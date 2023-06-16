Тыквенный крем-суп классический – яркое, интересное и полезное блюдо. Суп-пюре из тыквы, дополненный молочными ингредиентами и разными топпингами придется по вкусу и тем, кто тыкву вообще не кушает. Нежная мякоть тыквы отлично пюрируется, делая текстуру супа подобной крему, что идеально подходит для детского ПП и диетического питания, да и не только. В этой теме приведена подборка самых популярных рецептов такого супа.

Тыквенный крем-суп со сливками — классический рецепт

Тыквенный крем-суп со сливками является классическим рецептом, самым вкусным и простым в приготовлении. Вкусовой ансамбль его дополняется чесноком, луком и приправами. Овощи обжариваются на сливочном масле, провариваются в бульоне, пюрируются и смешиваются со сливками. В этом рецепте дополним вкус супа еще зирой и тыквенными семечками при подаче.

Ингредиенты –+4 порц.

Тыква 1 кг

Лук репчатый 100 гр.

Масло сливочное 20 гр.

Бульон овощной 1 л.

Чеснок 1 зуб.

Сливки 150 мл.

Зира ⅓ ч.л.

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Петрушка сушеная 1 ч.л.

Тыквенные семечки 2 ст.л.

Шаги 35 мин.

Тыквенный крем-суп по классическому рецепту со сливками приготовить очень просто. Тыкву промойте, удалите кожуру с внутренней мякотью и семечками. Затем ее разрежьте на средние кусочки. Очистите и крупно нарежьте луковицу. В сковородке растопите сливочное масло. На нем немного обжарьте нарезку этих овощей на среднем огне и при помешивании, что вкус крема-супа сделает более насыщенным. В кастрюле закипятите любой овощной бульон, переложите обжаренную тыкву с луком и поварите на небольшом огне в течение 20 минут, чтобы тыква стала мягкой. К концу варки насыпьте к супу соль с черным перцем, зирой и измельченным чесноком. Затем кастрюлю с супом снимите с плиты и пюрируйте овощи погружным блендером или в чаше блендера. Крем-суп повторно поставьте на плиту, нагрейте и, не доводя до кипения, налейте сливки любой жирности. Тыквенные семечки обжарьте на сухой сковородке. Приготовленный тыквенный крем-суп со сливками по классическому рецепту разлейте по суповым чашкам, дополните обжаренными семечками с сушеной петрушкой и сразу в горячем виде сервируйте к столу. Приятного аппетита!

Тыквенный суп-пюре с курицей

Тыквенный суп-пюре с курицей готовится по-разному, и в этом рецепте вам предлагается простой, диетический и достаточно сытный вариант. Куриное филе отвариваем вместе с тыквой и картофелем. Овощи пюрируем и дополняем молоком вместо сливок. Вкус подчеркиваем базиликом, а отварное филе добавляем при подаче.

Время готовки: 40 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Тыква – 500 гр.

Куриное филе – 300 гр.

Картофель – 260 гр.

Молоко – 200 мл.

Вода – 2 л.

Базилик сушеный – 1 щепотка.

Базилик – 1 веточка.

Соль – по вкусу.

Сыр для подачи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготавливаем, согласно рецепту, набор ингредиентов для супа. Тыкву очищаем и удаляем внутреннюю мякоть с семечками. Чистим и промываем картофель. Филе куриное ополаскиваем холодной водой.

Шаг 2. В кастрюлю кладем куриное филе, заливаем двумя литрами чистой воды и начинаем варить. Картофель и тыкву нарезаем небольшими кусочками, кладем в кастрюлю и все варим до полной готовности овощей. Филе из бульона достаем и нарезаем ломтиками.

Шаг 3. Овощи пюрируем погружным блендером, добавляем молоко, соль с базиликом, перемешиваем и доводим до кипения.

Шаг 4. Приготовленный тыквенный суп-пюре с курицей разливаем по суповым чашкам, дополняем ломтиками отварного филе, тертым сыром, свежим базиликом и сразу подаем к столу. Приятного аппетита!

