбирем обладает пряным терпким ароматом за счет эфирных масел этой пряности, поэтому такие супы готовят только любители тыквы и имбиря. В этом рецепте вам предлагается простой вариант такого супа-пюре. В нем берем имбирь свежий и сухой, и обжариваем вместе с тыквой. Сливки к супу не добавляем, а подаем со сметаной.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 6.

Ингредиенты:

  • Тыква небольшая – 2 кг.
  • Имбирь тертый свежий – 1 ст.л.
  • Имбирь сухой – 1 ч.л.
  • Масло сливочное/растительное – 3 ст.л.
  • Лук – 2 шт.
  • Чеснок – 3 зубка.
  • Бульон куриный/овощной – 2 л.
  • Соль – по вкусу.
  • Сметана – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. На рабочем столе выкладываем, согласно пропорции рецепта, все ингредиенты для супа-пюре, чтобы все было под рукой. Очищаем и мелко нарезаем лук с чесноком. Измельчаем на терке свежий имбирь.

Тыквенный крем-суп классический

Шаг 2. Тыкву промываем, удаляем кожуру с семечками, и мякоть нарезаем кубиками.

Тыквенный крем-суп классический

Шаг 3. В кастрюле для супа растапливаем сливочное масло и на нем пассеруем нарезку лука при постоянном помешивании. Лук посыпаем солью.

Тыквенный крем-суп классический

Шаг 4. Затем к луку добавляем чеснок и жарим минуту. Далее добавляем весь имбирь и жарим минуту. Пряности должны дать свой аромат.

Тыквенный крем-суп классический

Шаг 5. Заливаем обжаренные ингредиенты любым бульоном, доводим на большом огне до кипения и кладем в кастрюлю нарезку тыквы. Варим тыкву под прикрытой крышкой уже на маленьком огне, в течение 20 минут и до мягкости.

Тыквенный крем-суп классический

Шаг 6. Сваренный суп пюрируем погружным блендером или в чаше обычного блендера.

Тыквенный крем-суп классический

Шаг 7. Затем суп переливаем в кастрюлю, повторно доводим до кипения и корректируем вкус. Приготовленный тыквенный суп-пюре с имбирем разливаем по суповым тарелкам, дополняем сметаной и сервируем к столу горячим. Приятного аппетита!

Тыквенный крем-суп классический

Суп из тыквы с креветками

Тандем тыквы и креветок необычный, но в крем-суп или суп-пюре, густая тыквенная основа супа замечательно и очень удачно сочетается с обжаренными на сливочном масле креветками. В этом рецепте к тыкве добавляем морковь с чесноком и заправляем суп сливками с пармезаном. Креветки добавляем в готовый суп.

Время готовки: 1 час 5 минут.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 2.

Ингредиенты:

  • Тыква – 500 гр.
  • Креветки – 300 гр.
  • Морковь – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зубка.
  • Сливки 20% – 150 мл.
  • Пармезан тертый – 2 ст.л.
  • Вода – 250 мл.
  • Масло оливковое – 1 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Тыквенные семечки – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Тыкву для супа промываем, очищаем от кожуры и семечек, и мякоть нарезаем небольшими кубиками.

Тыквенный крем-суп классический

Шаг 2. Нарезку тыквы перекладываем в кастрюлю и заливаем 250 мл чистой воды.

Тыквенный крем-суп классический

Шаг 3. Очищаем и промываем морковь. Нарезаем ее тонкими кружками и перекладываем в кастрюлю к тыкве.

Тыквенный крем-суп классический

Шаг 4. Овощи посыпаем солью с черным перцем и варим на небольшом огне под прикрытой крышкой в течение 20-30 минут.

Тыквенный крем-суп классический

Шаг 5. За это время разделываем заранее размороженные креветки.

Тыквенный крем-суп классический

Шаг 6. В сковороде разогреваем оливковое масло и обжариваем нарезанный слайсами чеснок. Когда чеснок станет румяным, убираем его со сковороды.

Шаг 7. В этом ароматном масле и в течение 5-7 минут обжариваем подготовленные креветки.

Тыквенный крем-суп классический

Шаг 8. Кастрюлю со сваренной тыквой снимаем с плиты. Погружным блендером тыкву пюрируем.

Тыквенный крем-суп классический

Шаг 9. Наливаем к этому пюре сливки и блендером еще раз перемешиваем. Густоту супа можно уменьшить добавлением кипяченой воды.

Тыквенный крем-суп классический

Шаг 10. Суп со сливками еще раз прогреваем, не доводя до кипения.

Тыквенный крем-суп классический

Шаг 11. Приготовленный суп из тыквы разливаем по суповым чашкам, дополняем обжаренными креветками, тыквенными семечками, тертым пармезаном и сервируем к столу горячим. Приятного аппетита!