Суп-пюре из тыквы с молоком

Суп-пюре из тыквы с молоком является классическим вариантом и готовится только из этих двух ингредиентов. Его отличает простое приготовление и самодостаточная текстура, особенно приготовленного из маленькой сладкой тыквы. Блюдо получается малокалорийным и достаточно вкусным. В этом рецепте вкус супа дополним только чесноком с черным перцем.

Время готовки: 40 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 2.

Ингредиенты:

Тыква – 300 гр.

Молоко – 150 мл.

Чеснок – 2 зубка.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло оливковое – 2 ст.л.

Вода – 200 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом подготавливаем простой набор ингредиентов для супа-пюре.

Шаг 2. Тыкву очищаем от кожуры и нарезаем кусочками. Очищаем от шелухи чеснок. В кастрюле разогреваем две ложки оливкового масла и немного обжариваем эти ингредиенты.

Шаг 3. Затем заливаем их горячей водой и варим на небольшом огне в течение 20-25 минут, чтобы тыква стала мягкой.

Шаг 4. Сваренную с чесноком тыкву пюрируем погружным блендером в однородную массу.

Шаг 5. К супу-пюре наливаем молоко, добавляем соль с черным перцем и провариваем еще 10 минут.

Шаг 6. Приготовленный суп-пюре из тыквы с молоком разливаем по суповым чашкам и сервируем к столу горячим, но можно подавать и в холодном виде. Приятного аппетита!

Тыквенный крем с сыром и сухариками

Тыквенный крем-суп с сыром и сухариками, как вариант крем-супов из тыквы, готовится так же, но вкус его за счет сыра получается более сливочным и нежным. Такой суп отлично дополняют любые сухарики. В этом рецепте готовим тыквенный крем с плавленым сыром.

Время готовки: 40 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 3.

Ингредиенты:

Тыква (мякоть) – 450 гр.

Бульон куриный – 500 мл.

Лук – 1 шт.

Чеснок – 1 зубок.

Сыр плавленый – 85 гр.

Масло сливочное – 1 ст.л.

Масло растительное – 1 ст.л.

Багет – 150 гр.

Соль – 1 ч.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Розмарин свежий – 1 веточка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовьте, согласно рецепту, набор ингредиентов для тыквенного крема.

Шаг 2. Очищенную от кожуры и семечек мякоть тыквы нарежьте небольшими кубиками.

Шаг 3. Очистите луковицу с чесноком и мелко нарежьте.

Шаг 4. В сковородке разогрейте два вида масла и обжарьте на нем до мягкости нарезку лука.

Шаг 5. Переложите к луку чеснок и пожарьте его так же до мягкости.

Шаг 6. Затем в сковородку переложите нарезку тыквы и пожарьте до легкого румяного цвета.

Шаг 7. В кастрюле закипятите куриный бульон и переложите в него обжаренные овощи.

Шаг 8. Поварите овощи в бульоне в продолжение 25-30 минут на небольшом огне и под прикрытой крышкой, чтобы тыква стала мягкой.

Шаг 9. С помощью погружного блендера пюрируйте суп до однородной текстуры крема.

Шаг 10. В крем-суп положите кусок плавленого сыра и добавьте соль с черным перцем.

Шаг 11. Повторно доведите крем-суп до кипения, активно перемешайте, чтобы плавленый сыр растворился полностью. Багет нарежьте кусочками и обжарьте на сухой сковородке.

Шаг 12. Приготовленный тыквенный крем-суп с сыром разлейте по суповым чашкам, дополните сухариками с розмарином и можете сервировать к столу. Приятного аппетита!

Тыквенный суп-пюре с имбирем

Тыквенный суп-пюре с имбирем обладает пряным терпким ароматом за счет эфирных масел этой пряности, поэтому такие супы готовят только любители тыквы и имбиря. В этом рецепте вам предлагается простой вариант такого супа-пюре. В нем берем имбирь свежий и сухой, и обжариваем вместе с тыквой. Сливки к супу не добавляем, а подаем со сметаной.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 6.

Ингредиенты:

Тыква небольшая – 2 кг.

Имбирь тертый свежий – 1 ст.л.

Имбирь сухой – 1 ч.л.

Масло сливочное/растительное – 3 ст.л.

Лук – 2 шт.

Чеснок – 3 зубка.

Бульон куриный/овощной – 2 л.

Соль – по вкусу.

Сметана – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. На рабочем столе выкладываем, согласно пропорции рецепта, все ингредиенты для супа-пюре, чтобы все было под рукой. Очищаем и мелко нарезаем лук с чесноком. Измельчаем на терке свежий имбирь.

Шаг 2. Тыкву промываем, удаляем кожуру с семечками, и мякоть нарезаем кубиками.

Шаг 3. В кастрюле для супа растапливаем сливочное масло и на нем пассеруем нарезку лука при постоянном помешивании. Лук посыпаем солью.

Шаг 4. Затем к луку добавляем чеснок и жарим минуту. Далее добавляем весь имбирь и жарим минуту. Пряности должны дать свой аромат.

Шаг 5. Заливаем обжаренные ингредиенты любым бульоном, доводим на большом огне до кипения и кладем в кастрюлю нарезку тыквы. Варим тыкву под прикрытой крышкой уже на маленьком огне, в течение 20 минут и до мягкости.

Шаг 6. Сваренный суп пюрируем погружным блендером или в чаше обычного блендера.

Шаг 7. Затем суп переливаем в кастрюлю, повторно доводим до кипения и корректируем вкус. Приготовленный тыквенный суп-пюре с имбирем разливаем по суповым тарелкам, дополняем сметаной и сервируем к столу горячим. Приятного аппетита!

Суп из тыквы с креветками

Тандем тыквы и креветок необычный, но в крем-суп или суп-пюре, густая тыквенная основа супа замечательно и очень удачно сочетается с обжаренными на сливочном масле креветками. В этом рецепте к тыкве добавляем морковь с чесноком и заправляем суп сливками с пармезаном. Креветки добавляем в готовый суп.

Время готовки: 1 час 5 минут.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 2.

Ингредиенты:

Тыква – 500 гр.

Креветки – 300 гр.

Морковь – 1 шт.

Чеснок – 2 зубка.

Сливки 20% – 150 мл.

Пармезан тертый – 2 ст.л.

Вода – 250 мл.

Масло оливковое – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Тыквенные семечки – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Тыкву для супа промываем, очищаем от кожуры и семечек, и мякоть нарезаем небольшими кубиками.

Шаг 2. Нарезку тыквы перекладываем в кастрюлю и заливаем 250 мл чистой воды.

Шаг 3. Очищаем и промываем морковь. Нарезаем ее тонкими кружками и перекладываем в кастрюлю к тыкве.

Шаг 4. Овощи посыпаем солью с черным перцем и варим на небольшом огне под прикрытой крышкой в течение 20-30 минут.

Шаг 5. За это время разделываем заранее размороженные креветки.

Шаг 6. В сковороде разогреваем оливковое масло и обжариваем нарезанный слайсами чеснок. Когда чеснок станет румяным, убираем его со сковороды.

Шаг 7. В этом ароматном масле и в течение 5-7 минут обжариваем подготовленные креветки.

Шаг 8. Кастрюлю со сваренной тыквой снимаем с плиты. Погружным блендером тыкву пюрируем.

Шаг 9. Наливаем к этому пюре сливки и блендером еще раз перемешиваем. Густоту супа можно уменьшить добавлением кипяченой воды.

Шаг 10. Суп со сливками еще раз прогреваем, не доводя до кипения.

Шаг 11. Приготовленный суп из тыквы разливаем по суповым чашкам, дополняем обжаренными креветками, тыквенными семечками, тертым пармезаном и сервируем к столу горячим. Приятного аппетита!

ПП диетический крем-суп из тыквы

ПП диетический крем-суп из тыквы готовится с исключением молочных ингредиентов и картофеля. Масла для обжарки овощей берется немного. Тыква выбирается тех сортов, которые хорошо развариваются и даже можно использовать замороженную тыкву. Получается суп низкокалорийным и с небогатым вкусом, но полезные свойства овощей сохраняются. В этом рецепте тыкву дополним сельдереем, помидором и фенхелем.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 5.