Тыквенный крем-суп классический

ПП диетический крем-суп из тыквы

ПП диетический крем-суп из тыквы готовится с исключением молочных ингредиентов и картофеля. Масла для обжарки овощей берется немного. Тыква выбирается тех сортов, которые хорошо развариваются и даже можно использовать замороженную тыкву. Получается суп низкокалорийным и с небогатым вкусом, но полезные свойства овощей сохраняются. В этом рецепте тыкву дополним сельдереем, помидором и фенхелем.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 5.

Ингредиенты:

  • Тыква – 2 кг.
  • Чеснок – 3 зубка.
  • Лук – 1 шт.
  • Помидоры – 1 шт.
  • Фенхель – ½ шт.
  • Сельдерей – 2 стебля.
  • Масло оливковое – 1 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Тыквенные семечки – для подачи.
  • Базилик свежий – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Половину луковицы фенхеля нарезаем кусочками произвольной формы.

Тыквенный крем-суп классический

Шаг 2. Репчатый лук очищаем и нарезаем полукольцами или перьями.

Тыквенный крем-суп классический

Шаг 3. Стебли сельдерея споласкиваем и нарезаем кусочками.

Тыквенный крем-суп классический

Шаг 4. Очищаем зубки чеснока, мелко рубим ножом и немного обжариваем на небольшом количестве оливкового масла.

Тыквенный крем-суп классический

Шаг 5. В сковороду к чесноку перекладываем нарезку фенхеля с луком и тушим на небольшом огне при постоянном помешивании лопаткой.

Тыквенный крем-суп классический

Шаг 6. Очищенную от кожуры и семечек тыкву разрезаем на средние кусочки.

Тыквенный крем-суп классический

Шаг 7. Помидор ошпариваем кипятком, снимаем кожуру и мякоть нарезаем кубиками.

Тыквенный крем-суп классический

Шаг 8. Нарезку тыквы с помидором перекладываем в кастрюлю для варки супа, добавляем обжаренные овощи, заливаем водой, только чтобы были покрыты жидкостью и тушим все на небольшом огне под крышкой в течение 20-25 минут.

Тыквенный крем-суп классический

Шаг 9. Затем тыкву с остальными овощами измельчаем погружным блендером, или порционно обычным блендером.

Тыквенный крем-суп классический

Шаг 10. Полученное пюре перекладываем в кастрюлю, повторно доводим до кипения и солим по своему вкусу. Тыквенные семечки немного обжариваем на сухой сковороде.

Тыквенный крем-суп классический

Шаг 11. Приготовленный ПП диетический крем-суп из тыквы разливаем по суповым чашкам, дополняем семечками со свежим базиликом и подаем к столу. Приятного аппетита!

Тыквенный крем-суп классический

Суп-пюре из тыквы на бульоне

Традиционно тыквенные супы-пюре дополняются сливками или молоком, но востребованы варианты и без молочных ингредиентов. Они готовятся на мясном, как более сытном бульоне, или овощном. В этом рецепте готовим именно на овощном бульоне и для более густой текстуры супа-пюре добавим картофель. Топпингом к супу могут быть сухарики, обжаренные семечки, кунжут и зелень.

Время готовки: 40 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

  • Тыква – 500 гр.
  • Овощной бульон – 1 л.
  • Картофель – 260 гр.
  • Морковь – 130 гр.
  • Лук – 80 гр.
  • Чеснок – 2 зубка.
  • Масло оливковое – 1 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Для подачи:

  • Тыквенные семечки – по вкусу.
  • Белый кунжут – по вкусу.
  • Кинза – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом подготавливаем, согласно пропорции рецепта, все ингредиенты для супа-пюре. Очищаем и промываем овощи.

Тыквенный крем-суп классический

Шаг 2. Тыкву, морковь и картофель нарезаем одинаковыми средними кусочками. Лук и чеснок мелко измельчаем и обжариваем на разогретом оливковом масле. Добавляем к ним нарезку картофеля с морковью и обжариваем только до полуготовности. Затем добавляем к ним нарезку тыквы и тушим в течение 5 минут.

Тыквенный крем-суп классический

Шаг 3. Обжаренные овощи перекладываем в кастрюлю, заливаем литром овощного бульона и варим на небольшом огне под крышкой до готовности тыквы. Погружным блендером суп пюрируем.

Тыквенный крем-суп классический

Шаг 4. Приготовленный суп-пюре из тыквы на бульоне разливаем по суповым чашкам, дополняем тыквенными семечками, кунжутом, свежей кинзой и сразу горячим сервируем к столу. Приятного аппетита!

Тыквенный крем-суп классический

Тыквенный крем-суп на кокосовом молоке

Кокосовое молоко с крем-супом из тыквы отлично заменяет сливки, что делает рецепт приготовления востребованным для постного стола, или при непереносимости лактозы. Кокосовое молоко выбирается с жирностью не менее 17%. Оно отлично сочетается с тыквой, полезное, крем-суп делает очень нежным и придает сливочный вкус. В этом рецепте тыкву запечем в духовке и дополним вкус крем-супа имбирем с мускатным орехом.