Ингредиенты:

Тыква – 2 кг.

Чеснок – 3 зубка.

Лук – 1 шт.

Помидоры – 1 шт.

Фенхель – ½ шт.

Сельдерей – 2 стебля.

Масло оливковое – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Тыквенные семечки – для подачи.

Базилик свежий – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Половину луковицы фенхеля нарезаем кусочками произвольной формы.

Шаг 2. Репчатый лук очищаем и нарезаем полукольцами или перьями.

Шаг 3. Стебли сельдерея споласкиваем и нарезаем кусочками.

Шаг 4. Очищаем зубки чеснока, мелко рубим ножом и немного обжариваем на небольшом количестве оливкового масла.

Шаг 5. В сковороду к чесноку перекладываем нарезку фенхеля с луком и тушим на небольшом огне при постоянном помешивании лопаткой.

Шаг 6. Очищенную от кожуры и семечек тыкву разрезаем на средние кусочки.

Шаг 7. Помидор ошпариваем кипятком, снимаем кожуру и мякоть нарезаем кубиками.

Шаг 8. Нарезку тыквы с помидором перекладываем в кастрюлю для варки супа, добавляем обжаренные овощи, заливаем водой, только чтобы были покрыты жидкостью и тушим все на небольшом огне под крышкой в течение 20-25 минут.

Шаг 9. Затем тыкву с остальными овощами измельчаем погружным блендером, или порционно обычным блендером.

Шаг 10. Полученное пюре перекладываем в кастрюлю, повторно доводим до кипения и солим по своему вкусу. Тыквенные семечки немного обжариваем на сухой сковороде.

Шаг 11. Приготовленный ПП диетический крем-суп из тыквы разливаем по суповым чашкам, дополняем семечками со свежим базиликом и подаем к столу. Приятного аппетита!

Суп-пюре из тыквы на бульоне

Традиционно тыквенные супы-пюре дополняются сливками или молоком, но востребованы варианты и без молочных ингредиентов. Они готовятся на мясном, как более сытном бульоне, или овощном. В этом рецепте готовим именно на овощном бульоне и для более густой текстуры супа-пюре добавим картофель. Топпингом к супу могут быть сухарики, обжаренные семечки, кунжут и зелень.

Время готовки: 40 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Тыква – 500 гр.

Овощной бульон – 1 л.

Картофель – 260 гр.

Морковь – 130 гр.

Лук – 80 гр.

Чеснок – 2 зубка.

Масло оливковое – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Для подачи:

Тыквенные семечки – по вкусу.

Белый кунжут – по вкусу.

Кинза – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом подготавливаем, согласно пропорции рецепта, все ингредиенты для супа-пюре. Очищаем и промываем овощи.

Шаг 2. Тыкву, морковь и картофель нарезаем одинаковыми средними кусочками. Лук и чеснок мелко измельчаем и обжариваем на разогретом оливковом масле. Добавляем к ним нарезку картофеля с морковью и обжариваем только до полуготовности. Затем добавляем к ним нарезку тыквы и тушим в течение 5 минут.

Шаг 3. Обжаренные овощи перекладываем в кастрюлю, заливаем литром овощного бульона и варим на небольшом огне под крышкой до готовности тыквы. Погружным блендером суп пюрируем.

Шаг 4. Приготовленный суп-пюре из тыквы на бульоне разливаем по суповым чашкам, дополняем тыквенными семечками, кунжутом, свежей кинзой и сразу горячим сервируем к столу. Приятного аппетита!

Тыквенный крем-суп на кокосовом молоке

Кокосовое молоко с крем-супом из тыквы отлично заменяет сливки, что делает рецепт приготовления востребованным для постного стола, или при непереносимости лактозы. Кокосовое молоко выбирается с жирностью не менее 17%. Оно отлично сочетается с тыквой, полезное, крем-суп делает очень нежным и придает сливочный вкус. В этом рецепте тыкву запечем в духовке и дополним вкус крем-супа имбирем с мускатным орехом.

Время готовки: 40 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Тыква – 1 кг.

Кокосовое молоко – 400 мл.

Вода – 3 ст.

Лук – 1 шт.

Чеснок – 1 зубка.

Корень имбиря – 1.5 ст.л.

Мускатный орех – 1 щепотка.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – 4 ст.л.

Для подачи:

Гренки/ кусочки запеченной тыквы – по вкусу.

Тыквенные семечки – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу включить духовку на 230 градусов, чтобы при высокой температуре кусочки тыквы быстро запеклись снаружи, а внутри остались сочными. Тыкву нарезать кубиками размером примерно 3х3 см. Лук очистить и нарезать крупно. Подготовить остальные ингредиенты.

Шаг 2. Противень застелить бумагой и в один слой выложить на него нарезку тыквы с луком. Полить овощи растительным маслом.

Шаг 3. Запечь в течение 20-25 минут и до легкой золотистой корочки по краям.

Шаг 4. Запеченные кусочки овощей снять с противня. Несколько кусочков тыквы отложить для подачи блюда.

Шаг 5. В кастрюле для супа обжарить на небольшом количестве растительного масла натертый корень имбиря. Затем переложить в кастрюлю, запеченные овощи, залить 3 стаканами горячей воды, добавить соль с черным перцем, мускатным орехом и измельченным чесноком. Поварить все в течение 7 минут на небольшом огне, чтобы тыква стала мягкой.

Шаг 6. Налить к супу кокосовое молоко, перемешать и поварить еще пару минут.

Шаг 7. Кастрюлю снять с плиты. Пюрировать суп погружным или обычным блендером до однородного состояния. Кастрюлю прикрыть крышкой и оставить на 5-7 минут для настаивания.

Шаг 8. Приготовленный тыквенный крем-суп на кокосовом молоке разлить по суповым чашкам, дополнить выбранным топпингом и сервировать к столу горячим. Приятного аппетита!

Суп из тыквы с беконом

Более вкусным и сытным вариантом тыквенного супа-пюре будет у вас суп из тыквы с беконом. Бекон любого сорта (соленый, вареный, копченый) обжаривается, и добавляется в уже готовый суп-пюре в виде топпинга. В этом рецепте добавим к бекону измельченные грецкие орехи, и суп заправим сливками.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Тыква – 800 гр.

Бекон сырокопченый – 80 гр.

Бульон/вода – 400 мл.

Лук – 1 шт.

Чеснок – 1 зубка.

Картофель – 1 шт.

Морковь – 2 шт.

Орехи грецкие – 60 гр.

Сливки 10 % – 100 мл.

Мускатный орех – 1 щепотка.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовьте, согласно рецепту, все ингредиенты для супа. Овощи почистите и промойте.

Шаг 2. Мелко нарежьте луковицу с чесноком.

Шаг 3. Тыкву, морковь и картофель нарежьте небольшими кубиками.

Шаг 4. Разогрейте в кастрюле немного растительного масла и обжарьте нарезку лука с чесноком.

Шаг 5. Затем в кастрюлю переложите все нарезанные овощи, залейте горячим бульоном или водой, доведите до кипения и поварите на небольшом огне под прикрытой крышкой в течение 15-20 минут, чтобы они стали мягкими.

Шаг 6. Грецкие орехи измельчите в мелкую крошку с помощью блендера.

Шаг 7. Ломики бекона нарежьте соломкой и обжарьте на сковороде до румяного цвета.

Шаг 8. Затем к бекону переложите ореховую крошку, перемешайте и пожарьте пару минут.

Шаг 9. Сваренный тыквенный суп снимите с плиты и пюрируйте блендером в гладкую однородную массу.

Шаг 10. Затем кастрюлю поставьте обратно на плиту, налейте к супу сливки, насыпьте соль с черным перцем, перемешайте, снимите пробу и прогрейте, не доводя до кипения.

Шаг 11. Приготовленный суп из тыквы разлейте по суповым чашкам и в каждую положите обжаренный с орехами бекон. Подавайте суп к столу горячим. Приятного аппетита!