Время готовки: 40 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

  • Тыква – 1 кг.
  • Кокосовое молоко – 400 мл.
  • Вода – 3 ст.
  • Лук – 1 шт.
  • Чеснок – 1 зубка.
  • Корень имбиря – 1.5 ст.л.
  • Мускатный орех – 1 щепотка.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – 4 ст.л.

Для подачи:

  • Гренки/ кусочки запеченной тыквы – по вкусу.
  • Тыквенные семечки – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу включить духовку на 230 градусов, чтобы при высокой температуре кусочки тыквы быстро запеклись снаружи, а внутри остались сочными. Тыкву нарезать кубиками размером примерно 3х3 см. Лук очистить и нарезать крупно. Подготовить остальные ингредиенты.

Тыквенный крем-суп классический

Шаг 2. Противень застелить бумагой и в один слой выложить на него нарезку тыквы с луком. Полить овощи растительным маслом.

Тыквенный крем-суп классический

Шаг 3. Запечь в течение 20-25 минут и до легкой золотистой корочки по краям.

Тыквенный крем-суп классический

Шаг 4. Запеченные кусочки овощей снять с противня. Несколько кусочков тыквы отложить для подачи блюда.

Тыквенный крем-суп классический

Шаг 5. В кастрюле для супа обжарить на небольшом количестве растительного масла натертый корень имбиря. Затем переложить в кастрюлю, запеченные овощи, залить 3 стаканами горячей воды, добавить соль с черным перцем, мускатным орехом и измельченным чесноком. Поварить все в течение 7 минут на небольшом огне, чтобы тыква стала мягкой.

Тыквенный крем-суп классический

Шаг 6. Налить к супу кокосовое молоко, перемешать и поварить еще пару минут.

Тыквенный крем-суп классический

Шаг 7. Кастрюлю снять с плиты. Пюрировать суп погружным или обычным блендером до однородного состояния. Кастрюлю прикрыть крышкой и оставить на 5-7 минут для настаивания.

Тыквенный крем-суп классический

Шаг 8. Приготовленный тыквенный крем-суп на кокосовом молоке разлить по суповым чашкам, дополнить выбранным топпингом и сервировать к столу горячим. Приятного аппетита!

Тыквенный крем-суп классический

Суп из тыквы с беконом

Более вкусным и сытным вариантом тыквенного супа-пюре будет у вас суп из тыквы с беконом. Бекон любого сорта (соленый, вареный, копченый) обжаривается, и добавляется в уже  готовый суп-пюре в виде топпинга. В этом рецепте добавим к бекону измельченные грецкие орехи, и суп заправим сливками.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

  • Тыква – 800 гр.
  • Бекон сырокопченый – 80 гр.
  • Бульон/вода – 400 мл.
  • Лук – 1 шт.
  • Чеснок – 1 зубка.
  • Картофель – 1 шт.
  • Морковь – 2 шт.
  • Орехи грецкие – 60 гр.
  • Сливки 10 % – 100 мл.
  • Мускатный орех – 1 щепотка.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовьте, согласно рецепту, все ингредиенты для супа. Овощи почистите и промойте.

Тыквенный крем-суп классический

Шаг 2. Мелко нарежьте луковицу с чесноком.

Тыквенный крем-суп классический

Шаг 3. Тыкву, морковь и картофель нарежьте небольшими кубиками.

Тыквенный крем-суп классический

Шаг 4. Разогрейте в кастрюле немного растительного масла и обжарьте нарезку лука с чесноком.

Тыквенный крем-суп классический

Шаг 5. Затем в кастрюлю переложите все нарезанные овощи, залейте горячим бульоном или водой, доведите до кипения и поварите на небольшом огне под прикрытой крышкой в течение 15-20 минут, чтобы они стали мягкими.

Тыквенный крем-суп классический

Шаг 6. Грецкие орехи измельчите в мелкую крошку с помощью блендера.

Тыквенный крем-суп классический

Шаг 7. Ломики бекона нарежьте соломкой и обжарьте на сковороде до румяного цвета.

Тыквенный крем-суп классический

Шаг 8. Затем к бекону переложите ореховую крошку, перемешайте и пожарьте пару минут.

Тыквенный крем-суп классический

Шаг 9. Сваренный тыквенный суп снимите с плиты и пюрируйте блендером в гладкую однородную массу.

Тыквенный крем-суп классический

Шаг 10. Затем кастрюлю поставьте обратно на плиту, налейте к супу сливки, насыпьте соль с черным перцем, перемешайте, снимите пробу и прогрейте, не доводя до кипения.

Тыквенный крем-суп классический

Шаг 11. Приготовленный суп из тыквы разлейте по суповым чашкам и в каждую положите обжаренный с орехами бекон. Подавайте суп к столу горячим. Приятного аппетита!

Тыквенный крем-суп классический

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